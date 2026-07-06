Do końca roku szkolnego 2025/2026 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli praktycznej nauki zawodu ustalał organ prowadzący szkołę w drodze uchwały. Karta Nauczyciela przewidywała jedynie maksymalny limit wynoszący 20 godzin tygodniowo.

Od 1 września 2026 r. sytuacja ulega zmianie. Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadza jednolite, ustawowe pensum wynoszące 18 godzin tygodniowo dla:

nauczycieli praktycznej nauki zawodu, nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Oznacza to, że organy prowadzące tracą kompetencję do samodzielnego określania pensum tej grupy nauczycieli. Rozwiązanie to zostało wprowadzone ustawą z 25 lipca 2025 r. nowelizującą Kartę Nauczyciela i zaczyna obowiązywać od 1 września 2026 r.

Jakie pensum należy przyjąć w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2026/2027?

Ponieważ arkusz organizacyjny przygotowywany jest dla całego roku szkolnego rozpoczynającego się 1 września 2026 r., pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu należy zaplanować z uwzględnieniem 18-godzinnego tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. Nie należy stosować dotychczasowych uchwał organu prowadzącego określających pensum 20-godzinne lub niższe, ponieważ od początku roku szkolnego 2026/2027 przestają one mieć zastosowanie w tym zakresie.

Pensum 18 godzin – konsekwencje dla dyrektora szkoły

Zmiana pensum wpływa na wiele elementów organizacji pracy szkoły. Przy opracowywaniu arkusza organizacyjnego dyrektor powinien przede wszystkim:

przyjąć pensum 18 godzin dla wszystkich nauczycieli praktycznej nauki zawodu, ponownie przeliczyć liczbę etatów, zweryfikować przydział godzin ponadwymiarowych, sprawdzić wpływ zmian na organizację zajęć praktycznych, dostosować projekty przydziałów czynności do nowych regulacji.

W wielu szkołach zawodowych zmiana może oznaczać konieczność ponownego zaplanowania zatrudnienia oraz korektę liczby godzin ponadwymiarowych.

Czy konieczna jest zmiana uchwały organu prowadzącego?

Nie. Od 1 września 2026 r. obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu wynika bezpośrednio z przepisów ustawy. Oznacza to, że wcześniejsze uchwały organów prowadzących regulujące pensum tej grupy nauczycieli tracą znaczenie w zakresie objętym nowymi przepisami.

Nowelizacja Karty Nauczyciela a pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Zmniejszenie pensum z dotychczasowych 20 godzin (lub innego wymiaru ustalonego lokalnie) do 18 godzin oznacza, że:

pełny etat odpowiada mniejszej liczbie godzin dydaktycznych, może wzrosnąć liczba etatów niezbędnych do realizacji tego samego planu nauczania, zmianie może ulec liczba godzin ponadwymiarowych, dyrektor powinien odpowiednio dostosować dokumentację kadrową.

Ważne Sama zmiana pensum wynika bezpośrednio z ustawy i nie oznacza automatycznie konieczności zmiany stanowiska pracy nauczyciela.