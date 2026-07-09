Ile zarobku z sezonowej pracy trafi do portfeli studentów?

Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej wielu studentów rozpoczyna poszukiwania pracy sezonowej. Warto jednak pamiętać, że rodzaj podpisanej umowy decyduje nie tylko o wysokości wynagrodzenia „na rękę”, ale również o obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że składki ZUS to nie tylko koszt zatrudnienia. Budują one przyszły kapitał emerytalny, a także zapewniają prawo do świadczeń w razie choroby, wypadku, ciąży czy niezdolności do pracy.

Umowa o pracę – pełne składki ZUS i ochrona od pierwszego dnia

Studenci zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu niezależnie od wieku oraz statusu studenta. Od wynagrodzenia odprowadzane są składki na:

ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne.

Ważne Pracodawca ma obowiązek zgłosić nowego pracownika do ZUS w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zatrudnienia. Student może sprawdzić zgłoszenie oraz historię odprowadzanych składek na swoim koncie w eZUS.

Regularnie opłacane składki zwiększają przyszłą emeryturę oraz gwarantują dostęp do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, m.in. zasiłku chorobowego, świadczeń wypadkowych czy renty z tytułu niezdolności do pracy.

Umowa zlecenie dla studenta do 26. roku życia. Kiedy nie ma składek ZUS?

Najczęściej wybieraną formą wakacyjnego zatrudnienia jest umowa zlecenie. Student, który nie ukończył 26 lat, co do zasady nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Oznacza to:

wyższe wynagrodzenie netto, brak prawa do zasiłku chorobowego, brak świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, brak odkładania składek na przyszłą emeryturę.

Zwolnienie ze składek obowiązuje od dnia złożenia ślubowania do momentu utraty statusu studenta, czyli do dnia:

skreślenia z listy studentów, złożenia egzaminu dyplomowego, złożenia ostatniego egzaminu przewidzianego programem studiów na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz weterynarii.

Kiedy student na zleceniu musi opłacać składki?

Składki ZUS będą obowiązkowe, jeśli student:

zawrze umowę zlecenie z pracodawcą, u którego jednocześnie pracuje na podstawie umowy o pracę, podpisze umowę z inną firmą, ale będzie wykonywał zlecenie na rzecz swojego pracodawcy.

Ważne Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby kończące studia licencjackie. Po obronie pracy licencjackiej absolwent traci status studenta aż do momentu rozpoczęcia studiów drugiego stopnia. W tym okresie, nawet jeśli nie ukończył 26 lat, umowa zlecenie podlega pełnym składkom ZUS.

Student ma obowiązek poinformować zleceniodawcę o utracie statusu studenta, a pracodawca musi zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Warto pamiętać, że w rozumieniu przepisów ZUS statusu studenta nie posiadają również uczestnicy studiów podyplomowych oraz doktoranci.

Umowa o dzieło a ZUS. Jakie obowiązują zasady?

Umowa o dzieło co do zasady nie wiąże się z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Dotyczy to zarówno studentów do 26. roku życia, jak i osób starszych. Oznacza to, że:

okres wykonywania umowy o dzieło nie zwiększa kapitału emerytalnego, wykonawcy nie przysługuje zasiłek chorobowy ani inne świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

Za studenta zostaną zapłacone składki od zlecenia, jeśli umowę zlecenia podpisze z własnym pracodawcą (u którego dorabia także na umowę o pracę) lub jeżeli podpisze umowę zlecenia z innym podmiotem, ale będzie ją wykonywał na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Co wybrać – wyższą pensję czy większe bezpieczeństwo?

Wybór rodzaju umowy powinien zależeć nie tylko od wysokości wynagrodzenia. Choć umowa zlecenie lub umowa o dzieło często oznaczają wyższe zarobki „na rękę”, to umowa o pracę zapewnia pełną ochronę ubezpieczeniową oraz buduje kapitał emerytalny. Dlatego przed podpisaniem umowy warto sprawdzić, jakie prawa i obowiązki wynikają z wybranej formy zatrudnienia.

Opracowano na podstawie materiałów ze strony ZUS.