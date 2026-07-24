Nowe fotoradary na wakacje. Zamontowano je na autostradach i głównych drogach

Gęsta sieć fotoradarów w Polsce
731 – tyle fotoradarów jest już w Polsce. Ta liczba rośnie z każdym dniem. Przykładowo, tylko w piątek (3 lipca) uruchomiono trzy nowe urządzenia:
- na drodze krajowej nr 22 (Miradowo, woj. pomorskie),
- na drodze krajowej nr 92 (Boczów, woj. lubuskie),
- na drodze krajowej nr 15 (Tywola, woj. kujawsko-pomorskie).
To element szerszego planu Ministerstwa Infrastruktury, częściowo finansowanego ze środków z KPO. Zgodnie z umową do końca czerwca zakupiono i zainstalowano dokładnie 128 urządzeń, z których większość (70) stanowią stacjonarne fotoradary. Pozostałe to odcinkowe pomiary prędkości (43), systemy monitorujące przejazd na czerwonym świetle (RedLight – 10) oraz urządzenia kontrolujące przejazdy kolejowe (5).
Będzie bezpieczniej?
Resort chce w ten sposób poprawić bezpieczeństwo na drogach. Wszystkie dane wskazują, że fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości (OPP) znacząco zmniejszają liczbę wypadków.
– Automatyzowanie nadzoru nad kierowcami jest słusznym kierunkiem. Zachodnia Europa dawno zrozumiała, że pomiary prędkości powinny być zautomatyzowane, a w Polsce w większości wciąż wykorzystujemy do tego policjantów, których – ze względu na demografię – mamy już poważne niedobory – mówił w grudniu, w rozmowie z „Forsalem”, Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl.
Gdzie stanęły nowe fotoradary i OPP?
W czerwcu, gdy kończył się czas na ustawienie urządzeń zakupionych z KPO, na drogach pojawiły się aż 24 nowe punkty pomiaru. Większość z nich zlokalizowano na kluczowych trasach wakacyjnych. Najwięcej – aż pięć – na autostradzie A1.
Na początku miesiąca uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości (OPP) na drodze ekspresowej S17 w woj. lubelskim (odcinek Chrząchówek – Markuszów o długości 10,3 km), a także na autostradzie A1 w woj. łódzkim (Kamieńsk – Stobiecko Szlacheckie, 13 km). W kolejnych dniach odcinkowe pomiary prędkości uruchomiono na odcinkach:
- A4 Łagiewniki – Kraków Wieliczka (3,9 km; woj. małopolskie),
- A1 Mykanów – węzeł Radomsko (19 km; woj. śląskie i łódzkie),
- A1 Kutno Wschód – Piątek (18 km; woj. łódzkie),
- A1 Piotrków Trybunalski Południe – Dąbrowa (19 km; woj. łódzkie),
- A1 Zabrze Północ – Zabrze Zachód (4,2 km; woj. śląskie),
- S19 Lublin Węglin – Lublin Sławinek (7,5 km; woj. lubelskie),
- S8 Kołaki – Mężenin (10,1 km; woj. podlaskie),
- S7 Rączki – Tatary (11,3 km; woj. warmińsko-mazurskie),
- S7 Barcza – Kielce Północ (2,5 km; woj. świętokrzyskie),
- S7 Nowy Dwór Gdański – Dworek (9,1 km; woj. pomorskie),
- S6 na Obwodnicy Trójmiasta: Matarnia – Owczarnia (3,4 km; woj. pomorskie) oraz Gdańsk Lotnisko – Park Gdański (3,8 km),
- S5 Zbrachlin – Trzeciewiec (6,8 km; woj. kujawsko-pomorskie),
- S5 Poznań Zachód – Stęszew (9 km; woj. wielkopolskie).
Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.
Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".