Putin odrzuca rozmowy pokojowe. Kreml szykuje nową eskalację wojny

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Rosja nie zamierza kończyć wojny? Reuters: Putin liczy na zdobycie całego Donbasu

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:27
Rosja nie zamierza kończyć wojny? Reuters: Putin liczy na zdobycie całego Donbasu
Rosja nie zamierza kończyć wojny? Reuters: Putin liczy na zdobycie całego Donbasu/PAP/EPA
Rosja nie zamierza zakończyć wojny w Ukrainie – wynika z informacji agencji Reuters. Według źródeł zbliżonych do Kremla Władimir Putin odrzuca możliwość rozejmu i nadal chce doprowadzić do zajęcia całego Donbasu. Rozmówcy agencji ostrzegają, że w najbliższych miesiącach może dojść do kolejnej eskalacji działań zbrojnych.

Putin chce całego Donbasu

Putin upiera się, by zrealizować swój cel i zająć cały Donbas - powiedziało Reutersowi jedno ze źródeł. Rosyjski przywódca miał odrzucić sugestie doradców, by zgodzić się na rozejm wzdłuż obecnej linii frontu. Putin wierzy, że Rosja niedługo zdobędzie cały Donbas - dodał kolejny rozmówca agencji.

Położone na wschodzie Ukrainy obwody ługański i doniecki zostały częściowo zajęte w 2014 r. przez separatystów wspieranych przez Rosję. Moskwa kontynuowała agresję po 2022 r. i kontroluje obecnie około 90 proc. Donbasu, ale ofensywa w tym roku spowolniła.

Potrzebna mobilizacja

Według zachodnich analityków wojskowych Rosja musiałaby przeprowadzić mobilizację, by zdobyć cały Donbas - zaznaczył Reuters. To niepopularne posunięcie. Putin na taki krok zdecydował się ostatnio w 2022 r., czego efektem była m.in. masowa emigracja.

Raporty ukraińskiego wywiadu z ostatnich miesięcy pokazują, że Putin przygotowuje się raczej do intensyfikacji wojny niż do pokoju, w tym do możliwego ataku na kolejne europejskie państwo - przekazał Reutersowi wyższy rangą urzędnik władz w Kijowie.

Test jedności NATO

Agencja dodała, że rosyjscy eksperci wojskowi coraz częściej dyskutują publicznie o potencjalnym ataku na cele w Europie, np. bazy NATO w państwach bałtyckich.

Bezpośrednia konfrontacja z jednym państw Sojuszu byłaby testem jedności NATO, a celem Rosji może nie być nowa wojna, ale podzielenie Zachodu - skomentował Reuters.

W ostatnich miesiącach armia ukraińska zintensyfikowała ataki dronowe na Rosję, wymierzone głównie w infrastrukturę energetyczną. Spowodowało to m.in. przerwy w produkcji i dostawach paliw.

Negocjacje w celu zakończenia wojny, prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych, znajdują się obecnie w impasie.

Ukraina będzie produkować rakiet do systemów Patriot?

Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek, że rozmawiał telefonicznie z Putinem. Jak przekonywał, rosyjski przywódca odczuwa presję i chce zakończyć wojnę.

Trump osobiście spotkał się później z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas środowego szczytu NATO w Ankarze. Po rozmowie ogłosił, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, a ukraińskie ataki na cele w Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odpowiedział z kolei w czwartek, że ukraińskie ataki na rosyjskie terytorium nie przyspieszą zakończenia konfliktu, tylko doprowadzą do zwiększenia rosyjskiej „strefy bezpieczeństwa”.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: Rosjawojna w UkrainieUkrainarozmowy pokojowe
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