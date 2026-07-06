Tylko do 30 czerwca ZUS przyjmował wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 roku. Ci, którzy dopiero w lipcu przypomnieli sobie o konieczności dopełnienia formalności, będą stratni. Już przepadło im świadczenie wychowawcze za czerwiec.

ZUS nie wyśle 800 plus z wyrównaniem. W wakacje bez przelewu za czerwiec

Rodzice, którzy nie pamiętali o złożeniu wniosku na nowy okres świadczeniowy do końca kwietnia, wciąż mogli to zrobić i nie stracić 800 zł na dziecko za czerwiec. Składając wniosek między 1 maja a 30 czerwca mogli liczyć na to, że w wakacje (najpóźniej do końca sierpnia 2026 r.) ZUS wyśle im wyrównanie za czerwiec.

Już wiadomo, że ci, którzy spóźnili się ze złożeniem wniosku nie mogą liczyć na wyrównanie za czerwiec.

Jak informuje ZUS na platformie X, już ponad 5,9 mln dzieci otrzymało 800 plus na nowy okres świadczeniowy, a na konta rodzicó i opiekunów trafiło ponad 4,7 mld zł. Jednak ci, którzy nie dopełnili formalności w terminie, nie otrzymają 800 plus za czerwiec. "Zapomniałeś dopełnić formalności do końca czerwca? Nie otrzymasz wyrównania za ten miesiąc" - informuje ZUS.

👶🧸 Ponad 5,9 mln dzieci otrzymało już 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się w czerwcu.



💸 Na konta rodziców i opiekunów trafiło ponad 4,7 mld zł.



😱 Zapomniałeś dopełnić formalności do końca czerwca?

❌ Nie otrzymasz wyrównania za ten miesiąc.

✅ Pieniądze… pic.twitter.com/Z5pAJO2Mo3 — ZUS (@zus_pl) July 6, 2026 Rozwiń

Kiedy złożyć wniosek o 800 plus, by kolejne przelewy nie przepadły?

Złożenie wniosku o 800 plus na nowy okres świadczeniowy w lipcu poskutkuje przyznaniem świadczenia od lipca. Rodzic dostanie pieniądze od miesiąca, w którym złożył wniosek. Jeśli wniosek zostanie złożony dopiero w sierpniu, również świadczenie lipcowe przepadnie, a rodzic na konto otrzyma dopiero 800 plus za sierpień.

Warto pamiętać, że ZUS zawsze przyznaje świadczenie od miesiąca, w którym złożony został wniosek. Wyjątek dotyczy wyłącznie rodziców noworodków: opiekunowie mają 3 miesiące na złożenie wniosku o 800 plus (licząc od dnia narodzin), by otrzymać świadczenie z wyrównaniem za wszystkie miesiące od urodzenia.

Na szczęście w 2027 roku szykują się zmiany w 800 plus: coroczne składanie wniosków o 800 plus ma przejść do historii od 1 czerwca 2027 roku. Świadczenie wychowawcze na dzieci, na które już przyznano 800 plus ma być przyznawane automatycznie.