Endokrynologia, chirurgia naczyniowa, medycyna chorób zakaźnych ze zmianami od 1 sierpnia 2026

Od 1 stycznia 2026 roku centralna e-rejestracja to rozwiązanie obowiązkowe dla trzech świadczeń: pierwszej wizyty u kardiologa, badania mammograficznego i testu HPV HR.

Zgodnie z harmonogramem od 1 sierpnia 2026 r. do centralnej e-rejestracji będą dołączać świadczeniodawcy, u których można skorzystać z porad lekarzy specjalistów:

angiologa lub chirurga naczyniowego;

lekarza chorób zakaźnych;

chorób zakaźnych; endokrynologa ;

; lekarza chorób wątroby;

chorób wątroby; lekarza chorób układu odpornościowego;

chorób układu odpornościowego; nefrologa;

neonatologa;

lekarza chorób płuc.

Docelowo, do końca 2027 roku, centralna e-rejestracja ma objąć wszystkie 39 świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jednocześnie, do końca 2026 roku ma ruszyć e-kolejka.

Każdy zapis będzie widoczny w systemie, będziemy widzieć, czy pacjent odbył wizytę, będzie mógł ją również przełożyć, będzie mógł również z niej zrezygnować i udostępnić termin dla innej osoby – zapowiedziała ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Centralna e-rejestracja – jak się zapisać się na wizytę?

Pacjenci mogą skorzystać z trzech ścieżek:

przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP);

przez mojeIKP w Twoim telefonie;

przez przychodnię.

System zapewnia dostęp do ogólnopolskiej bazy wolnych terminów, umożliwia łatwe zmiany i odwoływanie wizyt oraz wysyła przypomnienia SMS lub e-mail. Jeśli pacjent ma prawo do bezpłatnego badania, zobaczy na IKP lub w aplikacji mojeIKP, że może się zapisać. Jeśli nie ma takiego prawa, nie będzie miał możliwości zapisu.

Jedną z kluczowych funkcji jest tzw. „poczekalnia". To usługa, która automatycznie zapisuje pacjenta na wizytę, gdy pojawi się wolny termin spełniający jego kryteria.

Jak działa poczekalnia? Poradnik dla pacjenta

Poczekalnia to po prostu kolejka do umówienia wizyty u lekarza. To usługa, która będzie „pilnować miejsca” i automatycznie, w momencie pojawienia się wolnego terminu zgodnego z wcześniej określonymi przez pacjenta wymaganiami, zapisze go na wizytę.

Jeśli, zapisując się przez e-rejestrację, pacjent nie znajdzie dostępnego i dogodnego dla terminu wizyty w ciągu najbliższych 40 dni, może zapisać się właśnie do poczekalni. Po zapisie pojawi się prognozowany termin przyjęcia. Co ważne, może się on zmieniać w zależności od liczby dostępnych nowych terminów (do centralnej e-rejestracji dołączają nowe placówki) i zmniejszania się liczby osób czekających w kolejce. Oprócz tego, jeśli do poczekalni trafią osoby z kategorią „pilne”, to termin może się wydłużyć.

Pacjent trafi też do poczekalni, jeśli:

placówka nie znajdzie terminu wizyty według preferencji;

pacjent zrezygnuje z umówionej wizyty i nie będzie możliwości umówienia na inny termin;

zrezygnuje z umówionej wizyty i nie będzie możliwości umówienia na inny termin; placówka, np. z powodu jakiejś awarii, odwoła wizytę.

Jeśli pacjent odwoła wizytę, na którą nie może przyjść, trafi do poczekalni, nie tracąc kolejki. System uwzględni, ile czasu już czekał.

Asystent głosowy ma pomóc pacjentom od 1 października 2026 r.

Od 1 października 2026 roku pacjentom udostępniony będzie asystent głosowy (voicebot), który wykorzystywać będzie algorytmy sztucznej inteligencji. Pomoże on potwierdzić, odwołać lub zmienić termin wizyty osobom, które nie korzystają z internetu i smartfonów. Finansowany jest ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy.

Data udostępnienia asystenta głosowego pacjentom została określona rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, skierowanego kilka dni temu do konsultacji publicznych. Termin ten w żaden sposób nie wpływa na harmonogram całego projektu centralnej e-rejestracji, która rozwijana jest zgodnie z założonym i ogłoszonym już wcześniej planem.