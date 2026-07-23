Forsal logo

Kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 tys. zł? Schetyna: Jeszcze w tej kadencji

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 10:57
Kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 tys. zł? Schetyna: Jeszcze w tej kadencji
Kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 tys. zł? Schetyna: Jeszcze w tej kadencji/ShutterStock
Kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do 60 tys. zł jeszcze w tej kadencji – zapowiedział senator KO Grzegorz Schetyna. Jak zaznaczył, realizacja tej obietnicy będzie stopniowa i dostosowana do możliwości finansowych państwa.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku jedną z obietnic wyborczych KO

W 2023 roku przed wyborami parlamentarnymi Koalicja Obywatelska przedstawiła swój program wyborczy „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów”. Jednym z punktów przedstawionych w programie było „podniesienie kwoty wolnej od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł, w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów”.

"Przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie"

Schetyna pytany w czwartek w Radiu Zet, czy jest zielone światło premiera Donalda Tuska na podniesie kwoty wolnej od podatku, odparł: „Tak wejdziemy w ten korytarz podejmowania decyzji i rzeczywiście przed końcem, przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie”. - Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować, ale rozpisać to na następne kroki na pewno tak - zaznaczył senator.

Jego zdaniem KO nie wygra następnych wyborów, jeśli nie będzie „realizować tak bardzo spektakularnych zobowiązań i obietnic wyborczych jak ta”. - My musimy podjąć takie zobowiązania, ale to wynika z ustaleń koalicyjnych - powiedział.

Podniesienie kwoty wolnej ma być rozpisane na kilka kroków

Dopytywany, jak ma przebiegać realizacja tego zobowiązania, senator stwierdził, że „nie musi to być od razu 60 tys. zł”. - Wydaje mi się, że w związku z sytuacją budżetową będzie to rozpisane na kilka kroków - podkreślił.

Wicepremier: Będzie realizacja obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku

O podwyższeniu kwoty wolnej od podatku mówił też w środę na antenie TVN 24 szef PSL, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. - Będzie realizacja obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Uważam, że to jest fundamentalne dla całej koalicji i nad tym pracuje minister (finansów i gospodarki) Andrzej Domański - powiedział Kosiniak-Kamysz. „My (PSL - PAP) jako rzetelny koalicjant czekamy na jego przemyślaną, dobrą ofertę” - dodał.

Minister Domański tłumaczył w ub. roku, że „w 2026 r. podwyżki kwoty wolnej nie będzie, a w 2027 r. może być ona bardzo trudna”. Podkreślał jednocześnie, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad możliwością wprowadzenia tego rozwiązania. Przypomniał, że koszt podwyższenia kwoty wolnej do 60 tys. zł z obecnych 30 tys. zł to 54 mld zł.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraStopy procentowe. Jest decyzja EBC »
Tematy: kwota wolna od podatkukwota wolnaGrzegorz Schetyna
Powiązane
Czy bon senioralny można łączyć ze świadczeniem wspierającym?
Bon senioralny a świadczenie wspierające. Kto nie skorzysta z nowych przepisów?
Kryzys demograficzny dotarł do szkół. W całej Polsce ruszyła fala likwidacji placówek
Kryzys demograficzny dotarł do szkół. W całej Polsce ruszyła fala likwidacji placówek
Bezrobocie w Polsce spadło. GUS podał najnowsze dane za czerwiec
Bezrobocie w Polsce spadło. GUS podał najnowsze dane za czerwiec
Nie przegap
Niemcy na granicy Polski z Rosją. Ukraińcy piszą o ważnym sygnale
Niemieckie wojsko na granicy Polski z Rosją. Ukraińcy piszą o ważnym sygnale
wynagrodzenie, wynagrodzenie minimalne, pensja, 2027, sejm
Minimalne wynagrodzenie w wysokości co najmniej 7 046,45 zł od stycznia 2027 roku? Trwają konsultacje społeczne w Sejmie
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
amw, sprzedaż mieszkań
Wojsko sprzedaje mieszkania od 78 tys. zł. Trzeba się jednak spieszyć
Nowy rozdział w walce z przestępczością transgraniczną. Frontex i Europol zacieśniają współpracę
Nowy rozdział w walce z przestępczością transgraniczną. Frontex i Europol zacieśniają współpracę
Putin będzie wściekły. Kreml chce ukryć przed nim niewygodną prawdę
Putin będzie wściekły. Kreml chce ukryć przed nim niewygodną prawdę
Myśliwiec F-35
Połowa polskich F-35 powstanie w Europie. Pierwszy już wzbił się w powietrze
Spotkanie Ławrow–Rubio. Rosja żąda wstrzymania dostaw broni dla Ukrainy, USA odpowiadają
Spotkanie Ławrow-Rubio. Rosja żąda wstrzymania dostaw broni dla Ukrainy, USA odpowiadają
Polecamy
Stopy procentowe. Jest decyzja EBC
Stopy procentowe. Jest decyzja EBC
Rząd szykuje nową drogę do CPK. Ma to być alternatywa dla A2
Rząd szykuje nową drogę do CPK. Ma to być alternatywa dla A2
Nowe sankcje na Rosję. Unia Europejska bierze na cel najważniejszy sektor dla Kremla
Nowe sankcje na Rosję. Unia Europejska bierze na cel najważniejsze sektory dla Kremla
Wojsko znowu wystawia Honkery. Trzeba się spieszyć
Wojsko wyprzedaje kultowe terenówki i sprzęt! Honkery od 11 tys. zł, ale jest duży haczyk [LISTA, CENY]
Demograficzny alarm w Polsce. Ubyło 159 tys. mieszkańców, spada liczba urodzeń
Demograficzny alarm w Polsce. Ubyło 159 tys. mieszkańców, spada liczba urodzeń
Polacy coraz częściej wybierają kolej. Polregio przewiozło najwięcej pasażerów od 10 lat
Polacy coraz częściej wybierają kolej. W maju Polregio przewiozło najwięcej pasażerów od 10 lat
Bezrobocie w Polsce spadło. GUS podał najnowsze dane za czerwiec
Bezrobocie w Polsce spadło. GUS podał najnowsze dane za czerwiec
Deweloperzy mają powody do zadowolenia. Pozwolenia na budowę mocno w górę
Deweloperzy mają powody do zadowolenia. Pozwolenia na budowę mocno w górę
Kraj
emerytura, emeryt, pieniądze
Jest projekt rozporządzenia ws. waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. Rząd podjął decyzję po braku porozumienia
Niemcy na granicy Polski z Rosją. Ukraińcy piszą o ważnym sygnale
Niemieckie wojsko na granicy Polski z Rosją. Ukraińcy piszą o ważnym sygnale
wynagrodzenie, wynagrodzenie minimalne, pensja, 2027, sejm
Minimalne wynagrodzenie w wysokości co najmniej 7 046,45 zł od stycznia 2027 roku? Trwają konsultacje społeczne w Sejmie
Myśliwiec F-35
Połowa polskich F-35 powstanie w Europie. Pierwszy już wzbił się w powietrze
ZUS obetnie 14. emeryturę tysiącom seniorów. Wystarczy przekroczyć jeden próg
ZUS obetnie 14. emeryturę tysiącom seniorów. Wystarczy przekroczyć jeden próg
Tablice rejestracyjne, rejestracja samochodu
Kierowcy mają 2 tygodnie na złożenie deklaracji. 96 120 zł kary od skarbówki
Japonia szykuje się na podbój Europy. Patrzy w stronę Polski
Japonia szykuje się na podbój Europy. Patrzy w stronę Polski
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Świat
Nowe sankcje na Rosję. Unia Europejska bierze na cel najważniejszy sektor dla Kremla
Nowe sankcje na Rosję. Unia Europejska bierze na cel najważniejsze sektory dla Kremla
Katastrofa Su-57
Su-57 rozbił się pod Moskwą. To najnowocześniejszy myśliwiec Rosji
Spotkanie Ławrow–Rubio. Rosja żąda wstrzymania dostaw broni dla Ukrainy, USA odpowiadają
Spotkanie Ławrow-Rubio. Rosja żąda wstrzymania dostaw broni dla Ukrainy, USA odpowiadają
Putin będzie wściekły. Kreml chce ukryć przed nim niewygodną prawdę
Putin będzie wściekły. Kreml chce ukryć przed nim niewygodną prawdę
Eurofighter Typhoon z lojalnymi skrzydłowymi
Eurofighter Typhoon pójdzie śladem F-35. Brytyjczycy szykują dużą zmianę
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na obchodach Dnia Konstytucji
Zełenski rozmawiał z wysłannikami Trumpa. Wraca temat zakończenia wojny
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Rosja ogranicza ruch statków w ważnym porcie. Powodem ukraińskie ataki dronów
Wałerij Załużny, Załużny
Mocne słowa gen. Załużnego o następcy. „Nigdy nie będzie miał powodu do wstydu”
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj