Nowe fotoradary na wakacje. Zamontowano je na autostradach i głównych drogach

Gęsta sieć fotoradarów w Polsce

731 – tyle fotoradarów jest już w Polsce. Ta liczba rośnie z każdym dniem. Przykładowo, tylko w piątek (3 lipca) uruchomiono trzy nowe urządzenia:

na drodze krajowej nr 22 (Miradowo, woj. pomorskie), na drodze krajowej nr 92 (Boczów, woj. lubuskie), na drodze krajowej nr 15 (Tywola, woj. kujawsko-pomorskie).

To element szerszego planu Ministerstwa Infrastruktury, częściowo finansowanego ze środków z KPO. Zgodnie z umową do końca czerwca zakupiono i zainstalowano dokładnie 128 urządzeń, z których większość (70) stanowią stacjonarne fotoradary. Pozostałe to odcinkowe pomiary prędkości (43), systemy monitorujące przejazd na czerwonym świetle (RedLight – 10) oraz urządzenia kontrolujące przejazdy kolejowe (5).

Będzie bezpieczniej?

Resort chce w ten sposób poprawić bezpieczeństwo na drogach. Wszystkie dane wskazują, że fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości (OPP) znacząco zmniejszają liczbę wypadków.

– Automatyzowanie nadzoru nad kierowcami jest słusznym kierunkiem. Zachodnia Europa dawno zrozumiała, że pomiary prędkości powinny być zautomatyzowane, a w Polsce w większości wciąż wykorzystujemy do tego policjantów, których – ze względu na demografię – mamy już poważne niedobory – mówił w grudniu, w rozmowie z „Forsalem”, Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl.

Gdzie stanęły nowe fotoradary i OPP?

W czerwcu, gdy kończył się czas na ustawienie urządzeń zakupionych z KPO, na drogach pojawiły się aż 24 nowe punkty pomiaru. Większość z nich zlokalizowano na kluczowych trasach wakacyjnych. Najwięcej – aż pięć – na autostradzie A1.

Na początku miesiąca uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości (OPP) na drodze ekspresowej S17 w woj. lubelskim (odcinek Chrząchówek – Markuszów o długości 10,3 km), a także na autostradzie A1 w woj. łódzkim (Kamieńsk – Stobiecko Szlacheckie, 13 km). W kolejnych dniach odcinkowe pomiary prędkości uruchomiono na odcinkach: