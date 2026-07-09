Nowe przepisy zakładają całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację na odległość lub rejestrowanie obrazu i dźwięku przez dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych.

Ważne Zakaz będzie obowiązywał zarówno na terenie szkoły lub przedszkola, jak i podczas zajęć edukacyjnych organizowanych poza placówką.

Zakaz telefonów w szkołach – najważniejsze zmiany

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe wprowadzi od 1 września 2025 r. :

zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych podczas pobytu w placówce i zajęć edukacyjnych poza nią, możliwość wprowadzenia zakazu lub innych zasad korzystania z urządzeń elektronicznych w szkołach ponadpodstawowych, zgodnie z zapisami statutów tych szkół, możliwość utworzenia przez szkołę miejsc do przechowywania telefonów, do których uczniowie będą zobowiązani odkładać urządzenia, jeśli szkoła zdecyduje się na takie rozwiązanie. Szczegółowe zasady mają zostać wypracowane wspólnie z rodzicami, nauczycielami i uczniami.

Wyjątki od zakazu korzystania z telefonów

Zakaz korzystania z telefonów nie będzie jednak bezwzględny. Ustawa zmieniająca zawiera przepis regulujący obowiązkowe wyjątki od zakazu, a dotyczy to sytuacji, gdy:

urządzenie jest wykorzystywane za zgodą nauczyciela do realizacji programu nauczania, sprawdzenia wiedzy lub kontaktu z rodzicem w nagłej sytuacji, uczeń posiada zgodę dyrektora szkoły ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby, występuje zagrożenie życia, zdrowia lub mienia.

Przepisy nie będą obowiązywać podczas wycieczek szkolnych oraz pobytu uczniów w internatach, gdzie zasady korzystania z urządzeń elektronicznych określą statuty placówek. Zakaz nie obejmie również sytuacji, gdy uczniowie korzystają z infrastruktury szkoły poza godzinami zajęć, np. z boisk lub sal sportowych udostępnianych mieszkańcom.

Higiena cyfrowa i odpowiedzialne korzystanie z technologii

Nowelizacja wzmacnia także działania związane z edukacją cyfrową. Programy wychowawczo-profilaktyczne szkół mają w większym stopniu uwzględniać zagadnienia bezpiecznego korzystania z technologii, Internetu i mediów cyfrowych. Ustawa nakłada również na rodziców obowiązek współpracy ze szkołą w zakresie przestrzegania nowych zasad oraz kształtowania u dzieci nawyków związanych z higieną cyfrową.

W przypadku naruszenia przepisów szkoły będą mogły stosować środki przewidziane w obowiązujących regulacjach i statutach, w tym działania wychowawcze, obniżenie oceny zachowania oraz kary statutowe.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Zgodnie z założeniami ustawa ma wejść w życie 1 września 2026 r. Szkoły będą miały czas do 31 grudnia 2026 r. na dostosowanie swoich statutów do nowych regulacji.

Po przyjęciu ustawy przez Senat bez poprawek dokument zostanie przekazany Prezydentowi RP, który będzie miał 21 dni na podjęcie decyzji w sprawie jej podpisania.

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja