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Raport: Centra dystrybucyjne nadal liderem wzrostu płac, ale tempo podwyżek spadło o połowę

Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
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dzisiaj, 12:00
wózek widłowy
praca w logistyce/Shutterstock
Tempo wzrostu wynagrodzeń w centrach dystrybucyjnych spadło z 10 proc. do 5 proc. rok do roku, jednak sektor nadal pozostaje liderem podwyżek w przemyśle – wynika z raportu Grafton Recruitment. Pracodawcy coraz mocniej konkurują o operatorów wózków widłowych, logistyków oraz specjalistów obsługujących systemy magazynowe WMS.

Po okresie dynamicznych podwyżek centra dystrybucyjne wchodzą w fazę stabilizacji płac. Średni wzrost wynagrodzeń wyniósł w tym roku 5 proc. wobec 10 proc. rok wcześniej, ale nadal jest wyższy niż średnia dla całego sektora przemysłowego, gdzie płace wzrosły o 3 proc. Zdaniem autorów raportu firmy ostrożniej zarządzają budżetami wynagrodzeń, jednocześnie utrzymując wysokie zapotrzebowanie na pracowników.

Największy popyt na operatorów i specjalistów od logistyki

Najtrudniej obsadzić stanowiska operatorów wózków widłowych z pełnymi uprawnieniami, pracowników magazynowych, brygadzistów oraz kierowników zmian. Coraz częściej poszukiwani są także specjaliści ds. logistyki, transportu, spedycji oraz osoby obsługujące systemy WMS i analizujące dane logistyczne. Znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego i niemieckiego, staje się dodatkowym atutem kandydatów.

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Najlepiej opłacana kadra zarządzająca pracuje na Mazowszu, gdzie dyrektorzy centrów dystrybucyjnych mogą zarabiać od 25 do 32 tys. zł brutto miesięcznie. Wysokie stawki oferują również województwa dolnośląskie i wielkopolskie. Operatorzy wózków widłowych mogą liczyć na wynagrodzenie sięgające 8,5 tys. zł brutto, a pracownicy magazynowi do około 6,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Raport wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026
Raport wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026/Grafton Recruitment
Centra Dystrybucyjne Wynagrodzenia
Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026 cz. 2/Grafton Recruitment

Rynek dojrzewa, ale inwestycji nie brakuje

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że centra dystrybucyjne nadal rozwijają się, choć firmy i deweloperzy większy nacisk kładą dziś na efektywność projektów niż na szybkie zwiększanie powierzchni magazynowej. Polska utrzymuje pozycję jednego z największych rynków magazynowych w Europie, co nadal napędza popyt na pracowników, zwłaszcza posiadających kompetencje związane z automatyzacją, optymalizacją procesów i analizą danych.

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Źródło: Informacja prasowa
Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska

Specjalizuje się w tematach z pogranicza bezpieczeństwa, finansów i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na Dziennik.pl i Forsal.pl.

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Tematy: podwyżkipracownicylogistykatwoje finanse
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