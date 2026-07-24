Forsal logo

Ekspertka: najem krótkoterminowy to już nie tylko turyści

oprac. Iga LeszczyńskaDoktor nauk społecznych (WAT), specjalistka w zakresie polityki rodzinnej, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
51 minut temu
mieszkanie, delegacja, pracownik
Ekspertka: najem krótkoterminowy to już nie tylko turyści/Shutterstock
Typowym gościem wynajmującym mieszkanie na kilka dni nie jest osoba organizująca imprezy, lecz turysta, pracownik w delegacji lub cyfrowy nomada – wskazuje ekspertka. To jeden z powodów, dla których rynek najmu krótkoterminowego w Polsce nadal rośnie.

Rosnąca mobilność, podróże służbowe i praca zdalna zmieniają strukturę rynku najmu krótkoterminowego. W ocenie ekspertki to właśnie te czynniki, a nie wyłącznie turystyka, odpowiadają dziś za wzrost liczby rezerwacji i rozwój tego segmentu w największych polskich miastach. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem prezes zarządu Fairy Flats Ewy Wielgórskiej.

Rozwój rynku najmu krótkoterminowego

Z czego wynika wzrost popularności najmu krótkoterminowego w Polsce i dlaczego miasta rozwijają się w różnym tempie?

Ewa Wielgórska: To część globalnego trendu związanego z większą mobilnością. Ludzie częściej podróżują, pracują projektowo, prowadzą biznes w różnych krajach i łączą pracę z pobytem w innym mieście. Wbrew obiegowym opiniom typowym gościem nie jest imprezowicz, lecz turysta, osoba w podróży służbowej, pracownik kontraktowy lub cyfrowy nomad. To statystycznie bardzo dobry, kulturalny najemca. Większość operatorów najmu, w tym nasza firma, zazwyczaj wprost zakazuje organizowania imprez.

Dla właścicieli oddających mieszkania do najmu krótkiego ten model jest atrakcyjny, ponieważ daje większą kontrolę nad lokalem, regularną weryfikację jego stanu i płatność za pobyt z góry. Znaczenie mają też obawy związane z najmem długoterminowym, zwłaszcza ryzykiem problemów z niewypłacalnym lokatorem i odzyskaniem mieszkania.

Różnice między miastami po stronie popytu na najem krótki wynikają głównie ze skali biznesu w danej aglomeracji (gość biznesowy), rozpoznawalności turystycznej czy oferty kulturowej (wydarzenia, koncerty). Po stronie podaży miasta rozwijają się nierównomiernie. W Warszawie czy Krakowie model operatora najmu oparty na prowizji od dochodów jest znany i powszechnie akceptowany. W mniejszych aglomeracjach właściciele dopiero teraz odkrywają takie możliwości.

Zobacz również

Skąd dynamiczny rozwój rynku w Łodzi i na czym polega przewaga Warszawy?

EW: Warszawa pozostaje największym i najbardziej dojrzałym rynkiem najmu krótkoterminowego w Polsce. Zapewnia całoroczny popyt związany z biznesem, administracją, wydarzeniami, turystyką i ruchem międzynarodowym. Jest to rynek bardziej stabilny i mniej zależny od sezonu.

Łódź rozwija się bardzo dynamicznie, ponieważ oferuje niższe ceny niż największe metropolie, a jednocześnie ma coraz bogatszą ofertę kulturalną i biznesową. To przyciąga młodszych podróżnych, osoby pracujące zdalnie oraz gości planujących dłuższy pobyt. Miasto rośnie z niższej bazy, dlatego dynamika jest wysoka, choć pod względem skali nadal pozostaje za Warszawą.

Jak zmienia się sytuacja właścicieli mieszkań?

Jak rosnący popyt zmienia ofertę, ceny i sytuację właścicieli mieszkań?

EW: Rosnący popyt zachęca kolejne osoby do wejścia na ten rynek, ale tym samym zwiększa konkurencję. Samo wystawienie mieszkania na platformie nie wystarcza już do osiągnięcia wysokiego obłożenia, co wzmaga trend profesjonalizacji. Coraz ważniejsze są jakość oferty, zdjęcia, opinie, elastyczne ceny, szybka komunikacja i profesjonalna obsługa. Planowany obowiązek rejestracji obiektów (baza CTWON) będzie dodatkowo sprzyjał odchodzeniu od modelu samodzielnej obsługi najmu. Dlatego właściciele coraz częściej korzystają z operatorów, którzy zajmują się publikacją ofert, cenami, sprzątaniem, marketingiem, kontaktem z gośćmi i bieżącą obsługą lokalu.

Co istotne - firmy operatorskie nie są właścicielami mieszkań, lecz zarządzają nimi w imieniu osób prywatnych. W naszym portfelu ponad 90 proc. właścicieli posiada tylko jedno lub dwa mieszkania. To mit, że profesjonalizacja = koncentracja własności, a taki argument wypływa czasem z ust osób spoza branży. To, że duży podmiot (operator) wystawia w swoim imieniu oferty na platformach typu Booking.com czy Airbnb to nie znaczy że jest to własność operatora (zazwyczaj nie jest). Rynek jest bardzo rozdrobniony - to typowy rynek małego polskiego inwestora.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
oprac. Iga Leszczyńska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraEkspertka: najem krótkoterminowy to już nie tylko turyści »
Tematy: biznesrynek nieruchomościmieszkaniafirmy
Powiązane
domek ułożony z polskich banknotów, obok klucze do mieszkania i stos banknotów
Podwyżki czynszów coraz bliżej. Gminy dostaną nowe uprawnienia
mieszkanie, pieniądze, klucze
W tych dzielnicach ceny mieszkań są znacznie niższe, niż średnia. Sprawdziliśmy Warszawę, Kraków, Wrocław i Gdańsk
Naprawa, AGD
Rewolucja w elektronice. Od 31 lipca producenci nie zmuszą nas do kupowania nowego sprzętu
senior, niepełnosprawny, pomoc
Niektóre zasiłki i świadczenia wykluczają możliwość skorzystania z bonu senioralnego
ogród, sąsiad, zgoda, szopa, budowa
Zakaz budowy szopy lub domku narzędziowego w przydomowym ogrodzie bez zgody sąsiada. Samowola może kosztować 10 tys. zł
Nowe fotoradary w Polsce
Nowe fotoradary na wakacje. Zamontowano je na autostradach i głównych drogach
Nie przegap
Nowe fotoradary w Polsce
Nowe fotoradary na wakacje. Zamontowano je na autostradach i głównych drogach
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
niepełnosprawny, koperta, samochód, parkowanie
Karta parkingowa przejdzie rewolucję. Mniej formalności i nowy dokument w całej UE
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Ukraińscy artylerzyści na froncie
Ukraina szykuje wielkie zmiany w armii. Nawet 30 proc. brygad może zniknąć
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
mieszkanie, delegacja, pracownik
Ekspertka: najem krótkoterminowy to już nie tylko turyści
Ludzie umierają w oczekiwaniu na pieniądze z ZUS
Ludzie umierają w oczekiwaniu na pieniądze z ZUS. Szykują się zmiany i wielkie porządki w popularnym świadczeniu
Polecamy
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Wykluczenie cyfrowe w Polsce. 8 proc. Polek i Polaków nigdy nie korzystało z internetu
Wykluczenie cyfrowe w Polsce. 8 proc. Polek i Polaków nigdy nie korzystało z internetu
Jest decyzja Sejmu. Od 2027 roku część Polaków zapłaci nową daninę od oszczędności
Jest decyzja Sejmu. Od 2027 roku część Polaków zapłaci nową daninę od oszczędności
Nie każdy wie, że MOPS oferuje więcej niż comiesięczne świadczenia
Nie każdy wie, że MOPS oferuje więcej niż comiesięczne świadczenia
propaganda
„Warszawa to ubogi brat Moskwy”. Jak Rosja wykorzystuje influencerów?
ai sztuczna inteligencja praca biuro
Czy tracimy kontrolę nad AI? Niepokojący przypadek podczas testów OpenAI
Stopy procentowe. Jest decyzja EBC
Stopy procentowe. Jest decyzja EBC
Rząd szykuje nową drogę do CPK. Ma to być alternatywa dla A2
Rząd szykuje nową drogę do CPK. Ma to być alternatywa dla A2
Kraj
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
niepełnosprawny, koperta, samochód, parkowanie
Karta parkingowa przejdzie rewolucję. Mniej formalności i nowy dokument w całej UE
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
14 czternasta emerytura emerytury świadczenia zus
14. emerytura 2026 coraz bliżej. Rząd wskazał termin wypłaty. Jest projekt rozporządzenia
ogród, sąsiad, zgoda, szopa, budowa
Zakaz budowy szopy lub domku narzędziowego w przydomowym ogrodzie bez zgody sąsiada. Samowola może kosztować 10 tys. zł
Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków
Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków
grzywna, nieruchomość, ogród, posesja, ognisko
Zakaz rozpalania ogniska w ogrodzie. Sąsiad może zgłosić naruszenie przepisów, jeśli przeszkadza mu dym lub ognisko jest rozpalane niezgodnie z prawem
emerytura, emeryt, pieniądze
Jest projekt rozporządzenia ws. waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. Rząd podjął decyzję po braku porozumienia
Świat
Jedna z wizualizacji F-47
Kanada kupuje F-35, ale już patrzy na GCAP. Amerykanie zgrzytają zębami
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Google dostał 890 mln euro kary
Google zapłaci 890 mln euro kary. Sprawdź, co zmieni się w wyszukiwarce i Google Play
Trump chce sięgnąć po irańskie aktywa. Teheran odpowiada
Trump chce sięgnąć po irańskie aktywa. Teheran odpowiada
Ukraińscy artylerzyści na froncie
Ukraina szykuje wielkie zmiany w armii. Nawet 30 proc. brygad może zniknąć
Fedorow odpowiedział prezydentowi Ukrainy. Zełenski zaproponował mu nowe stanowisko
Fedorow stawia warunek Zełenskiemu. "Nie zgodzę się na żadne inne stanowisko"
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj