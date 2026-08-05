Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa

Dane Ukraine Support Tracker opierają się wyłącznie na udokumentowanych dostawach uzbrojenia. W zestawieniu brano pod uwagę najwyższą oficjalnie ujawnioną liczbę przekazanego sprzętu dla każdego państwa i rodzaju uzbrojenia. Oznacza to, że rzeczywista skala pomocy może być większa, jeśli część dostaw pozostaje niejawna.

Polska liderem dostaw czołgów dla Ukrainy. Mocarstwa w tyle

Największym dostawcą czołgów dla Ukrainy okazała się Polska. Od początku pełnoskalowej wojny z Rosją przekazaliśmy Kijowowi 254 wozów bojowych. Wśród nich znalazły się przede wszystkim zmodernizowane T-72, PT-91 Twardy oraz Leopardy 2A4. Druga w tym zestawieniu Holandia przekazała 86 czołgów. Dalej znaleźli się Niemcy (78) i Dania (57).

W kategorii haubic i artylerii samobieżnej pierwsze miejsce zajmuje Wielka Brytania. Z danych Ukraine Support Tracker wynika, że Londyn dostarczył Ukrainie 94 systemy, w tym haubice AS-90, działa L119 kalibru 105 mm oraz samobieżne haubice M109 kalibru 155 mm.

Drugie miejsce w tej kategorii przypadło Stanom Zjednoczonym, które przekazały 90 systemów artyleryjskich, w tym 72 haubice M777. Włoskie dostawy objęły 40 egzemplarzy, natomiast Dania przekazała 37 systemów.

Z kolei w kategorii pojazdów opancerzonych zdecydowanie prowadzą Stany Zjednoczone. Do Ukrainy trafiło 290 pojazdów, w tym 200 transporterów M113 oraz 90 transporterów Stryker. Niemcy przekazały 154 pojazdy, Dania 130, a Wielka Brytania 118.

Patrioty, Stingery i Gepardy. Kto dostarczył ich najwięcej?

Najszerszy zakres dostaw systemów obrony powietrznej udokumentowano w przypadku Niemiec. Berlin przekazał Ukrainie 30 samobieżnych zestawów przeciwlotniczych Gepard, dwie baterie Patriot oraz dwa systemy IRIS-T.

Niemcy odpowiadają również za największą ujawnioną dostawę pocisków lub wyrzutni Stinger. Według zestawienia przekazano ich 500. Stany Zjednoczone dostarczyły z kolei sześć systemów NASAMS, osiem zestawów Avenger, jedną baterię Patriot oraz 423 Stingery.

Pełna skala pomocy dla Ukrainy wciąż pozostaje tajemnicą

Twórcy zestawienia podkreślają, że porównanie opiera się wyłącznie na oficjalnie potwierdzonych dostawach. W praktyce oznacza to, że część państw mogła przekazać więcej uzbrojenia, niż wynika z publicznie dostępnych informacji.

W tym kontekście istotna jest zapowiedź Polski dotycząca odtajnienia pełnego wykazu pomocy wojskowej przekazanej Ukrainie od 2022 roku. Jeżeli dokument zostanie opublikowany, może ujawnić kolejne nieznane dostawy. Wśród nich mogą znaleźć się również pociski przechwytujące PAC-3 przeznaczone do systemów Patriot, o których przekazaniu dotąd oficjalnie nie informowano.