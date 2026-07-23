Niemieckie wojsko na granicy Polski z Rosją. Ukraińcy piszą o ważnym sygnale

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że na zaproszenie Polski żołnierze niemieckiej Bundeswehry rozpoczęli udział w realizacji programu Tarcza Wschód. Żołnierze przy użyciu ciężkiego sprzętu rozbudowują betonowe fortyfikacje. Zgodnie z oficjalnym komunikatem wspólne działania mają potrwać do jesieni.

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Informacja odbiła się echem w ukraińskich mediach. Portal Militarnyi ocenił, że zaangażowanie niemieckich wojsk stanowi przykład współpracy sojuszników na wschodniej flance NATO. Zdaniem ukraińskich dziennikarzy jest to również odpowiedź na rosyjską agresję przeciwko Ukrainie oraz pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa w regionie.

Ukraińskie media przypominają także wcześniejsze deklaracje strony niemieckiej, zgodnie z którymi wsparcie Bundeswehry przy pracach inżynieryjnych związanych z Tarczą Wschód ma potrwać co najmniej do końca 2027 roku. Niemiecki pododdział wspólnie z polskimi żołnierzami realizuje zadania inżynieryjne mające na celu wzmocnienie infrastruktury obronnej. Chodzi o odcinek granicy z Białorusią i rosyjskim obwodem królewieckim.

Na zaproszenie Polski żołnierze Bundeswehry wspierają realizację programu #TarczaWschód. Pododdział niemiecki wraz z żołnierzami Wojska Polskiego realizuje zadania inżynieryjne w celu wzmocnienia infrastruktury obronnej na północno-wschodniej flance NATO. To odpowiedź na… pic.twitter.com/YNpLGLlKoq — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) July 22, 2026 Rozwiń

MON podkreśla, że inwestycje są odpowiedzią na zmieniające się środowisko bezpieczeństwa po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. W ramach współpracy polscy i niemieccy wojskowi mają wykonywać prace związane z budową zapór, umocnień oraz innych elementów infrastruktury obronnej. Program Tarcza Wschód został uruchomiony w październiku 2024 roku i od tego czasu jest stopniowo rozwijany wzdłuż wschodniej granicy Polski.

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Projekt zakłada budowę rozbudowanego systemu przeszkód inżynieryjnych, zapór przeciwpancernych, okopów oraz miejsc składowania na blisko 700-kilometrowym odcinku wschodniej granicy. Około 400–500 km ma zostać zabezpieczonych różnego rodzaju fortyfikacjami, natomiast pozostałe fragmenty będą wykorzystywać naturalne przeszkody terenowe.

Według dostępnych danych do połowy lipca 2026 roku powstało około 61 km linii obronnych, z czego około 10 km stanowią właściwe linie umocnień. W ostatnich sześciu miesiącach długość wybudowanych fortyfikacji zwiększyła się o kilometr. Pierwszy strategiczny odcinek o długości 2,3 km został oddany do użytku przed terminem już w lutym 2025 roku. Z kolei na realizację programu w 2026 roku Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczyło około 150 mln euro.