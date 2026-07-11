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Endokrynologia, chirurgia naczyniowa, medycyna chorób zakaźnych ze zmianami od 1 sierpnia 2026. Rewolucja dla pacjenta?

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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22 minut temu
Endokrynologia, chirurgia naczyniowa, medycyna chorób zakaźnych ze zmianami od 1 sierpnia 2026. Rewolucja dla pacjenta?
Endokrynologia, chirurgia naczyniowa, medycyna chorób zakaźnych ze zmianami od 1 sierpnia 2026. Rewolucja dla pacjenta?/Shutterstock
Endokrynologia, chirurgia naczyniowa, medycyna chorób zakaźnych – to tylko część z 8 specjalizacji, które od 1 sierpnia 2026 roku zostaną objęte centralną e-rejestracją. Pacjent sprawdzi terminy wizyty przez IKP, mojeIKP albo z pomocą placówki.

Endokrynologia, chirurgia naczyniowa, medycyna chorób zakaźnych ze zmianami od 1 sierpnia 2026

Od 1 stycznia 2026 roku centralna e-rejestracja to rozwiązanie obowiązkowe dla trzech świadczeń: pierwszej wizyty u kardiologa, badania mammograficznego i testu HPV HR.

Zgodnie z harmonogramem od 1 sierpnia 2026 r. do centralnej e-rejestracji będą dołączać świadczeniodawcy, u których można skorzystać z porad lekarzy specjalistów:

  • angiologa lub chirurga naczyniowego;
  • lekarza chorób zakaźnych;
  • endokrynologa;
  • lekarza chorób wątroby;
  • lekarza chorób układu odpornościowego;
  • nefrologa;
  • neonatologa;
  • lekarza chorób płuc.

Docelowo, do końca 2027 roku, centralna e-rejestracja ma objąć wszystkie 39 świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jednocześnie, do końca 2026 roku ma ruszyć e-kolejka.

Każdy zapis będzie widoczny w systemie, będziemy widzieć, czy pacjent odbył wizytę, będzie mógł ją również przełożyć, będzie mógł również z niej zrezygnować i udostępnić termin dla innej osoby – zapowiedziała ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

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Centralna e-rejestracja – jak się zapisać się na wizytę?

Pacjenci mogą skorzystać z trzech ścieżek:

  • przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP);
  • przez mojeIKP w Twoim telefonie;
  • przez przychodnię.

System zapewnia dostęp do ogólnopolskiej bazy wolnych terminów, umożliwia łatwe zmiany i odwoływanie wizyt oraz wysyła przypomnienia SMS lub e-mail. Jeśli pacjent ma prawo do bezpłatnego badania, zobaczy na IKP lub w aplikacji mojeIKP, że może się zapisać. Jeśli nie ma takiego prawa, nie będzie miał możliwości zapisu.

Jedną z kluczowych funkcji jest tzw. „poczekalnia". To usługa, która automatycznie zapisuje pacjenta na wizytę, gdy pojawi się wolny termin spełniający jego kryteria.

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Poczekalnia to po prostu kolejka do umówienia wizyty u lekarza. To usługa, która będzie „pilnować miejsca” i automatycznie, w momencie pojawienia się wolnego terminu zgodnego z wcześniej określonymi przez pacjenta wymaganiami, zapisze go na wizytę.

Jeśli, zapisując się przez e-rejestrację, pacjent nie znajdzie dostępnego i dogodnego dla terminu wizyty w ciągu najbliższych 40 dni, może zapisać się właśnie do poczekalni. Po zapisie pojawi się prognozowany termin przyjęcia. Co ważne, może się on zmieniać w zależności od liczby dostępnych nowych terminów (do centralnej e-rejestracji dołączają nowe placówki) i zmniejszania się liczby osób czekających w kolejce. Oprócz tego, jeśli do poczekalni trafią osoby z kategorią „pilne”, to termin może się wydłużyć.

Pacjent trafi też do poczekalni, jeśli:

  • placówka nie znajdzie terminu wizyty według preferencji;
  • pacjent zrezygnuje z umówionej wizyty i nie będzie możliwości umówienia na inny termin;
  • placówka, np. z powodu jakiejś awarii, odwoła wizytę.

Jeśli pacjent odwoła wizytę, na którą nie może przyjść, trafi do poczekalni, nie tracąc kolejki. System uwzględni, ile czasu już czekał.

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Asystent głosowy ma pomóc pacjentom od 1 października 2026 r.

Od 1 października 2026 roku pacjentom udostępniony będzie asystent głosowy (voicebot), który wykorzystywać będzie algorytmy sztucznej inteligencji. Pomoże on potwierdzić, odwołać lub zmienić termin wizyty osobom, które nie korzystają z internetu i smartfonów. Finansowany jest ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy.

Data udostępnienia asystenta głosowego pacjentom została określona rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, skierowanego kilka dni temu do konsultacji publicznych. Termin ten w żaden sposób nie wpływa na harmonogram całego projektu centralnej e-rejestracji, która rozwijana jest zgodnie z założonym i ogłoszonym już wcześniej planem.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraEndokrynologia, chirurgia naczyniowa, medycyna chorób zakaźnych ze zmianami od 1 sierpnia 2026. Rewolucja dla pacjenta? »
Tematy: pacjentświadczenialekarze-rejestracja
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