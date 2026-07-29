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Ukraińcy bez ogródek o polskich MiG-29. Piszą o dużym ryzyku

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 12:54
Ukraińcy bez ogródek o polskich MiG-29. Piszą o dużym ryzyku
Ukraińcy bez ogródek o polskich MiG-29. Piszą o dużym ryzyku/Shutterstock
Polska i Ukraina nadal negocjują warunki transferu myśliwców MiG-29, ale problemem pozostają koszty remontów, stan techniczny maszyn oraz podział odpowiedzialności za ich przygotowanie do służby. Ukraińskie media wskazują, że sprawa wchodzi w decydującą fazę.

Ukraiński portal Defense Express zwrócił uwagę na najnowsze informacje dotyczące rozmów Polski i Ukrainy w sprawie przekazania polskich myśliwców MiG-29. Według ukraińskich ekspertów negocjacje mogą wkrótce zakończyć się decyzją, jednak nadal nie rozwiązano najważniejszych kwestii technicznych i finansowych.

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Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak–Kamysz poinformował w rozmowie z Wirtualną Polską, że sprawa pozostaje jednym z priorytetów, ale jej finalizacja zależy obecnie od strony ukraińskiej. Jak zaznaczył, czas na podjęcie decyzji się kończy. – Decyzja powinna zapaść w najbliższych tygodniach – powiedział Kosiniak–Kamysz.

Według ukraińskich mediów obecnie kluczowym tematem negocjacji jest odpowiedź na pytanie, kto zajmie się remontami, obsługą techniczną oraz modernizacją przekazywanych samolotów. Strony mają również ustalić, kto pokryje koszty przywrócenia maszyn do pełnej sprawności.

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Sprawa przekazania myśliwców MiG-29 jest bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Ukraińcy mieli wcześniej przeprowadzić inspekcję polskich MiG-29 i ocenić, że część maszyn wymaga poważnych prac remontowych, zanim mogłaby zostać bezpiecznie wykorzystana przez ukraińskie lotnictwo.

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Defense Express przypomina, że obecnie Polska posiada około 14 myśliwców MiG-29. Zdaniem ukraińskich ekspertów nie wszystkie jednak mogą zostać szybko przywrócone do służby. Realnie liczba maszyn, które po remoncie mogłyby osiągnąć gotowość bojową, może wynosić nie więcej niż dziewięć.

"Wartość militarna proponowanego transferu pozostaje zatem niepewna […] Biorąc pod uwagę potencjalnie długotrwały proces naprawy i modernizacji, samolot może oferować ograniczone krótkoterminowe korzyści dla Ukrainy, co sprawia, że wynik toczących się negocjacji zależy tak samo od ekonomii i technicznej wykonalności, jak i od woli politycznej" – pisze Defense Express.

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Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Sztab Generalny Wojska Polskiego zapowiedziały przekazanie Ukrainie części MiG-29 pozostających jeszcze na wyposażeniu polskich sił powietrznych. Zgodnie z ustaleniami Polska miała otrzymać w zamian dostęp do ukraińskich technologii związanych z systemami bezzałogowymi, które są rozwijane i testowane w warunkach bojowych.

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W czerwcu strona polska poinformowała, że przekazanie myśliwców nie doszło do skutku z powodu nierozstrzygniętej kwestii dotyczącej uzyskania uzgodnionych technologii. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział, że samoloty zostaną przekazane natychmiast po ostatecznym rozwiązaniu tej sprawy.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

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Tematy: Polskawojna w UkrainieUkrainamyśliwce
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