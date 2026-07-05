Podwyższony dodatek pielęgnacyjny to mało znane świadczenie wypłacane przez ZUS lub KRUS. Jest ono wyższe od standardowego dodatku pielęgnacyjnego i przysługuje wyłącznie bardzo wąskiej grupie osób: inwalidom wojennym, którzy spełniają dodatkowe warunki. Nie jest to nowe świadczenie, lecz szczególna, podwyższona wysokość dodatku pielęgnacyjnego przewidziana w przepisach.

Dodatek pielęgnacyjny to jedno z kluczowych świadczeń, które od marca 2026 r. trafia do seniorów w nowej, wyższej kwocie. Dodatek pielęgnacyjny automatycznie jest wypłacany po 75. roku życia, nie trzeba składać wniosku. Choć standardowa wysokość tego wsparcia z ZUS i KRUS wynosi obecnie 366,67 zł, istnieje konkretna grupa uprawnionych, która może liczyć na znacznie większy zastrzyk gotówki. Podwyższony dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego wynosi obecnie 550,02 zł miesięcznie.

Świadczenie przysługuje osobie, która jednocześnie:

ma status inwalidy wojennego,

pobiera rentę inwalidy wojennego lub inne świadczenie, do którego przysługuje dodatek,

oraz spełnia jeden z warunków:

została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka), albo

ukończyła 75 lat.

550 zł dodatku dla inwalidów wojennych

Status inwalidy wojennego mają osoby, których niezdolność do pracy pozostaje w związku z działaniami wojennymi lub służbą w czasie wojny. Chodzi m.in. o:

żołnierzy Wojska Polskiego walczących podczas II wojny światowej,

osoby walczące w polskich formacjach wojskowych u boku aliantów,

uczestników ruchu oporu,

osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z działaniami wojennymi, jeśli spełniają warunki określone w ustawie o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Podwyższony dodatek pielęgnacyjny przysługuje również osobom uczestniczącym w rozminowywaniu kraju podczas służby w czasach PRL, które w wyniku odniesionych wtedy zranień stały się całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy.

Ważne Ważne jest rozróżnienie pojęć: podwyższony dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego to odrębne świadczenie, którego nie należy mylić z tradycyjnym dodatkiem do renty inwalidy wojennego.

Czy trzeba złożyć wniosek?

W przeciwieństwie do zwykłego dodatku pielęgnacyjnego przyznawanego automatycznie po ukończeniu 75 lat, podwyższony dodatek dla inwalidy wojennego nie jest przyznawany z urzędu. Osoba, która spełnia warunki, powinna złożyć odpowiedni wniosek do organu wypłacającego emeryturę lub rentę: KRUS lub ZUS.

Aby procedura przebiegła sprawnie, do wniosku o podwyższony dodatek pielęgnacyjny należy dołączyć: