Forsal logo

Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 08:03
Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto
Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto/Media
Finlandia od dziesięcioleci rozwija jeden z najbardziej rozbudowanych systemów schronów cywilnych w Europie. Pod Helsinkami funkcjonuje rozległa sieć podziemnych obiektów, która w razie wojny lub ataku nuklearnego może zapewnić schronienie dla blisko miliona ludzi. To infrastruktura, w której urządzono nawet kawiarnie, place zabaw dla dzieci, boiska i sale sportowe.

Pod powierzchnią Helsinek działa jeden z największych systemów schronów w Europie. Brytyjski "The Times" pisze, że podziemne miasto tworzy około 5,5 tys. schronów, które mogą zostać wykorzystane w przypadku zagrożenia militarnego, ataku rakietowego, nuklearnego lub inwazji.

Finowie nie boją się ataku Rosji. Mają podziemne miasto

Choć w stolicy Finlandii mieszka ponad 675 tys. osób, system został zaprojektowany tak, aby pomieścić znacznie większą liczbę ludności. Łącznie schronienie może znaleźć tam blisko 900 tys. osób, czyli o około jedną trzecią więcej niż liczy obecnie populacja miasta.

Schron w Finlandii mogący pomieścić nawet blisko 900 tys. osób
Schron w Finlandii mogący pomieścić nawet blisko 900 tys. osób/Roni Rekomaa

Fiński system ochrony ludności wyróżnia się tym, że większość obiektów pozostaje w ciągłym użytkowaniu również teraz. W podziemnych przestrzeniach działają hale sportowe, centra rekreacyjne, place zabaw, kawiarnie, a także tory gokartowe i boiska do softballu.

Największe schrony są w stanie jednorazowo przyjąć ponad 11 tys. osób. Wyposażono je w systemy wentylacyjne, niezależne źródła zasilania, zapasy wody oraz infrastrukturę umożliwiającą nawet wielotygodniowy pobyt. W razie zagrożenia również 25 stacji metra w Helsinkach może zostać szybko przekształconych w drogi ewakuacyjne i dodatkowe miejsca schronienia.

Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków
Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków

Od dekad szykują się na najgorsze. Finlandia wyciągnęła lekcję

Budowa schronów w Finlandii rozpoczęła się jeszcze w 1939 roku. Była odpowiedzią na doświadczenia wojny zimowej z lat 1939–1940, kiedy Finlandia została zaatakowana przez Związek Radziecki. Od tamtej pory rozwój infrastruktury ochronnej nie został przerwany.

Po zakończeniu zimnej wojny wiele państw europejskich ograniczyło inwestycje w obronę cywilną. Finlandia obrała jednak inną drogę i konsekwentnie utrzymywała schrony w gotowości, rozwijając system przygotowania mieszkańców do różnego rodzaju sytuacji kryzysowych.

Znaczenie fińskiego systemu ochrony ludności ponownie wzrosło po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Finlandia, która graniczy z Rosją, przygotowuje się nie tylko na zagrożenia militarne, ale również na długotrwałe przerwy w dostawach energii czy zakłócenia w łańcuchach dostaw.

Fińskie przepisy wymagają również, aby nowe większe budynki były wyposażane w schrony ochronne. Dzięki temu sieć podziemnych obiektów jest systematycznie rozbudowywana bez konieczności prowadzenia kosztownych programów inwestycyjnych.

NATO przygotuje Polskę na najgorszy scenariusz. Czekaliśmy na to od lat
NATO przygotuje Polskę na najgorszy scenariusz. Czekaliśmy na to od lat

Regulamin na czas kryzysu. Tego nie zabierzesz do schronu

W schronach obowiązują także określone zasady funkcjonowania. Zabronione jest wnoszenie alkoholu, narkotyków, broni oraz substancji wydzielających intensywny zapach, co ma ułatwić bezpieczne funkcjonowanie dużej liczby osób na ograniczonej przestrzeni.

W schronie urządzono kawiarnie, place zabaw dla dzieci, boiska i sale sportowe
W schronie urządzono kawiarnie, place zabaw dla dzieci, boiska i sale sportowe/Roni Rekomaa

Przedstawiciele władz Helsinek podkreślają, że utrzymywanie rozbudowanej infrastruktury ochronnej wynika z wieloletniej strategii bezpieczeństwa państwa. – Jako kraj neutralny zawsze czuliśmy potrzebę ochrony siebie, i tak robimy – powiedziała szefowa komunikacji miejskiego wydziału ratownictwa Anna Lehtirant.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto »
Tematy: Rosjawojnafinlandiaschrony
Powiązane
Lotniskowiec w wizualizacji Elbit Systems
Nowa wizja wojny na morzu. Przerobią frachtowce na dronowe lotniskowce
Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji
Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji
Ukraińcy zbadali rosyjską broń. Trop prowadzi do Japonii
Ukraińcy zbadali rosyjską broń. Trop prowadzi do Japonii
Nie przegap
Europejska koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski. Premier Tusk zabrał głos
Europejska koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski. Premier Tusk zabrał głos
Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto
Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto
US President Trump signs an executive order on Utah monuments
Donald Trump określa USA „Strażnikiem Cieśniny Ormuz”. Iran przeprowadza ataki na tankowce
Działo elektromagnetyczne
Europejskie działo elektromagnetyczne już strzela. Przełom w badaniach nad bronią przyszłości
Ukraina coraz bliżej UE. Otwarto kolejny etap negocjacji
Ukraina coraz bliżej UE. Otwarto kolejny etap negocjacji
Przełom w Białym Domu. Trump zmienia kurs wobec Rosji
Przełom w Białym Domu. Trump zmienia kurs wobec Rosji
Ceny ropy znów wystrzeliły. Notowania są najwyższe od miesiąca
Ceny ropy znów wystrzeliły. Notowania są najwyższe od miesiąca
Policja, policjant, policjanci, służby, funkcjonariusze
Wynagrodzenie funkcjonariuszy policji. Jakie dodatki do uposażenia im przysługują?
Polecamy
apteka, praca, leki, kobieta, recepta
GUS: Liczba aptek ponownie spadła. W Polsce działa już tylko 11 tys. placówek [DANE GUS]
szpital, nfz, zabieg
UODO: Szpital i podmiot przetwarzający z upomnieniami po wycieku danych 224 osób
178 tys. seniorów wybrało PIT-0. Część z nich zyskuje nawet 5976 zł rocznie
178 tys. seniorów wybrało PIT-0. Część z nich zyskuje nawet 5976 zł rocznie
Ukraina
Ukraińskie drony zaatakowały Krym. Celem most energetyczny i rosyjska obrona powietrzna
Sankcje na Rosję zniesione. Ukraina protestuje
MSZ alarmuje ws. działań Rosji w sieci. Chodzi o ataki na infrastrukturę krytyczną
Warszawski sąd zdecydował ws. ENA dla Ziobry. Orzeczenie jest prawomocne
Warszawski sąd zdecydował ws. ENA dla Ziobry. Orzeczenie jest prawomocne
LOT zapłaci miliardy więcej za paliwo. Koszty wzrosną o ponad 1,3 mld zł
LOT zapłaci miliardy za paliwo. Koszty wzrosną o ponad 1,3 mld zł
Co dzieje się z polskim przemysłem? Nowe dane GUS pokazują stagnację
Co dzieje się z polskim przemysłem? Nowe dane GUS pokazują stagnację
Kraj
Europejska koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski. Premier Tusk zabrał głos
Europejska koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski. Premier Tusk zabrał głos
kary, zezwolenie, studnia, trawnik
Zakaz podlewania trawnika wodą ze studni. Nie wolno jej używać do podlewania roślin ani do celów gospodarstwa domowego. Za przekroczenie limitów grozi wysoka kara
szpital, nfz, zabieg
UODO: Szpital i podmiot przetwarzający z upomnieniami po wycieku danych 224 osób
Sankcje na Rosję zniesione. Ukraina protestuje
MSZ alarmuje ws. działań Rosji w sieci. Chodzi o ataki na infrastrukturę krytyczną
Nowe limity przyjęć na kierunki medyczne w roku akademickim 2026/2027. Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę miejsc
Nowe limity przyjęć na kierunki medyczne w roku akademickim 2026/2027. Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę miejsc
Warszawski sąd zdecydował ws. ENA dla Ziobry. Orzeczenie jest prawomocne
Warszawski sąd zdecydował ws. ENA dla Ziobry. Orzeczenie jest prawomocne
NATO przygotuje Polskę na najgorszy scenariusz. Czekaliśmy na to od lat
NATO przygotuje Polskę na najgorszy scenariusz. Czekaliśmy na to od lat
mapa Polski
12 nowych miast pojawi się na mapie Polski 1 stycznia 2027 r. Rząd przedstawił listę miejscowości i planowane zmiany granic
Świat
Mychajło Fedorow
Walczył z korupcją i naraził się generałom. Ważą się losy ukraińskiego ministra obrony
Ukraina coraz bliżej UE. Otwarto kolejny etap negocjacji
Ukraina coraz bliżej UE. Otwarto kolejny etap negocjacji
Przełom w Białym Domu. Trump zmienia kurs wobec Rosji
Przełom w Białym Domu. Trump zmienia kurs wobec Rosji
Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto
Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto
US President Trump signs an executive order on Utah monuments
Donald Trump określa USA „Strażnikiem Cieśniny Ormuz”. Iran przeprowadza ataki na tankowce
Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz
Trump ogłosił ponowną blokadę Iranu. CENTCOM podał termin rozpoczęcia operacji
Ukraina
Ukraińskie drony zaatakowały Krym. Celem most energetyczny i rosyjska obrona powietrzna
Donald Trump
Donald Trump przywrócił blokadę morską Iranu. Nowe opłaty za przepływ przez cieśninę Ormuz
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj