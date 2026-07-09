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Żyjemy już w nowej epoce? "W Ankarze narodziło się NATO 3.0"

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 13:38
[aktualizacja 20 minut temu]
Żyjemy już w nowej epoce? "W Ankarze narodziło się NATO 3.0"
Żyjemy już w nowej epoce? "W Ankarze narodziło się NATO 3.0"/PAP/EPA
"NATO 3.0" po epoce zimnej wojny i amerykańskiej hegemonii – tak rezultaty szczytu w Ankarze podsumowała włoska „La Stampa”. Dziennik uważa, że Sojusz wkracza w nową fazę, a wśród liderów zmian wskazuje premier Włoch Giorgię Meloni.

Donald Trump jak bóg Jowisz

Autor komentarza, były włoski dyplomata Ettore Sequi napisał, że prezydent USA Donald Trump „przybył do Ankary jak współczesny Deszczowy Jowisz, rzucając piorunami w sojuszników i partnerów”. Tak nawiązał do mitologicznego rzymskiego boga, który władał burzami.

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Następnie podkreślił, że podczas szczytu amerykański przywódca „zaatakował Hiszpanię, Grenlandię i NATO i oskarżył Europejczyków o to, że zostawili go samego przeciwko Iranowi”.

Europejscy liderzy wybierają ostrożność

„W tym klimacie Giorgia Meloni, tak jak inni europejscy liderzy, wybrała ostrożność: grać w obronie, uciąć sprawę, stłumić konflikt i ograniczyć szkody pozostając w okopie” - ocenił Sequi.

Jak dodał, włoska premier „znosiła ataki nie podsycając starcia, broniła decyzji o tym, by nie udostępniać baz na ataki przeciwko Iranowi i wyznaczyła podwójny limit: Włochy uszanują zobowiązania wobec NATO, ale zdecydują o sposobie wydatków i przeznaczeniu środków dając pierwszeństwo własnej bazie przemysłowej”.

To zaś oznacza w praktyce, jak zaznaczono w komentarzu, że Włochy nie przystąpią do mechanizmu PURL, polegającego na zakupie amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy za pieniądze państw sojuszniczych.

„W gruncie rzeczy jest to odmowa Trumpowi” - stwierdził autor komentarza.

Według byłego dyplomaty „polemika wywołana przez Trumpa przykryła prawdziwą wiadomość: w Ankarze urodziło się NATO 3.0. Po sojuszu mającym na celu powstrzymanie sowieckiej ekspansji oraz hegemonii USA w okresie po zimnej wojnie zaczyna się NATO postamerykańskie”.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: NATOGiorgia Meloniszczyt NATOAnkara
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