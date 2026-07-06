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Zła wiadomość dla rodziców. Część z nich nie dostanie wyrównania 800 plus

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 15:34
Świadczenie wychowawcze 800 plus
800 plus bez wyrównania za czerwiec/Shutterstock
Aby świadczenie wychowawcze było wypłacane regularnie, wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy należało złożyć do 30 kwietnia. Ci, którzy wniosek o 800 plus złożyli później, ale do 30 czerwca włącznie, otrzymają świadczenia z wyrównaniem. Jednak nie wszyscy: ZUS informuje o tym, kto w wakacje nie otrzyma przelewu.

Tylko do 30 czerwca ZUS przyjmował wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 roku. Ci, którzy dopiero w lipcu przypomnieli sobie o konieczności dopełnienia formalności, będą stratni. Już przepadło im świadczenie wychowawcze za czerwiec.

ZUS nie wyśle 800 plus z wyrównaniem. W wakacje bez przelewu za czerwiec

Rodzice, którzy nie pamiętali o złożeniu wniosku na nowy okres świadczeniowy do końca kwietnia, wciąż mogli to zrobić i nie stracić 800 zł na dziecko za czerwiec. Składając wniosek między 1 maja a 30 czerwca mogli liczyć na to, że w wakacje (najpóźniej do końca sierpnia 2026 r.) ZUS wyśle im wyrównanie za czerwiec.

Już wiadomo, że ci, którzy spóźnili się ze złożeniem wniosku nie mogą liczyć na wyrównanie za czerwiec.

Jak informuje ZUS na platformie X, już ponad 5,9 mln dzieci otrzymało 800 plus na nowy okres świadczeniowy, a na konta rodzicó i opiekunów trafiło ponad 4,7 mld zł. Jednak ci, którzy nie dopełnili formalności w terminie, nie otrzymają 800 plus za czerwiec. "Zapomniałeś dopełnić formalności do końca czerwca? Nie otrzymasz wyrównania za ten miesiąc" - informuje ZUS.

Kiedy złożyć wniosek o 800 plus, by kolejne przelewy nie przepadły?

Złożenie wniosku o 800 plus na nowy okres świadczeniowy w lipcu poskutkuje przyznaniem świadczenia od lipca. Rodzic dostanie pieniądze od miesiąca, w którym złożył wniosek. Jeśli wniosek zostanie złożony dopiero w sierpniu, również świadczenie lipcowe przepadnie, a rodzic na konto otrzyma dopiero 800 plus za sierpień.

Warto pamiętać, że ZUS zawsze przyznaje świadczenie od miesiąca, w którym złożony został wniosek. Wyjątek dotyczy wyłącznie rodziców noworodków: opiekunowie mają 3 miesiące na złożenie wniosku o 800 plus (licząc od dnia narodzin), by otrzymać świadczenie z wyrównaniem za wszystkie miesiące od urodzenia.

Na szczęście w 2027 roku szykują się zmiany w 800 plus: coroczne składanie wniosków o 800 plus ma przejść do historii od 1 czerwca 2027 roku. Świadczenie wychowawcze na dzieci, na które już przyznano 800 plus ma być przyznawane automatycznie.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: ZUS800 plusświadczenie wychowawczetwoje finanse
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