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Wojsko sprzedaje mieszkania od 78 tys. zł. Trzeba się jednak spieszyć

oprac. Oliwia Zielińska
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dzisiaj, 15:07
amw, sprzedaż mieszkań
amw, sprzedaż mieszkań/Shutterstock
Już za 78 tys. zł można kupić mieszkanie od Agencji Mienia Wojskowego w województwie zachodniopomorskim. Do sprzedaży trafiło kilka lokali, których ceny wywoławcze nie przekraczają 100 tys. zł. Przetargi odbędą się 19 i 20 sierpnia 2026 r.

Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na sprzedaż kolejne mieszkania. Wszystkie oferowane lokale znajdują się w Mirosławcu w woj. zachodniopomorskim. Choć ceny wywoławcze zaczynają się od 78 tys. zł, kupujący muszą pamiętać, że nieruchomości sprzedawane są w drodze przetargu. Ostateczna cena może więc okazać się wyższa.

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Cena wywoławcza

Powierzchnia

Termin przetargu

78 tys. zł

38,23 m²

19 sierpnia

92 tys. zł

49,16 m²

19 sierpnia

92 tys. zł

49,17 m²

20 sierpnia

92 tys. zł

47,74 m²

20 sierpnia

96 tys. zł

50,03 m²

20 sierpnia

Mieszkanie za 78 tys. zł. Przetarg już 19 sierpnia

Najtańszy lokal kosztuje 78 tys. zł. Mieszkanie o powierzchni 38,23 mkw. znajduje się przy ul. Lotnictwa Polskiego 13/8 w Mirosławcu. Cena wywoławcza przekłada się na około 2 040 zł za mkw.

Lokal położony jest na drugim piętrze budynku z 1962 r. Składa się z pokoju z balkonem, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z toaletą. Do mieszkania przynależy także piwnica o powierzchni 12,12 mkw. AMW wskazuje, że lokal wymaga remontu i własnej aranżacji. Przetarg odbędzie się 19 sierpnia 2026 r. o godz. 11:00.

AMW: mieszkania za 92 tys. zł

Za 92 tys. zł wystawiono trzy kolejne mieszkania. Pierwsze z nich znajduje się przy ul. Lotnictwa Polskiego 13/7. Lokal ma 49,16 mkw., dwa pokoje oraz piwnicę. Cena wywoławcza wynosi około 1 871 zł za mkw., a przetarg zaplanowano na 19 sierpnia 2026 r. o godz. 10:00.

Drugie mieszkanie, przy ul. Lotnictwa Polskiego 14/9, ma powierzchnię 49,17 mkw. i trzy pokoje. Przetarg odbędzie się 20 sierpnia 2026 r.

Tego samego dnia licytowany będzie także mieszkanie przy ul. Lotnictwa Polskiego 14/20. Mieszkanie o powierzchni 47,74 mkw. położone jest na parterze, a cena wywoławcza wynosi 92 tys. zł, czyli około 1 927 zł za mkw.

AMW: mieszkanie za 96 tys. zł

Najdroższy z prezentowanych lokali kosztuje 96 tys. zł. Mieszkanie przy ul. Lotnictwa Polskiego 14/19 ma 50,03 mkw., a cena wywoławcza odpowiada około 1 919 zł za mkw. Przetarg odbędzie się 20 sierpnia 2026 r. o godz. 11:00.

AMW sprzedaje mieszkania także w Warszawie i innych miastach

Oferta Agencji Mienia Wojskowego nie ogranicza się do mieszkań w Mirosławcu. Obecnie trwają również przetargi dotyczące lokali położonych m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Kędzierzynie-Koźlu, Gliwicach, Radomiu, czy Malborku.

Najbliższy przetarg odbędzie się 24 lipca 2026 r. o godz. 10:00. Dotyczy mieszkania o powierzchni 19,60 mkw. w Warszawie. Szczegóły dotyczące lokalu oraz warunków udziału w licytacji można znaleźć w ogłoszeniu opublikowanym przez Agencję Mienia Wojskowego.

Jak kupić mieszkanie od Agencji Mienia Wojskowego?

Nieruchomości sprzedawane przez Agencję Mienia Wojskowego są zbywane zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzeniem ws. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz rozporządzeniem w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego – w przypadku lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz osób uprawnionych. Wszelkie informacje dotyczące przetargów, w tym warunki uczestnictwa w przetargu, potrzebne dokumenty, opisy lokali wraz ze zdjęciami i zasady składania ofert są dostępne na stronie AMW.

Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie AMW, podstawową formą przetargu stosowaną przez Agencję Mienia Wojskowego jest przetarg ustny nieograniczony. Dzięki temu, może w nim wziąć udział nieograniczona liczba osób, a wygrywa osoba, która zaproponuje najwyższą kwotę.

Należy pamiętać, że do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży (na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż jest zwolniona od podatku). Podane przez AMW kwoty są cenami wywoławczymi, dlatego ostateczna cena zakupu może być wyższa, jeśli do licytacji przystąpi więcej osób.

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Źródło: forsal.pl
oprac. Oliwia Zielińska

Specjalizuje się w tematach z pogranicza bezpieczeństwa, finansów i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na Dziennik.pl i Forsal.pl.

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Tematy: mieszkaniewojskosprzedażprzetarg
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