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Wykorzystanie ścieków komunalnych w energetyce – czy wpłynie to na wysokość rachunków za prąd?

Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 13:43
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ścieki komunalne w energetyce/Shutterstock
Sejm przekazał do Senatu ustawę zmieniającą przepisy mające umożliwić wykorzystanie ścieków komunalnych w celu chłodzenia elektrowni lub elektrociepłowni. Rozwiązanie to jest proekologiczne, stanowi odpowiedź na coraz większe deficyty wody oraz jest wpisane w politykę zrównoważonego rozwoju.

Możliwość wykorzystania oczyszczonych ścieków komunalnych a przepisy unijne

Przez ścieki komunalne rozumie się nie tylko ścieki bytowe pochodzące z gospodarstw domowych, ale i ścieki przemysłowe oraz wody opadowe lub roztopowe. W polskich przepisach brak jest uregulowań, z których by wynikała możliwość wykorzystania oczyszczonych ścieków komunalnych jako wody odzyskanej z tych ścieków na potrzeby funkcjonowania systemów chłodzenia w przemyśle energetycznym i ciepłowniczym. Skorzystanie z takiej możliwości daje prawo unijne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/741 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody. Regulacja ta wprawdzie ustanawia zharmonizowane parametry mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa ponownego użycia wody w rolnictwie, wskazuje jednak, że państwa członkowskie mogą wykorzystywać odzyskaną wodę w inny sposób np. w przemyśle.

Potrzeba zwiększenia badania parametrów wody

Przy wykorzystaniu wody niezmieszanej z oczyszczonymi ściekami komunalnymi do chłodzenia w energetyce zakres badania ogranicza się jedynie do temperatury. Celem skorzystania z oczyszczonych ścieków komunalnych niezbędne jest rozszerzenie przepisów w zakresie normowania i monitorowania ich stanu. Umożliwienie wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków komunalnych będzie stanowiło częściowe uniezależnienie się od źródeł naturalnych o coraz bardziej ograniczonych zasobach.

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Najważniejsze definicje dodane do ustawy Prawo wodne

Projekt wprowadza do ustawy Prawo wodne definicję wody odzyskanej ze ścieków komunalnych jako ścieki komunalne poddane dalszemu oczyszczaniu, wykorzystywane przez przedsiębiorstwo energetyczne. Miałoby być dopuszczalne mieszanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych z wodami pobieranymi przez przedsiębiorstwo energetyczne w szczególności aby zapewnić funkcjonowanie obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni. Jako wody pochodzące ze obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni będą traktowane:

  • woda odzyskana ze ścieków komunalnych,
  • mieszanina wód pochodzących z obiegów przedsiębiorstw energetycznych z wodą odzyskaną z tych ścieków.

Opłaty za usługi wodne

Jak stanowi projekt zmian do ustawy Prawo wodne, opłata za usługi wodne za wykorzystywanie wody odzyskanej ze ścieków komunalnych byłaby wyłącznie stała. Jej wysokość byłaby iloczynem jednostkowej stawki opłaty, czasu wyrażonego w dniach oraz określonej w pozwoleniu wodnoprawnym maksymalnej ilości tej wody, wyrażonej w metrach sześciennych na sekundę, która może być przeznaczona do wykorzystywania. Natomiast opłata za mieszaninę wód byłaby ustalana proporcjonalnie odrębnie za wodę odzyskaną ze ścieków komunalnych i tą pobieraną przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Podsumowanie

Rozwiązanie stanowi krok w kierunku ograniczania obiegu wody w środowisku. Działania oszczędnościowe podejmują również samorządy, używając wody z miejskich basenów, gdy trzeba opróżnić zbiornik z przyczyn technologicznych, do mycia ulic. Należy postawić pytanie, czy możliwość skorzystania w energetyce z oczyszczonych ścieków komunalnych wpłynie na obniżenie rachunków za prąd czy ogrzewanie.

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

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Tematy: prądenergetykaPrawo wodnerachunek
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