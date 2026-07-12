Po okresie dynamicznych podwyżek centra dystrybucyjne wchodzą w fazę stabilizacji płac. Średni wzrost wynagrodzeń wyniósł w tym roku 5 proc. wobec 10 proc. rok wcześniej, ale nadal jest wyższy niż średnia dla całego sektora przemysłowego, gdzie płace wzrosły o 3 proc. Zdaniem autorów raportu firmy ostrożniej zarządzają budżetami wynagrodzeń, jednocześnie utrzymując wysokie zapotrzebowanie na pracowników.

Największy popyt na operatorów i specjalistów od logistyki

Najtrudniej obsadzić stanowiska operatorów wózków widłowych z pełnymi uprawnieniami, pracowników magazynowych, brygadzistów oraz kierowników zmian. Coraz częściej poszukiwani są także specjaliści ds. logistyki, transportu, spedycji oraz osoby obsługujące systemy WMS i analizujące dane logistyczne. Znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego i niemieckiego, staje się dodatkowym atutem kandydatów.

Najwyższe wynagrodzenia oferują Mazowsze i Dolny Śląsk [TABELA]

Najlepiej opłacana kadra zarządzająca pracuje na Mazowszu, gdzie dyrektorzy centrów dystrybucyjnych mogą zarabiać od 25 do 32 tys. zł brutto miesięcznie. Wysokie stawki oferują również województwa dolnośląskie i wielkopolskie. Operatorzy wózków widłowych mogą liczyć na wynagrodzenie sięgające 8,5 tys. zł brutto, a pracownicy magazynowi do około 6,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Raport wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026 / Grafton Recruitment

Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026 cz. 2 / Grafton Recruitment

Rynek dojrzewa, ale inwestycji nie brakuje

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że centra dystrybucyjne nadal rozwijają się, choć firmy i deweloperzy większy nacisk kładą dziś na efektywność projektów niż na szybkie zwiększanie powierzchni magazynowej. Polska utrzymuje pozycję jednego z największych rynków magazynowych w Europie, co nadal napędza popyt na pracowników, zwłaszcza posiadających kompetencje związane z automatyzacją, optymalizacją procesów i analizą danych.