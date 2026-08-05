Forsal logo

Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 06:48
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa/AP/East News
Polska znalazła się na czele zachodnich państw wspierających Ukrainę ciężkim uzbrojeniem. Z najnowszych danych Ukraine Support Tracker wynika, że Warszawa przekazała Kijowowi najwięcej czołgów spośród wszystkich zachodnich sojuszników. Zestawienie pokazuje również, które kraje dominują w dostawach artylerii, transporterów opancerzonych i systemów obrony powietrznej.

Dane Ukraine Support Tracker opierają się wyłącznie na udokumentowanych dostawach uzbrojenia. W zestawieniu brano pod uwagę najwyższą oficjalnie ujawnioną liczbę przekazanego sprzętu dla każdego państwa i rodzaju uzbrojenia. Oznacza to, że rzeczywista skala pomocy może być większa, jeśli część dostaw pozostaje niejawna.

Polska liderem dostaw czołgów dla Ukrainy. Mocarstwa w tyle

Największym dostawcą czołgów dla Ukrainy okazała się Polska. Od początku pełnoskalowej wojny z Rosją przekazaliśmy Kijowowi 254 wozów bojowych. Wśród nich znalazły się przede wszystkim zmodernizowane T-72, PT-91 Twardy oraz Leopardy 2A4. Druga w tym zestawieniu Holandia przekazała 86 czołgów. Dalej znaleźli się Niemcy (78) i Dania (57).

W kategorii haubic i artylerii samobieżnej pierwsze miejsce zajmuje Wielka Brytania. Z danych Ukraine Support Tracker wynika, że Londyn dostarczył Ukrainie 94 systemy, w tym haubice AS-90, działa L119 kalibru 105 mm oraz samobieżne haubice M109 kalibru 155 mm.

Zobacz również

Drugie miejsce w tej kategorii przypadło Stanom Zjednoczonym, które przekazały 90 systemów artyleryjskich, w tym 72 haubice M777. Włoskie dostawy objęły 40 egzemplarzy, natomiast Dania przekazała 37 systemów.

Z kolei w kategorii pojazdów opancerzonych zdecydowanie prowadzą Stany Zjednoczone. Do Ukrainy trafiło 290 pojazdów, w tym 200 transporterów M113 oraz 90 transporterów Stryker. Niemcy przekazały 154 pojazdy, Dania 130, a Wielka Brytania 118.

Patrioty, Stingery i Gepardy. Kto dostarczył ich najwięcej?

Najszerszy zakres dostaw systemów obrony powietrznej udokumentowano w przypadku Niemiec. Berlin przekazał Ukrainie 30 samobieżnych zestawów przeciwlotniczych Gepard, dwie baterie Patriot oraz dwa systemy IRIS-T.

Niemcy odpowiadają również za największą ujawnioną dostawę pocisków lub wyrzutni Stinger. Według zestawienia przekazano ich 500. Stany Zjednoczone dostarczyły z kolei sześć systemów NASAMS, osiem zestawów Avenger, jedną baterię Patriot oraz 423 Stingery.

Zobacz również

Pełna skala pomocy dla Ukrainy wciąż pozostaje tajemnicą

Twórcy zestawienia podkreślają, że porównanie opiera się wyłącznie na oficjalnie potwierdzonych dostawach. W praktyce oznacza to, że część państw mogła przekazać więcej uzbrojenia, niż wynika z publicznie dostępnych informacji.

W tym kontekście istotna jest zapowiedź Polski dotycząca odtajnienia pełnego wykazu pomocy wojskowej przekazanej Ukrainie od 2022 roku. Jeżeli dokument zostanie opublikowany, może ujawnić kolejne nieznane dostawy. Wśród nich mogą znaleźć się również pociski przechwytujące PAC-3 przeznaczone do systemów Patriot, o których przekazaniu dotąd oficjalnie nie informowano.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOgromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa »
Tematy: Polskawojna w UkrainieBrończołgi
Powiązane
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Polski trotyl podbije Wielką Brytanię. Historyczny krok zbrojeniówki
Polski trotyl podbije Wielką Brytanię. Historyczny krok zbrojeniówki
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Polskie niebo pod specjalną ochroną. Wojsko szuka pogromcy Shahedów
Polskie niebo pod specjalną ochroną. Wojsko szuka pogromcy Shahedów
Ukraińcy bez ogródek o polskich MiG-29. Piszą o dużym ryzyku
Ukraińcy bez ogródek o polskich MiG-29. Piszą o dużym ryzyku
Nie przegap
Są lepsze od paneli fotowoltaicznych i można dostać dofinansowanie
Są lepsze od paneli fotowoltaicznych i można dostać dofinansowanie. To się teraz montuje na dachach. Efektywność sięga aż 90 procent
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Female,Pharmacist,Talking,To,A,Man,While,Giving,Him,Prescription
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Co to oznacza dla prowadzących apteki i pacjentów?
Trump: Iran otworzy cieśninę Ormuz albo zostanie „bardzo mocno uderzony”
Trump: Iran otworzy cieśninę Ormuz albo zostanie „bardzo mocno uderzony”
Ursula von der Leyen i Wołodymyr Zełenski w 2024 r.
Ukraina gra z UE w "bullshit bingo". Bierze miliardy i odwleka reformy
To już naprawdę koniec pieców na gaz. Podali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Pierwsze zakazy wchodzą już wkrótce
To już koniec pieców na gaz. Nie ma odwrotu. Wskazali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Niedługo wchodzą pierwsze zakazy
Epidemia
Czy wirus Ebola dotrze do Polski? GIS zaleca śledzenie komunikatów MSZ
Andrzej Morozowski
Zmarł publicysta i legenda TVN24 Andrzej Morozowski. Przykre wydarzenie skomentował Donald Tusk
Polecamy
Trzeci dzień spadków cen ropy. Rynki reagują na możliwy przełom w Zatoce Perskiej
Trzeci dzień spadków cen ropy. Rynki reagują na możliwy przełom w Zatoce Perskiej
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Mieszkania znów drożeją. Eksperci wskazali, co napędza wzrost cen
Mieszkania znów drożeją. Eksperci wskazali, co napędza wzrost cen [ANALIZA]
Niemieckie wojsko
Niemcy szykują się na wojnę? Rząd po cichu układa plany na obowiązkowy pobór
Transport i logistyka z lepszymi perspektywami. Firmy coraz śmielej patrzą w przyszłość
Transport i logistyka z lepszymi perspektywami. Firmy coraz śmielej patrzą w przyszłość
Rusza przebudowa kluczowej trasy na Warmii i Mazurach. Wybrano wykonawcę
Rusza przebudowa kluczowej trasy na Warmii i Mazurach. Wybrano wykonawcę
MiCA zmienia rynek kryptowalut. Banki wchodzą do gry, a tysiące firm znikają z rynku [Obiektywnie o Biznesie] Szymon Glonek
MiCA zmienia rynek kryptowalut. Banki wchodzą do gry, a tysiące firm znikają z rynku [Obiektywnie o Biznesie]
Jest umowa na przebudowę ważnej drogi. Inwestycja pochłonie blisko 72 mln zł
Jest umowa na przebudowę ważnej drogi. Inwestycja pochłonie blisko 72 mln zł
Kraj
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Andrzej Morozowski
Zmarł publicysta i legenda TVN24 Andrzej Morozowski. Przykre wydarzenie skomentował Donald Tusk
Epidemia
Czy wirus Ebola dotrze do Polski? GIS zaleca śledzenie komunikatów MSZ
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
ogrodzenie, prawo budowlane, budowa, zgoda, sąsiad
Sąsiad może zablokować budowę płotu przy granicy działki. Bez zgody prace zostaną wstrzymane
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Gdzie trafi niewykorzystane 1,5 % podatku?
Wzmocnienie Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz docenienie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego – nowe przepisy
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Świat
Trump: Iran otworzy cieśninę Ormuz albo zostanie „bardzo mocno uderzony”
Trump: Iran otworzy cieśninę Ormuz albo zostanie „bardzo mocno uderzony”
Niemieckie wojsko
Niemcy szykują się na wojnę? Rząd po cichu układa plany na obowiązkowy pobór
Ursula von der Leyen i Wołodymyr Zełenski w 2024 r.
Ukraina gra z UE w "bullshit bingo". Bierze miliardy i odwleka reformy
Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny
Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny
Myśliwiec F-35
Problemy z F-35 przelały czarę goryczy. USA szukają nowych producentów silników
Płonące auto na ulicy Kramatorska trafione przez rosyjskiego drona
Taniec śmierci wokół bastionów Donbasu. Rosyjskie bomby i drony już odcinają logistykę
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Dron uderzeniowy firmy SkyFall
Ukraina ma dwa nowe dronowe asy. JetKiller gromi nowe Shahedy, drugi sięgnie nawet do Rosji
Zapisz się na newsletter
Zapisz się na newsletter Forsal.pl „Bezpieczeństwo” i otrzymuj najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w Polsce i na świecie.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj