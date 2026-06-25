Ponad 370 zł tzw. sołtysowego czyli dodatku dla sołtysa przysługuje osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i przez co najmniej 7 lat pełniły funkcję sołtysa. Odrębne świadczenie wypłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ale nie trzeba być rolnikiem, by je otrzymać.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa jest odrębnym świadczeniem, przyznawanym i wypłacanym przez KRUS. Stanowi ono dodatkowe wsparcie dla seniorów, którzy przez lata pełnili funkcję sołtysa. Można je pobierać niezależnie od emerytury lub renty z ZUS, KRUS czy innego organu rentowego.

W praktyce oznacza to, że były sołtys może otrzymywać jednocześnie:

emeryturę z ZUS,

emeryturę rolniczą z KRUS,

rentę,

oraz świadczenie dla sołtysów.

Ważne Świadczenie nie zwiększa podstawy emerytury i nie jest do niej doliczane przez ZUS. Jest wypłacane osobno, choć dla wielu osób stanowi faktycznie dodatkowe pieniądze do emerytury lub renty.

Ustawa przewiduje coroczną waloryzację od 1 marca. Nową kwotę ogłasza Prezes KRUS w komunikacie publikowanym w „Monitorze Polskim”. Od 1 marca 2026 r. świadczenie pieniężne dla sołtysa wynosi dokładnie 373,67 zł miesięcznie. Dodatek nie wpływa na wysokość innych pobieranych świadczeń, nie jest traktowany jako dochód, zatem nie powoduje ich zmniejszenia ani zawieszenia.

Komu przysługuje świadczenie pieniężne dla sołtysa?

Nie trzeba być związanym z rolnictwem, by otrzymać świadczenie pieniężne dla sołtysa, jednak istotny jest okres pełnienia tej funkcji. Od 16 września 2024 r. obowiązują korzystniejsze zasady przyznawania świadczenia. Obecnie trzeba spełnić łącznie trzy warunki:

pełnić funkcję sołtysa przez co najmniej 7 lat,

osiągnąć wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Każdy z tych warunków musi zostać spełniony: brak choćby jednego z nich skutkuje odmową przyznania świadczenia.

Nie ma znaczenia, czy okres pełnienia funkcji przypadał przed czy po 1990 r. Nie jest również wymagane sprawowanie funkcji przez dwie kadencje, jak to było pierwotnie po wprowadzeniu świadczenia w 2023 roku.

Jak uzyskać świadczenie?

Aby otrzymać dodatek dla sołtysa trzeba złożyć wniosek w oddziale regionalnym albo placówce terenowej KRUS, wraz z dokumentami potwierdzającymi okres pełnienia funkcji sołtysa. Zasadniczo potrzebne jest zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli urząd nie dysponuje odpowiednią dokumentacją, możliwe jest przedstawienie oświadczeń świadków.

"W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa ww. zaświadczenie może być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu. Zaświadczenie musi być potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 3 osoby zamieszkujące w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa" - można przeczytać w serwisie rządowym.

Przyznanie prawa do świadczenia lub odmowa wydawane są w drodze decyzji administracyjnej. KRUS ma na to 60 dni od złożenia wniosku.