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Nowe fotoradary na wakacje. Zamontowano je na autostradach i głównych drogach

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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dzisiaj, 06:00
Nowe fotoradary w Polsce
Nowe fotoradary w Polsce/Materiały prasowe
Zagęszcza się sieć fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. Tylko w czerwcu prędkość była kontrolowana w 24 nowych miejscach. To główne drogi krajowe, w tym autostrady. Ministerstwo chce w ten sposób wyłapywać piratów drogowych i poprawić bezpieczeństwo.

Gęsta sieć fotoradarów w Polsce

731 – tyle fotoradarów jest już w Polsce. Ta liczba rośnie z każdym dniem. Przykładowo, tylko w piątek (3 lipca) uruchomiono trzy nowe urządzenia:

  1. na drodze krajowej nr 22 (Miradowo, woj. pomorskie),
  2. na drodze krajowej nr 92 (Boczów, woj. lubuskie),
  3. na drodze krajowej nr 15 (Tywola, woj. kujawsko-pomorskie).

To element szerszego planu Ministerstwa Infrastruktury, częściowo finansowanego ze środków z KPO. Zgodnie z umową do końca czerwca zakupiono i zainstalowano dokładnie 128 urządzeń, z których większość (70) stanowią stacjonarne fotoradary. Pozostałe to odcinkowe pomiary prędkości (43), systemy monitorujące przejazd na czerwonym świetle (RedLight – 10) oraz urządzenia kontrolujące przejazdy kolejowe (5).

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Będzie bezpieczniej?

Resort chce w ten sposób poprawić bezpieczeństwo na drogach. Wszystkie dane wskazują, że fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości (OPP) znacząco zmniejszają liczbę wypadków.

– Automatyzowanie nadzoru nad kierowcami jest słusznym kierunkiem. Zachodnia Europa dawno zrozumiała, że pomiary prędkości powinny być zautomatyzowane, a w Polsce w większości wciąż wykorzystujemy do tego policjantów, których – ze względu na demografię – mamy już poważne niedobory – mówił w grudniu, w rozmowie z „Forsalem”, Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl.

Gdzie stanęły nowe fotoradary i OPP?

W czerwcu, gdy kończył się czas na ustawienie urządzeń zakupionych z KPO, na drogach pojawiły się aż 24 nowe punkty pomiaru. Większość z nich zlokalizowano na kluczowych trasach wakacyjnych. Najwięcej – aż pięć – na autostradzie A1.

Na początku miesiąca uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości (OPP) na drodze ekspresowej S17 w woj. lubelskim (odcinek Chrząchówek – Markuszów o długości 10,3 km), a także na autostradzie A1 w woj. łódzkim (Kamieńsk – Stobiecko Szlacheckie, 13 km). W kolejnych dniach odcinkowe pomiary prędkości uruchomiono na odcinkach:

  • A4 Łagiewniki – Kraków Wieliczka (3,9 km; woj. małopolskie),
  • A1 Mykanów – węzeł Radomsko (19 km; woj. śląskie i łódzkie),
  • A1 Kutno Wschód – Piątek (18 km; woj. łódzkie),
  • A1 Piotrków Trybunalski Południe – Dąbrowa (19 km; woj. łódzkie),
  • A1 Zabrze Północ – Zabrze Zachód (4,2 km; woj. śląskie),
  • S19 Lublin Węglin – Lublin Sławinek (7,5 km; woj. lubelskie),
  • S8 Kołaki – Mężenin (10,1 km; woj. podlaskie),
  • S7 Rączki – Tatary (11,3 km; woj. warmińsko-mazurskie),
  • S7 Barcza – Kielce Północ (2,5 km; woj. świętokrzyskie),
  • S7 Nowy Dwór Gdański – Dworek (9,1 km; woj. pomorskie),
  • S6 na Obwodnicy Trójmiasta: Matarnia – Owczarnia (3,4 km; woj. pomorskie) oraz Gdańsk Lotnisko – Park Gdański (3,8 km),
  • S5 Zbrachlin – Trzeciewiec (6,8 km; woj. kujawsko-pomorskie),
  • S5 Poznań Zachód – Stęszew (9 km; woj. wielkopolskie).
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Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.

Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".

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Tematy: drogifotoradarodcinkowy pomiar prędkości
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