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Kryzys demograficzny dotarł do szkół. W całej Polsce ruszyła fala likwidacji placówek

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:15
Kryzys demograficzny dotarł do szkół. W całej Polsce ruszyła fala likwidacji placówek
Kryzys demograficzny dotarł do szkół. W całej Polsce ruszyła fala likwidacji placówek/Shutterstock
Polskie szkoły od lat odczuwają skutki niżu demograficznego. Obecny rok szkolny zakończyło 4,9 mln uczniów, czyli o blisko 700 tys. mniej niż kilkanaście lat temu. W efekcie samorządy coraz częściej decydują się na likwidację szkół podstawowych i przedszkoli, a eksperci wskazują, że w najbliższych latach trend ten będzie się pogłębiał.

Ze szkół zniknęło 700 tys. uczniów. To dopiero początek

Obecny rok szkolny zakończyło 4,9 mln uczniów, to 700 tys. mniej niż kilkanaście lat temu - informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Efekt jest taki, że „podstawówki i przedszkola są likwidowane na potęgę”, a proces ten ma tylko postępować.

Dane są jednoznaczne - wynika z nich, że w ciągu najbliższych ośmiu lat liczba dzieci w wieku 7-14 lat spadnie o ok. 19,5 proc.; do 2060 r. spadek ma natomiast wynieść ok. 30 proc. Dwa lata temu, w roku wyborczym samorządy rzadziej decydowały się na likwidację szkół podstawowych, ale to się zmieniło.

„W kolejnym roku proces związany z zamykaniem szkół i przedszkoli ruszył dość dynamicznie, a w 2026 r. pojawiły się już województwa, w których złożono nawet po kilkadziesiąt wniosków o zamknięcie szkół” - napisano w dzienniku.

W całej Polsce ruszyła fala likwidacji placówek. Mazowsze na szczycie listy

Najwięcej likwidowanych szkół jest w województwie mazowieckim. W samym 2023 roku wydano tam 20 pozytywnych opinii na ten temat, a w kolejnych latach było to odpowiednio 15 i 16 opinii. Obecny rok jeszcze się nie skończył, a do kuratorium oświaty już wpłynęło 30 kolejnych wniosków od gmin.

Od 2023 roku w województwie mazowieckim na 82 wnioski o zamiarze likwidacji szkół wydano tylko jedną opinię negatywną. Aż 44 zlikwidowane placówki to szkoły podstawowe. W województwie małopolskim od 2023 r. do chwili obecnej samorządowcy złożyli do kuratora 67 wniosków, a tylko 9 nie uzyskało akceptacji organu nadzoru pedagogicznego” - można przeczytać w artykule.

Jak napisano w artykule, likwidowanie szkół to problem nie tylko dla uczniów, bo „podstawówki najczęściej pełnią rolę lokalnych centrów integracji”. Zdaniem ekspertów proces ten jest jednak nieunikniony, a zmiana funkcji pustych budynków nie sprawdza się.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: demografiaedukacjaszkoły
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