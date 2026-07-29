Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO

Na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO utworzonej w roku 1972 znajdują się najbardziej wartościowe dobra uznane za cenne dla ludzkości. Jest to ok. 1200 obiektów z całego świata, w tym 17 miejsc w Polsce. Gdynia dołączyła do grona takich miast z wielowiekową tradycją jak Kraków, Warszawa, Zamość, Malbork i Toruń.

Gdyński modernizm

Międzynarodowi eksperci uznali, że centrum Gdyni jest wyróżniającym się na świecie przykładem wczesnego modernizmu. Miasta powstało z kaszubskiej wsi w zaledwie kilkanaście lat jako nowoczesny port umożliwiający na swobodne korzystanie, przez odradzające się państwo z morza. Udało się pogodzić unikalną architekturę z do dziś funkcjonalnym układem urbanistycznym.

Gdyński modernizm szeroko promowany przez włodarzy miasta w Polsce i na świecie cechuje nowoczesne projektowanie budynków – dobrze doświetlone mieszkania, brak ciemnych oficyn, dostęp do terenów zielonych co wynikało z dostępności powierzchni do zabudowy. Gdyński modernizm to również inspiracja motywami marynistycznymi, charakterystyczne zaoblone budynki i okrągłe okna nawiązujące do kształtów i detali statków oraz elementy popularnego w latach 20-tych XX wieku stylu art deco. Architektura i założenie urbanistyczne Gdyni nawiązuje do dwóch innych białych miasta wybudowanych w podobnym okresie też wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - również nadmorskiego Tel Awiwu oraz osiedla mieszkaniowego w Berlinie. Gdynia uniknęła poważnych zniszczeń wojennych, nie zmieniło się przeznaczenie większości budynków, pozostały nazwy.

Ochrona konserwatorska założenia centrum Gdyni

Przez ostatnie dwie dekady władzę Gdyni zadbały nie tylko o promocje gdyńskiej architektury. Zwiększyły ochronę konserwatorską, powołali Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków na mocy porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku. Niemal dwadzieścia lat temu układ urbanistyczny centrum miasta znalazł się w rejestrze zabytków, a w 2015 roku rozporządzeniem prezydenta RP zyskał również miano pomnika historii, Jest to jedna z pięciu form ochrony zabytku, świadcząca o jego szczególnej wartości.

Korzyści dla Gdyni z uwagi na wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Poza dalszym rozwojem turystyki i promocji miasta Gdynia uzyska rozpoznawalność na arenie międzynarodowej, co może również poszerzyć możliwości uzyskania funduszy na działania związane z ochroną unikalnej śródmiejskiej zabudowy. Teraz każda nowa inwestycja będzie każdorazowo oceniana pod względem jej wpływu na obszar chroniony, jeszcze szczegółowiej niż obecnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Utrzymanie dotychczasowego stanu miasta wynika również ze wsparcia dla inwestorów w ramach miejskiego programu dotacji do prac konserwatorskich na remonty elewacji, dachów czy fragmentów budynków.