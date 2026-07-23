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Wojsko wyprzedaje kultowe terenówki i sprzęt! Honkery od 11 tys. zł, ale jest duży haczyk [LISTA, CENY]

Dominik Kulig
Dominik KuligDziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
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dzisiaj, 15:24
[aktualizacja dzisiaj, 17:42]
Wojsko wyprzedaje kultowe terenówki i sprzęt! Honkery od 11 tys. zł
Wojsko wyprzedaje kultowe terenówki i sprzęt! Honkery od 11 tys. zł/Shutterstock
Agencja Mienia Wojskowego po raz kolejny otwiera magazyny dla cywilów. W najnowszym przetargu w Krakowie do wzięcia są m.in. legendarne Honkery 2000, przyczepy, siatki maskujące, a nawet pakiety części do UAZ-a i Ursusa. Ceny wyglądają jak okazja życia, ale kupno sprzętu z demobilu to nie są zwykłe zakupy w internecie.
  • Gdzie: Oddział Regionalny AMW w Krakowie (ul. Montelupich 3).
  • Kiedy: Otwarcie ofert 24 lipca 2026 r. o godz. 12:00.
  • Co kupisz: Samochody Honker 2000, przyczepę D-46, ogromne siatki maskujące, części zamienne.
  • Ceny Honkerów: Od 11 000 zł netto (wywoławcza).
  • Dla kogo: Zarówno dla firm, jak i osób prywatnych.

Legendarne Honkery 2000 wracają do gry. Znamy szczegóły ofert

To prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji i militariów. Kraków oferuje m.in. cztery egzemplarze terenowego Honkera 2000. Największe emocje budzi auto z 2004 roku z przebiegiem poniżej 90 tys. km – wyceniono je na 11 tys. zł netto.

Legendarne Honkery 2000
Legendarne Honkery 2000

Co dokładnie trafiło na licytację? [TABELA CEN]

Sprzęt

Rok prod.

Przebieg

Cena wywoławcza (netto)

Honker 2000 (bez wyciągarki)

2004

89 947 km

11 000 zł

Honker 2000 (bez wyciągarki)

2004

159 346 km

11 000 zł

Honker 2000 (bez wyciągarki)

2004

192 512 km

11 000 zł

Honker 2000 (z wyciągarką)

2002

176 609 km

13 000 zł

Przyczepa D-46 (śr. ładowność)

1986

61 016 km

5 700 zł

Warto wiedzieć: Najniższy przebieg nie zawsze oznacza najlepszy stan techniczny. W przypadku pojazdów z demobilu kluczowa jest kompletność auta i jego historia eksploatacji.

Nie tylko terenówki. Wyposażenie i części z magazynów AMW

Przetarg w Krakowie to nie tylko samochody. W wykazie znalazł się sprzęt idealny na działkę, do gospodarstwa, firmy budowlanej lub warsztatu.

Wyposażenie i przyczepy

Przyczepa transportowa D-46 (1986 r.)
Cena wywoławcza: 5 700 zł netto
Ładowność: Średnia – świetna baza do prac gospodarczych lub budowlanych.

Siatki maskujące (12 x 12 m)
Cena wywoławcza: 1 600 zł netto / szt.
Powierzchnia: Aż 144 mkw. Idealne na działki, obiekty rekreacyjne, wydarzenia plenerowe i dla kolekcjonerów.

Pakiety części zamiennych (UAZ, Ursus, Tarpan)

AMW sprzedaje części wyłącznie w całych pakietach, a nie na sztuki:

  • Części do Ursusa: Mniejsze pakiety do ciągników rolniczych – od 750 zł netto.
  • Części do UAZ-a: Podstawowe zestawy elementów – od 450 zł netto.
  • Układy hamulcowe: Duży pakiet podzespołów – 11 000 zł netto.
  • Miks marek (104 pozycje): Zestaw części do UAZ-a, Tarpana, Opla, FSO i ZIŁ-a – 17 000 zł netto.

Niska cena to nie wszystko. Na te koszty musisz uważać!

Największy błąd początkujących uczestników przetargów AMW to patrzenie wyłącznie na cenę wywoławczą. Wylicytowanie Honkera za 11 tys. zł netto brzmi jak okazja roku, ale realny koszt wyjechania nim na drogi będzie znacznie wyższy.

Pamiętaj, że Honker to pojazd wojskowy z historią, a nie współczesny SUV z salonu.

Wojsko znowu wystawia Honkery. Trzeba się spieszyć
Wojsko znowu wystawia Honkery. Trzeba się spieszyć

Z jakimi dodatkowymi opłatami musisz się liczyć?

  • Podatek VAT: Do wygranej kwoty z przetargu musisz doliczyć 23% VAT.
  • Odbiór i transport: Pojazdy z demobilu często nie są sprawne technicznie. Odbiór odbywa się na Twój koszt – często konieczna jest autolaweta oraz organizacja załadunku.
  • Naprawy i serwis: Wymiana płynów, naprawy mechaniczne, usunięcie usterek oraz zakup części zamiennych po długim postoju w magazynie.
  • Formalności drogowe: Przegląd techniczny, obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz koszty związane z rejestracją pojazdu do ruchu cywilnego.

Ważne

Zanim złożysz ofertę w przetargu, oszacuj nie tylko kwotę zakupu, ale też budżet na transport i pakiet startowy napraw. Bez tego łatwo wpaść w finansową pułapkę.

Skąd wojsko ma ten sprzęt i dlaczego go wyprzedaje?

Nie musisz mieć specjalnych zezwoleń, by kupić Honkera czy przyczepę. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje tzw. **mienie niekoncesjonowane** – czyli pojazdy, urządzenia i części, które zostały wycofane z użytku w jednostkach lub są zbędne w wojskowych magazynach.

Dla wojska to sposób na porządki i zwolnienie miejsca pod nowy sprzęt, a dla cywilów – okazja do zakupu prostych, trwałych i często unikatowych konstrukcji w niskiej cenie.

Jak wziąć udział w przetargu AMW?

Czy osoba prywatna może kupić Honkera? Tak. Przetargi na mienie niekoncesjonowane są otwarte dla każdego (zarówno dla firm, jak i cywilów).

Aby wziąć udział:

  1. Wejdź na stronę amw.com.pl i znajdź przetarg Oddziału Regionalnego AMW w Krakowie.
  2. Pobierz formularz oferty i wpłać wadium na wybrane pozycje.
  3. Złóż zamkniętą kopertę z ofertą cenową do 24 lipca 2026 r. do godz. 12:00.

Wojskowy demobil znów na celowniku. Dlaczego ten temat tak kręci?

Przetargi Agencji Mienia Wojskowego od lat działają na wyobraźnię. Łączą w sobie trzy idealne składniki: militarny klimat, wyjątkowo niskie ceny wywoławcze i dreszczyk emocji wynikający z ograniczonego czasu na decyzję.

Nie da się ukryć, że głównym magnesem krakowskiego przetargu są kultowe Honkery. To auta rozpoznawalne, z duszą i konkretną historią. Przemysłowe przyczepy, potężne siatki maskujące czy całe palety części zamiennych do UAZ-ów i Ursusów to świetne dopełnienie tej oferty, ale to terenówki budzą najgorętsze emocje.

Wniosek? Okazje w AMW realnie istnieją, ale to nie jest zabawa dla przypadkowych łowców promocji. Jeśli chcesz spróbować swoich sił w lipcowym przetargu, nie zwlekaj: dokładnie przeanalizuj dokumentację, pojedź obejrzeć sprzęt na żywo i skalkuluj koszty transportu. W świecie wojskowego demobilu cena z ogłoszenia to dopiero początek przygody.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje Honker 2000 z przetargu AMW?

Od 11 000 zł netto. W najnowszym przetargu AMW w Krakowie ceny wywoławcze samochodów Honker 2000 wyznaczono w przedziale od 11 000 zł do 13 000 zł netto (wersja z wyciągarką).

Czy osoba prywatna może kupić pojazd lub sprzęt z wojska?

W przetargach na tzw. mienie niekoncesjonowane (czyli pojazdy cywilne, przyczepy, części i siatki) mogą brać udział zarówno firmy, jak i osoby prywatne, o ile dopełnią formalności i wpłacą wadium.

Czy cena wywoławcza z przetargu to ostateczny koszt zakupu?

Do wylicytowanej kwoty należy doliczyć 23% podatku VAT, koszt transportu (często potrzebna jest autolaweta), ewentualne naprawy mechaniczne, przegląd techniczny oraz koszt ubezpieczenia.

Kiedy i gdzie odbędzie się przetarg AMW w Krakowie?

Otwarcie ofert zaplanowano na 24 lipca 2026 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Krakowie przy ul. Montelupich 3.

Co oprócz samochodów można kupić na przetargu w Krakowie?

W ofercie znalazły się m.in. przyczepa transportowa D-46 (od 5 700 zł netto), duże siatki maskujące 144 m² (od 1 600 zł netto) oraz hurtowe pakiety części zamiennych do pojazdów marek UAZ, Ursus, Tarpan, FSO, Opel i ZIŁ.

Jakie są najważniejsze wymogi formalne, aby wziąć udział w przetargu?

Kluczowe kroki to: wcześniejsze oględziny sprzętu, złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie do wyznaczonej godziny oraz terminowe wpłacenie wadium na konto AMW (zazwyczaj 10% ceny wywoławczej).

Źródła:
Agencja Mienia Wojskowego – przetarg OR AMW w Krakowie, 24 lipca 2026 r.

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Źródło: forsal.pl
Dominik Kulig
Dominik Kulig

Dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematach z pogranicza gospodarki, społeczeństwa i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na INFOR.pl, Dziennik.pl, Forsal.pl i GazetaPrawna.pl. Zajmuje się przede wszystkim praktycznym wyjaśnianiem zmian ważnych dla czytelników: od rynku pracy, podatków i świadczeń, przez regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, po cyberbezpieczeństwo, energetykę i technologie konsumenckie.

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Tematy: wojskosamochódprzetargHonker
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