Forsal logo

Wszystko zaczęło się od morza - wyjątkowy prezent na 100-lecie Gdyni

Urszula Wilk-Winter
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 16:26
gdynia, inwestycja, nieruchomość
Gdynia/Materiały prasowe
Śródmieście Gdyni, miasta, które w tym roku hucznie obchodzi stulecie założenia, zostało wpisane na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Eksperci uznali, że gdyńska architektura tzw. gdyński modernizm oraz układ urbanistyczny są dobrem o charakterze unikalnym na skalę światową.

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO

Na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO utworzonej w roku 1972 znajdują się najbardziej wartościowe dobra uznane za cenne dla ludzkości. Jest to ok. 1200 obiektów z całego świata, w tym 17 miejsc w Polsce. Gdynia dołączyła do grona takich miast z wielowiekową tradycją jak Kraków, Warszawa, Zamość, Malbork i Toruń.

Gdyński modernizm

Międzynarodowi eksperci uznali, że centrum Gdyni jest wyróżniającym się na świecie przykładem wczesnego modernizmu. Miasta powstało z kaszubskiej wsi w zaledwie kilkanaście lat jako nowoczesny port umożliwiający na swobodne korzystanie, przez odradzające się państwo z morza. Udało się pogodzić unikalną architekturę z do dziś funkcjonalnym układem urbanistycznym.

Gdyński modernizm szeroko promowany przez włodarzy miasta w Polsce i na świecie cechuje nowoczesne projektowanie budynków – dobrze doświetlone mieszkania, brak ciemnych oficyn, dostęp do terenów zielonych co wynikało z dostępności powierzchni do zabudowy. Gdyński modernizm to również inspiracja motywami marynistycznymi, charakterystyczne zaoblone budynki i okrągłe okna nawiązujące do kształtów i detali statków oraz elementy popularnego w latach 20-tych XX wieku stylu art deco. Architektura i założenie urbanistyczne Gdyni nawiązuje do dwóch innych białych miasta wybudowanych w podobnym okresie też wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - również nadmorskiego Tel Awiwu oraz osiedla mieszkaniowego w Berlinie. Gdynia uniknęła poważnych zniszczeń wojennych, nie zmieniło się przeznaczenie większości budynków, pozostały nazwy.

Zobacz również

Ochrona konserwatorska założenia centrum Gdyni

Przez ostatnie dwie dekady władzę Gdyni zadbały nie tylko o promocje gdyńskiej architektury. Zwiększyły ochronę konserwatorską, powołali Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków na mocy porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku. Niemal dwadzieścia lat temu układ urbanistyczny centrum miasta znalazł się w rejestrze zabytków, a w 2015 roku rozporządzeniem prezydenta RP zyskał również miano pomnika historii, Jest to jedna z pięciu form ochrony zabytku, świadcząca o jego szczególnej wartości.

Korzyści dla Gdyni z uwagi na wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Poza dalszym rozwojem turystyki i promocji miasta Gdynia uzyska rozpoznawalność na arenie międzynarodowej, co może również poszerzyć możliwości uzyskania funduszy na działania związane z ochroną unikalnej śródmiejskiej zabudowy. Teraz każda nowa inwestycja będzie każdorazowo oceniana pod względem jej wpływu na obszar chroniony, jeszcze szczegółowiej niż obecnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Utrzymanie dotychczasowego stanu miasta wynika również ze wsparcia dla inwestorów w ramach miejskiego programu dotacji do prac konserwatorskich na remonty elewacji, dachów czy fragmentów budynków.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWszystko zaczęło się od morza - wyjątkowy prezent na 100-lecie Gdyni »
Tematy: gdyniaLista Światowego Dziedzictwa UNESCOmodernizmochrona konserwatorska
Powiązane
Bomby ekologiczne w dzielnicach Ursus i Praga - Północ
Zanieczyszczenia gruntów w Warszawie z uwagi na brak remediacji – raport Najwyższej Izby Kontroli
mieszkanie, delegacja, pracownik
Ekspertka: najem krótkoterminowy to już nie tylko turyści
Rybek nieruchomości ustabilizował się. Skończyły się nagłe skoki i ceny uległy stabilizacji. Jest kilka czynników, które wskazują, że to trend na dłużej.
Rynek nieruchomości ma się lepiej niż rok temu. Więcej kredytów i stabilne ceny
Nie przegap
Budowa elektrowni jądrowej
Wiercą aż 70 metrów pod dnem Bałtyku. To na potrzeby budowy elektrowni jądrowej
Turyści z walizkami
Pożary w Europie a rezygnacja z wakacji. Kiedy przysługuje pełny zwrot z biura podróży?
Autostrada A2
Kiedy ruszy rozbudowa autostrady? Kierowcy żyją w strachu. Ale jest dobra wiadomość
gdynia, inwestycja, nieruchomość
Wszystko zaczęło się od morza - wyjątkowy prezent na 100-lecie Gdyni
To już lawinowy wzrost cen w sklepach spożywczych
To już lawinowy wzrost cen w sklepach spożywczych. Co podrożało najbardziej, co jeszcze podrożeje
Ukraińcy bez ogródek o polskich MiG-29. Piszą o dużym ryzyku
Ukraińcy bez ogródek o polskich MiG-29. Piszą o dużym ryzyku
Generałowie Mychajło Drapaty i Ołeksandr Syrski
"Sytuacja na froncie jest krytyczna. Tymczasem tekturowy Majdan wystarczył, by odwołać Syrskiego"
Co z ZUS dla emeryta z niepełnosprawnością?
Czy jest dodatek do emerytury za niepełnosprawność?
Polecamy
pokój niepełnosprawni przewijak
Komfortka staje się koniecznością w budynkach będących przestrzenią publiczną
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Donald Tusk, Barbara Mróz-Gorgoń
Jest nowa pełnomocniczka rządu. Ma promować markę Polska
Wiesława Ziółkowska
Kancelaria Sejmu przekazała smutną wiadomość. Nie żyje była posłanka i członkini RPP
Stopnie niepełnosprawności - jak wpływają na zdolność do pracy
Stopnie niepełnosprawności - jak wpływają na zdolność do pracy
Kto skorzysta na rozpadzie PiS? Niemcy: Wcale nie Donald Tusk i KO
Kto skorzysta na rozpadzie PiS? Niemcy: Wcale nie Donald Tusk i KO
Bezpłatne parkowanie. Kto może dostać kartę parkingową?
Bezpłatne parkowanie. Kto może dostać kartę parkingową?
Wołodymyr Zełenski
Miliony na pomoc dla Ukrainy miały zostać sprzeniewierzone. Wśród podejrzanych dyplomaci
Kraj
Harmonogram wypłat emerytury i rent w 2026 roku
ZUS zmienia terminy wypłat. Ci emeryci dostaną pieniądze jeszcze w lipcu
Morawiecki ogłosił nowy klub parlamentarny "Rozwój Plus". Oto lista członków
Morawiecki ogłosił nowy klub parlamentarny "Rozwój Plus". Oto lista członków
Ukraińcy bez ogródek o polskich MiG-29. Piszą o dużym ryzyku
Ukraińcy bez ogródek o polskich MiG-29. Piszą o dużym ryzyku
Donald Tusk, Barbara Mróz-Gorgoń
Jest nowa pełnomocniczka rządu. Ma promować markę Polska
Poseł KO chce bardziej liberalnych przepisów dla kierowców
Koniec z "unijnymi wymysłami". Poseł KO chce szybkich dróg, braku fotoradarów i kasków
USA prześwietlają bazy w Europie. Co to oznacza dla Polski?
USA prześwietlają bazy wojskowe w Europie. Co to oznacza dla Polski?
Wyborcy PiS wskazali następcę Kaczyńskiego. Wynik zwraca uwagę
Morawiecki zamiast Kaczyńskiego? Zaskakujące wyniki nowego sondażu
Nowy sondaż zaufania. Jest lider, ale największy wygrany to ktoś inny
Nowy ranking zaufania. Nawrocki wciąż liderem, Bosak z największym wzrostem
Świat
Generałowie Mychajło Drapaty i Ołeksandr Syrski
"Sytuacja na froncie jest krytyczna. Tymczasem tekturowy Majdan wystarczył, by odwołać Syrskiego"
Spotkanie Tuska z Zełenskim. KPRM ujawnia szczegóły
Spotkanie Tuska z Zełenskim. KPRM ujawnia szczegóły
Ukraiński dron przenoszący miny
Cosa Nostra poluje na drony z frontu w Ukrainie. "Nie jesteśmy gotowi, by je zwalczać"
Reuters: Chiny rozpoczynają dostawy uzbrojenia do Iranu. W grze 400 zestawów rakietowych
Reuters: Chiny rozpoczynają dostawy uzbrojenia do Iranu. W grze 400 zestawów rakietowych
Zbudują 7 mln dronów w rok. Ukraina rzuca wyzwanie Amerykanom
Zbudują 7 mln dronów w rok. Ukraina rzuca wyzwanie Amerykanom
Dennis Sztilerman i pocisk FP-7
Ukraińskie pociski balistyczne mogą spaść na Moskwę tej jesieni. "Przechodzą ostatnie testy"
Obrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii
Obrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii
Sondaż CBOS. Rekordowy sprzeciw Polaków wobec wejścia Ukrainy do UE
Sondaż CBOS. Rekordowy sprzeciw Polaków wobec wejścia Ukrainy do UE
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj