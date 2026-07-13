Forsal logo

Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 10:38
Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji
Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji/East News
Władimir Putin może uznawać najbliższe miesiące za kluczowy moment dla dalszego przebiegu wojny w Ukrainie. Zdaniem analityka wojskowego Roberta Foxa z "The Independent" presja czasu oraz problemy na froncie mogą skłonić Kreml do zwiększenia aktywności poza Ukrainę. Ekspert wskazuje trzy sygnały, które jego zdaniem pokazują, że Rosja może przygotowywać się do bardziej ryzykownych działań wobec Europy.

W komentarzu opublikowanym na łamach brytyjskiego dziennika "The Independent" Robert Fox ocenił, że rosyjski przywódca może postrzegać najbliższe dwa miesiące jako ostatnią szansę na odwrócenie sytuacji w wojnie przeciwko Ukrainie. Według analityka Moskwa może wierzyć, że zwycięstwo jest coraz bliżej, a nadchodzący okres stwarza możliwość zwiększenia presji militarnej i politycznej.

Ostatnia szansa dla Kremla. Władimir Putin gotowy na szaleńczy krok

Fox wskazuje, że na takie kalkulacje Kremla mogą wpływać napięcia wewnątrz NATO, niejednoznaczne sygnały płynące ze strony administracji prezydenta USA Donalda Trumpa oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie i w Zatoce Perskiej. Za jeden z najważniejszych czynników uznaje także osłabienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Zdaniem eksperta rosyjskie kierownictwo może interpretować to jako oznakę słabości Zachodu i szansę na zwiększenie nacisku na państwa europejskie. Drugim sygnałem wymienianym przez Foxa jest nasilająca się rosyjska kampania informacyjna oraz działania mające destabilizować sytuację w Europie. Analityk zwraca uwagę na oskarżenia kierowane przez Kreml pod adresem państw bałtyckich.

Rosja miała rozpowszechniać twierdzenia, że kraje bałtyckie tworzą ukraińskie bazy oraz pomagają w kierowaniu atakami dronów dalekiego zasięgu na rosyjskie terytorium. Fox przypomina również, że rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oraz sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Mikołaj Patruszew oskarżali Łotwę o "bezpośredni udział w wojnie po stronie Ukrainy".

Prowokacje blisko granic NATO. Rosja testuje czujność Zachodu

W ocenie analityka elementem tej presji są także incydenty wojskowe. Jako przykład wskazuje zdarzenie z rosyjskim samolotem rozpoznawczym Tu-95, który pojawił się w pobliżu grupy operacyjnej NATO prowadzącej ćwiczenia na Morzu Norweskim.

Maszyna miała zbliżyć się do brytyjskiego lotniskowca HMS Prince of Wales i zrzucić około 20 boi hydroakustycznych. Samolot został przechwycony przez dwa brytyjskie myśliwce F-35. Fox określił ten ruch jako demonstracyjny, a nawet "nieco dziecinny", jednak podkreślił, że mógł on mieć konkretny cel rozpoznawczy.

Rosja nie zamierza kończyć wojny? Reuters: Putin liczy na zdobycie całego Donbasu
Rosja nie zamierza kończyć wojny? Reuters: Putin liczy na zdobycie całego Donbasu

"Nawet gdyby boje działały tylko przez kilka minut, mogłyby pomóc w ustaleniu, jakie dokładnie okręty podwodne NATO znajdują się w tym rejonie" - wyjaśnia ekspert.

Fox zwraca również uwagę na aktywność rosyjskich okrętów podwodnych, zarówno załogowych, jak i bezzałogowych. Według niego jednostki te coraz częściej pojawiają się na Morzu Północnym, Morzu Irlandzkim oraz w rejonie kanału La Manche.

Celem tych działań ma być między innymi obserwacja infrastruktury krytycznej, w tym podwodnych kabli i rurociągów paliwowych. Analityk uważa, że tego typu aktywność pokazuje, iż konflikt wokół Ukrainy coraz mocniej wpływa na bezpieczeństwo całego regionu.

"Coraz silniejsze staje się poczucie, że wojna stopniowo wykracza poza granice Ukrainy i rozprzestrzenia się na cały region" - czytamy.

Widmo kryzysu na zapleczu frontu. Putin planuje nową mobilizację?

Trzecim sygnałem wskazanym przez Foxa jest pogarszająca się sytuacja wewnętrzna w Rosji. Ekspert ocenia, że rosyjska gospodarka znajduje się pod coraz większą presją, mimo że została przestawiona na tryb wojenny.

Wśród oznak problemów wymienia kolejki na stacjach benzynowych, zakłócenia dostępu do internetu i łączności komórkowej oraz niedobory paliwa na okupowanym Krymie. Jego zdaniem trudności gospodarcze nie muszą jednak oznaczać gotowości Kremla do zakończenia wojny.

"Rosja funkcjonuje jako gospodarka wojenna, a Putin stał się przywódcą wojennym. Pokój nie mieści się w jego wyobrażeniu o własnym przetrwaniu politycznym" - pisze Fox.

Białoruś po cichu szykuje się do wojny? Przekazali Ukrainie tajny raport
Białoruś po cichu szykuje się do wojny? Przekazali Ukrainie tajny raport

Analityk przewiduje, że jeśli konflikt będzie trwał do zimy, Putin może zdecydować się na jeszcze bardziej ryzykowne działania. Jednym z rozważanych scenariuszy ma być ogłoszenie częściowej lub całkowitej mobilizacji, która mogłaby objąć co najmniej 500 tys. nowych żołnierzy.

Według Foxa taki krok prawdopodobnie oznaczałby wprowadzenie pełnego stanu wojennego w Rosji. Konsekwencje takiej decyzji mogłyby odczuć nie tylko Ukraina i państwa bałtyckie, ale także pozostali europejscy członkowie NATO.

"W takim przypadku nie tylko Kijów i jego bałtyccy sąsiedzi będą musieli poważnie zastanowić się nad własną obroną przeciwlotniczą. Dotyczy to wszystkich europejskich sojuszników z NATO, w tym Wielkiej Brytanii" - czytamy.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWidmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji »
Tematy: RosjaEuropawojna w UkrainieWładimir Putin
Powiązane
Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków
Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków
Fabryka czołgów w Niżnym Tagile
Rosja traci ostatni motor wzrostu. Zbrojeniówka dochodzi do ściany
Rosja żąda nowego frontu w Ukrainie. Putin stawia Łukaszenkę pod ścianą
Rosja żąda nowego frontu w Ukrainie. Putin stawia Łukaszenkę pod ścianą
Nie przegap
Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji
Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji
Ai ACT
35 mln euro kary za AI. Firma źle używa sztucznej inteligencji. Tyle może kosztować naruszenie
Dron naziemny SabLynx PKT
Dron zjechał z bezzałogowej łodzi i zaatakował Rosjan. To pierwszy taki desant w historii
mapa Polski
12 nowych miast pojawi się na mapie Polski 1 stycznia 2027 r. Rząd przedstawił listę miejscowości i planowane zmiany granic
U.S. Forces Finish Latest Round of Strikes Against Iran
Eskalacja na Bliskim Wschodzie. USA zaatakowały dziesiątki irańskich obiektów; Iran atakuje amerykańskie bazy w regionie
Odbudowa Pałacu Saskiego
Nie będzie odbudowy Pałacu Saskiego? Nikt nie chce podjąć decyzji
Zatrzymanie podejrzanych przeprowadzone przez FSB
Drony AI miały zaatakować rosyjskie lotniska. FSB twierdzi, że udaremniła drugą "Pajęczynę"
paragon
Kontrola skarbowa KAS w restauracji. Pracownik wydał paragon, urzędniczka go... nie zauważyła
Polecamy
Co dzieje się z polskim przemysłem? Nowe dane GUS pokazują stagnację
Co dzieje się z polskim przemysłem? Nowe dane GUS pokazują stagnację
Tyle Polacy wydadzą na wakacyjne zakupy. Mimo drożyzny wielu nie zmienia budżetu
Tyle Polacy wydadzą na wakacyjne zakupy. Mimo drożyzny wielu nie zmienia budżetu
Nie tylko pensja decyduje o wyborze pracy. Ten czynnik odstrasza kandydatów
Nie tylko pensja decyduje o wyborze pracy. Ten czynnik odstrasza kandydatów
Zanim klikną „Kup teraz”, sprawdzają właśnie to. Różnice między pokoleniami są wyraźne
Zanim klikną „Kup teraz”, sprawdzają właśnie to. Różnice między pokoleniami są wyraźne
Konflikt USA–Iran znów uderza w rynki. Ropa reaguje gwałtownymi wzrostami
Konflikt USA-Iran znów uderza w rynki. Ropa reaguje gwałtownymi wzrostami
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. To nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków od lipca
Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem
Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem. Zmiany dotkną wszystkich Polaków
Zełenski
Polacy mają jeden warunek ws. odbudowy Ukrainy. Sondaż wskazał jasno, jaki mamy do tego stosunek
Kraj
mapa Polski
12 nowych miast pojawi się na mapie Polski 1 stycznia 2027 r. Rząd przedstawił listę miejscowości i planowane zmiany granic
praca, obowiązek, firma, pracownik, pracodawca, upał, limit
Zakaz wykonywania obowiązków podczas upałów. Jeżeli wymagane warunki nie zostaną spełnione, firma będzie musiała wstrzymać działalność
Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków
Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków
żuraw, gdańsk, stare miasto
Już 31 lipca 2026 roku nowy związek metropolitalny w Polsce - Trójmiasto i połowa województwa pomorskiego
Restauracja Hawełka
Co stało się z alkoholem z sejmowego bufetu? Urzędnicy znaleźli sprytny sposób
rodzice, dzieci, pies, właściciel, jezioro
Pies wskakuje do jeziora obok dzieci. Rodzic może wezwać straż, a właściciel dostać grzywnę
Śmigłowiec TOPR
AI skierowała ich w niebezpieczne miejsce w Tatrach. Ratownicy musieli użyć śmigłowca
hulajnoga elektryczna
Rząd bierze się za elektryczne hulajnogi i rowery. Będą nowe zasady
Świat
Dron naziemny SabLynx PKT
Dron zjechał z bezzałogowej łodzi i zaatakował Rosjan. To pierwszy taki desant w historii
U.S. Forces Finish Latest Round of Strikes Against Iran
Eskalacja na Bliskim Wschodzie. USA zaatakowały dziesiątki irańskich obiektów; Iran atakuje amerykańskie bazy w regionie
Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji
Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji
Zatrzymanie podejrzanych przeprowadzone przez FSB
Drony AI miały zaatakować rosyjskie lotniska. FSB twierdzi, że udaremniła drugą "Pajęczynę"
Ukraińcy zbadali rosyjską broń. Trop prowadzi do Japonii
Ukraińcy zbadali rosyjską broń. Trop prowadzi do Japonii
Daily Life in St. Petersburg
Mobilizacja w Rosji. Wzywają nauczycieli i urzędników do pilnowania porządku na stacjach benzynowych
Wojna przenosi się na terytorium Rosji. Potężna broń Ukrainy ma sięgnąć Moskwy
Rosja nasila „terror balistyczny” wobec Ukrainy. BBC analizuje, jak długo Moskwa utrzyma tempo ataków
Donald Trump
Trump grozi Iranowi odwetem „jakiego świat nie widział”. Padły słowa o bombardowaniu
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj