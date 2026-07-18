Forsal logo

Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 10:30
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach/PAP
Czołgi Abrams i Leopard nie przyniosły Ukrainie przełomu, na jaki liczono. Weteran wojenny Ołeksij Hetman w rozmowie z agencją Unian powiedział, że problemem nie jest sama konstrukcja maszyn, lecz nowe realia pola walki. Jego zdaniem czołgi nadal są potrzebne, ale muszą przejść głęboką transformację.

Mit prysł. Zachodnie czołgi tak samo podatne na drony

Dostawy zachodnich czołgów, w tym amerykańskich Abramsów i niemieckich Leopardów, były jednym z najważniejszych elementów pomocy wojskowej dla Ukrainy. W Kijowie liczono, że maszyny pozwolą uzyskać przewagę na froncie. Jak przyznał w rozmowie z agencją Unian weteran wojenny mjr Ołeksij Hetman, rzeczywistość okazała się inna.

– My bardzo się z tego cieszyliśmy i mieliśmy nadzieję, że ta broń da nam choć niewielką przewagę. Okazało się, że nie. Te czołgi są tak samo podatne na zagrożenia – zarówno nasze, jak i radzieckie, oraz amerykańskie, brytyjskie, francuskie czy niemieckie – powiedział Hetman.

Według wojskowego problem nie dotyczy konkretnej konstrukcji. Zarówno czołgi produkcji zachodniej, jak i poradzieckiej funkcjonują dziś w środowisku, w którym dominują drony rozpoznawcze i uderzeniowe.

Piechota sama nie da rady. Czołgi wciąż są niezastąpione

Mimo rosnącej liczby strat Hetman uważa, że rezygnacja z wojsk pancernych byłaby błędem. Jak podkreślił, piechota nie jest w stanie samodzielnie przełamywać silnie umocnionych pozycji.

– To duży opancerzony pojazd, który porusza się i prowadzi ogień. Właśnie po to jest wykorzystywany, aby przełamywać linię obrony. Małe grupy piechoty dochodzą do pozycji obronnych i nie są w stanie posunąć się dalej. Czołg może natomiast przełamać nawet silnie ufortyfikowaną linię. Dlatego jest skuteczną bronią. Nie da się go niczym zastąpić – zauważył ukraiński weteran.

Zobacz również

Zmowa milczenia pęka. Wojna wymusi bezzałogowe czołgi

Hetman zauważył, że armie państw produkujących czołgi niechętnie przyznają, jak bardzo zmieniło się współczesne pole walki. Według niego dodatkowym czynnikiem są kontrakty zbrojeniowe warte miliardy dolarów. Publiczne podważenie skuteczności czołgów mogłoby negatywnie odbić się na ich eksporcie.

– Nie chcą tego przyznać, tak samo jak my nie chcieliśmy tego przyznać, gdy otrzymaliśmy Abramsy i Leopardy – stwierdził.

Zdaniem ukraińskiego eksperta rozwój technologii będzie prowadził do powstawania bezzałogowych pojazdów pancernych. Hetman przypomniał, że koncepcja zdalnie sterowanego czołgu pojawiała się już wiele lat temu.

Hetman przekonuje, że samo zdalne sterowanie nie stanowi dziś największego wyzwania technologicznego. Znacznie trudniejsze będzie opracowanie taktyki wykorzystania takich pojazdów oraz zapewnienie im skuteczności porównywalnej z maszynami obsługiwanymi przez doświadczone załogi.

Zobacz również

W opinii ukraińskiego wojskowego kolejne generacje czołgów będą mniejsze, szybsze i bardziej zautomatyzowane. Coraz większe znaczenie będą miały mobilność oraz współpraca z systemami bezzałogowymi, a nie wyłącznie grubość pancerza.

Hetman zwrócił uwagę, że nie istnieje broń całkowicie odporna na zniszczenie. – Nie da się stworzyć broni, która byłaby całkowicie niewrażliwa. Gdyby taka broń istniała, wojna najprawdopodobniej już by się zakończyła – podsumował ukraiński weteran wojenny.

Polska liderem Europy. Warszawa kupuje setki Abramsów

Warto przypomnieć, że Polska odebrała już wszystkie 116 sztuk Abramsów w starszej wersji M1A1FEP oraz 117 z łącznej puli 250 najnowszych maszyn w wariancie M1A2 SEPv3. Jesteśmy największym użytkownikiem amerykańskich czołgów w Europie, a osiem krajowych przedsiębiorstw produkuje już 52 komponenty do tych wozów. Analitycy wskazują, że Amerykanie namawiają Warszawę na zakup kolejnych 250–300 sztuk w zamian za ulokowanie w Polsce produkcji kolejnych istotnych podzespołów.

