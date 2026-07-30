Ludzie przypuścili szturm na ZUS po dodatkowe pieniądze. Poszło już na to 1,4 miliarda złotych. Bardzo ważny jest termin złożenia wniosku

Choć to dopiero półmetek wakacji, co bardziej zapobiegliwi rodzice już teraz pamiętają o rządowych pieniądzach na szkolną wyprawkę. Podobnie jak w przypadku 800 plus nie obowiązuje próg dochodowy. Kto tylko złoży wniosek, 300 plus otrzyma. Można to robić od pierwszego lipca. Zainteresowanie jest rekordowe. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już blisko 1,4 mln wniosków o wyprawkę szkolną Dobry Start dla ponad 2 mln dzieci. Na konta rodzin trafiło prawie 173 mln zł.

Rekordowe zainteresowanie programem Dobry Start

To jeden z tych rządowych programów, który cieszy się rekordowym zainteresowaniem. – W ubiegłym roku do ZUS wpłynęło łącznie ponad 3,3 mln wniosków o świadczenie na niemal 4,9 mln dzieci. Kwota wypłat przekroczyła 1,4 mld zł – mówi Anna Szaniawska, rzeczniczka małopolskiego oddziału ZUS.

300 zł na wyprawkę szkolną, czyli świadczenie „Dobry Start”, przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością granica wieku wynosi 24 lata.

Komu przysługuje 300 plus

O wsparcie na nowy okres świadczeniowy można ubiegać się od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli rodzic złoży wniosek do końca sierpnia, ZUS wypłaci pieniądze najpóźniej do 30 września.

Świadczenie przysługuje raz w roku i nie jest uzależnione od dochodów. Otrzymane 300 zł można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów oraz innych artykułów potrzebnych do nauki.

Pieniądze nie przysługują dzieciom uczęszczającym do tzw. zerówek ani studentom. Wiek 20 i 24 lat liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że ze świadczenia mogą skorzystać również uczniowie ostatnich klas liceów, techników i szkół policealnych, jeśli odpowiedni wiek ukończyli jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Jak prawidłowo złożyć wniosek o 300 plus

Wniosek można przesłać za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu eZUS, serwisu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Przed jego wysłaniem warto sprawdzić numer PESEL dziecka, dane szkoły oraz numer rachunku bankowego. Świadczenie jest wypłacane wyłącznie na konto.

Rodzice tych dzieci pieniędzy już nie dostaną

Rząd zabrał się za przykręcenie kurka z pieniędzmi dla Ukraińców. Teraz świadczenie Dobry Start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkołach należących do polskiego systemu oświaty.

Obywatele Ukrainy ze statusem UKR, którzy mieszkają z dzieckiem na terenie Polski, uzyskają prawo do świadczenia, jeśli byli aktywni zawodowo w miesiącu, który poprzedza miesiąc złożenia wniosku. We wnioskach obcokrajowcy wskazują dodatkowo dane dotyczące dokumentu przekroczenia granicy i dokumentu, który potwierdza legalność pobytu w Polsce. Dotyczy to opiekuna i dziecka.