Algorytmy w służbie PIP. Jak dane z ZUS i KSeF będą automatycznie typować firmy do kontroli form zatrudnienia

Wdrażany system analizy ryzyka ma na celu optymalizację działań operacyjnych PIP. Zamiast angażować zasoby ludzkie w czasochłonne weryfikacje terenowe w losowych przedsiębiorstwach, inspektorzy będą kierowani bezpośrednio do podmiotów wytypowanych przez algorytm. Dla sektora mikroprzedsiębiorstw oraz średnich firm oznacza to, że brak skarg ze strony personelu nie stanowi już gwarancji braku kontroli. Cyfrowy ślad, jaki firma i jej podwykonawcy pozostawiają w państwowych systemach teleinformatycznych, staje się główną podstawą wszczynania postępowań administracyjnych.

Cyfrowe parametry ryzyka: co algorytm wyczyta z bazy KSeF i CEIDG

Systemy analityczne PIP i ZUS zostały zaprogramowane na identyfikację specyficznych anomalii i korelacji danych, które w świetle teorii prawa pracy wskazują na ukryty stosunek pracy. Do kluczowych wskaźników (tzw. triggerów algorytmicznych), które automatycznie podnoszą wskaźnik ryzyka danej firmy, należą trzy główne zjawiska.

Monokliencka struktura przychodów (Zależność ekonomiczna): Algorytm przeszukujący bazy KSeF natychmiast identyfikuje jednoosobowe działalności gospodarcze, które od kilkunastu miesięcy wystawiają co miesiąc tylko jedną fakturę dla tego samego numeru NIP kontrahenta. Jeśli struktura przychodów danej JDG w 100% zależy od jednego podmiotu, system klasyfikuje taki kontrakt jako potencjalny substytut etatu. Tożsamość dat i kwot (Fikcyjny ryczałt): Cykliczne wystawianie faktur dokładnie tego samego dnia miesiąca (np. każdego 25. dnia) na identyczną kwotę groszową przez długi okres jest dla algorytmu sygnałem tożsamości z wypłatą stałego wynagrodzenia zasadniczego. W realnym obrocie gospodarczym relacje B2B charakteryzują się zmiennością kwot wynikającą z liczby roboczogodzin lub zakresu odebranych projektów. Korelacja daty założenia JDG z ustaniem etatu: System analityczny ZUS automatycznie flaguje przypadki, w których pracownik zostaje wyrejestrowany z ubezpieczeń pracowniczych przez daną firmę (druk ZUS ZWUA), a w ciągu kolejnych kilku dni zakłada jednoosobową działalność gospodarczą w CEIDG i zgłasza się do ubezpieczeń jako przedsiębiorca, wskazując jako pierwszego lub jedynego kontrahenta swojego byłego pracodawcę.

Automatyzacja wymiany danych między ZUS, KAS i PIP

Podstawą prawną umożliwiającą tak głęboką integrację systemów są znowelizowane przepisy o wymianie informacji między organami administracji publicznej. Dotychczas bariery formalne i proceduralne utrudniały PIP bieżący dostęp do szczegółowych danych skarbowych. Od lipca 2026 roku wymiana ta ma charakter zautomatyzowany i odbywa się za pośrednictwem dedykowanych interfejsów.

Inspektor pracy, przystępując do kontroli, dysponuje już pełnym profilem cyfrowym przedsiębiorstwa, zawierającym mapę powiązań ze wszystkimi samozatrudnionymi podwykonawcami, historię ich rozliczeń oraz strukturę wystawianych faktur. Uniemożliwia to firmom dokonywanie wstecznych modyfikacji w umowach czy próby ukrywania faktu, że dany wykonawca realizuje zadania w strukturze organizacyjnej zamawiającego na warunkach tożsamych z etatem.

FAQ. Najczęściej zadawane pytania

Czy wystawianie faktur dla dwóch kontrahentów chroni przed wytypowaniem do kontroli przez algorytm?

Obniża to wskaźnik ryzyka, ale nie wyklucza kontroli automatycznie. Algorytmy badają parytet przychodów. Jeżeli 95% przychodu JDG pochodzi od jednego, stałego kontrahenta, a drugi podmiot pojawia się sporadycznie na drobne kwoty, system nadal może zakwalifikować relację główną jako ukryty stosunek pracy. Decydujące znaczenie ma to, czy zachowana jest faktyczna niezależność gospodarcza.

W jaki sposób KSeF może ujawnić inspektorom PIP treść ustaleń między firmami?

Krajowy System E-Faktur zawiera nie tylko kwoty, ale również opisy pozycji fakturowych. Algorytmy analizują warstwę tekstową faktur pod kątem słów kluczowych. Wpisywanie w treści faktury sformułowań takich jak: „wynagrodzenie za pracę w czerwcu”, „ekwiwalent za dni wolne”, czy „ryczałt za 160 godzin gotowości” stanowi bezpośredni dowód cyfrowy dla inspektora, wskazujący na pracowniczy charakter relacji.

Czy algorytmiczne wytypowanie firmy oznacza automatyczne wydanie decyzji o etacie?

Nie. Algorytm pełni wyłącznie funkcję selekcyjną - typuje podmioty do wszczęcia postępowania kontrolnego. Ostateczna decyzja administracyjna o ustaleniu stosunku pracy zawsze wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego przez człowieka (inspektora PIP), który musi zweryfikować stan faktyczny na miejscu i przesłuchać strony. System eliminuje jednak sytuacje, w których firmy działające niezgodnie z art. 22 KP pozostają niezauważone.