Śledź najnowsze informacje dotyczące wojny, bezpieczeństwa i obronności. Więcej materiałów na ten temat znajdziesz na Forsal.pl.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach »
Tematy: Polskawojna w UkrainieczołgiAbrams
Powiązane
Nie wyślą więcej broni. Kolejny kraj odwraca się od Ukrainy
Nie wyślą więcej broni. Kolejny kraj odwraca się od Ukrainy
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Wywiad Ukrainy ujawnił porażające liczby
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Wywiad Ukrainy ujawnił porażające liczby
Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto
Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto
Ukraińcy zbadali rosyjską broń. Trop prowadzi do Japonii
Ukraińcy zbadali rosyjską broń. Trop prowadzi do Japonii
Rosja żąda nowego frontu w Ukrainie. Putin stawia Łukaszenkę pod ścianą
Rosja żąda nowego frontu w Ukrainie. Putin stawia Łukaszenkę pod ścianą
Brytyjski generał ma plan na wojnę z Rosją. Kluczowe pierwsze 30 minut
Brytyjski generał ma plan na wojnę z Rosją. Kluczowe pierwsze 30 minut
Nie przegap
Rekrutacyjny rekord na UW. Wiadomo, jakie kierunki wybierano najchętniej
Rekrutacyjny rekord na UW. Wiadomo, jakie kierunki wybierano najchętniej
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
firma, przedsiębiorcy, fuzja, przejęcie, biznes
Dlaczego dziś trudniej sprzedać firmę niż trzy lata temu? Eksperci wskazują, co zmieniło rynek M&A
Bron Bayrakter Akinci
Wojna dronów nad Afryką. Turecki Akinci zmienia reguły gry – poluje na chińskie bezzałogowce
Będzie radykalna zmiana w podatku od mieszkań?
Będzie radykalna zmiana w podatku od mieszkań? Jest już nowa wersja przepisów. Trzeba zapłacić więcej
Niedziela handlowa 19.07.2026: sklepy otwarte 19 lipca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 19.07.2026: sklepy otwarte 19 lipca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
termometr, upał, widok
Nowe zasady pracy w czasie upałów. Ministra podpisała rozporządzenie
Dziecko, zdjęcie
Całkowity zakaz publikacji wizerunku dzieci przez podmioty prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub punkt opieki dziennej. Zgoda rodzica nie będzie już miała znaczenia
Polecamy
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Dwa tankowce stanęły w ogniu. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Rosja straciła kolejne obiekty. Ukraina podała listę zaatakowanych celów
Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach
Niemcy coraz bliżej zmian w polityce bezpieczeństwa? Trwają analizy oferty Francji
Deweloperzy mają powody do zmartwień? Tak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce
Deweloperzy mają powody do zmartwień? Tak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 19.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Oto kto skorzysta najbardziej
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Kto skorzysta najbardziej?
Kraj
AI, NSA, pełnomocnik, sąd, odpowiedzialność
NSA ostrzega: pisma sporządzane przez zawodowych pełnomocników z wykorzystaniem AI są niezgodne z etyką zawodową
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
kobieta pieniądze emerytura waloryzacja senior seniorka renta
Waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku. Rząd podjął decyzję, seniorzy poznali ważny szczegół
Dziecko, zdjęcie
Całkowity zakaz publikacji wizerunku dzieci przez podmioty prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub punkt opieki dziennej. Zgoda rodzica nie będzie już miała znaczenia
kwalifikacja wojskowa, wojsko, lekarz, żołnierz
Kwalifikacja wojskowa 2027. MON szykuje wezwania dla 245 tys. Polaków. Kto musi się stawić przed komisją?
Forsal.pl oszacował, jak wyglądałaby populacja Polski w latach: 2035, 2050, 2060 oraz 2100 przy spełnieniau trzech warunków łącznie: współczynnik dzietności kobiet pozostanie na poziomie 1,0, Polska nie przyjmie ani jednego cudzoziemca, obywatele Polski nie będą emigrować.
(De)populacja Polski: demografia rządzi. Są miasta, gdzie miesiącami nie rodzi się żadne dziecko. Forsal.pl policzył, co czeka nas dalej
Będzie pogoda nad polskim morzem?
Będzie pogoda nad polskim morzem? Polacy i tak jadą. Liczby pokazują, że Bałtyk wciąż wygrywa mimo rachunków grozy i kapryśnej pogody
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
Świat
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
Rosja nie poprzestanie na prowokacjach? Szef MON nie ma wątpliwości, że zmierza do agresji na kraj NATO
Rosja mobilizuje operatorów dronów. Mają zabezpieczyć tankowce omijające sankcje
QUIZ z geografii Ukrainy
Rosjanie zaatakowali obwody doniecki i chersoński. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Dwa tankowce stanęły w ogniu. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Rosja straciła kolejne obiekty. Ukraina podała listę zaatakowanych celów
Aerial,View,Of,Motherland,Monument,With,Large,Ukrainian,Flag,In
Niespodziewana zmiana w ukraińskim rządzie. Nowe nazwiska na kluczowych stanowiskach
Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach
Niemcy coraz bliżej zmian w polityce bezpieczeństwa? Trwają analizy oferty Francji
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj