Pracownicze Plany Kapitałowe uruchomione w 2019 roku nie od razu zdobyły zaufanie pracowników. Wizja oddawania co miesiąc części własnego wynagrodzenia nie przekonywała zwłaszcza tych, którym wypłata wystarczała jedynie na pokrycie bieżących wydatków, a każde uszczuplenie pensji oznaczało wyrzeczenia.

W ostatnich latach ten sposób oszczędzania na emeryturę cieszy się jednak coraz większą popularnością. Podobnie jak Otwarte Fundusze Emerytalne, w których składka wpłacana przez klienta także jest inwestowana, pozwalają na pomnażanie oszczędności. Kwoty zgromadzone na kontach uczestników długoterminowych programów oszczędzania są imponujące.

Nawet 21 tys. zł czystego zysku

Najwyższe wyniki finansowe zanotowały fundusze zdefiniowanej daty: łączna wartość aktywów netto to już blisko 53 mld zł. Maj był pod tym względem rekordowy: w ciągu miesiąca wartość oszczędności zgromadzonych w programie wzrosła o ponad 2 miliardy złotych. Najwięcej zarobiły fundusze o tzw. dalszej dacie docelowej: średni majowy zysk wyniósł ok. 5,3 proc.

Tylko w maju do PPK dołączyło ponad 37 tysięcy nowych pracowników. Z tej formy oszczędzania na emeryturę korzysta już blisko 4,3 mln Polaków. Najwięcej zyskali zwłaszcza ci, którzy w programie uczestniczą od 2019 roku. Jak pokazuje czerwcowy biuletyn PPK, osoby regularnie oszczędzające w PPK od grudnia 2019 roku zgromadziły na swoich rachunkach od 13 171 zł do nawet 21 293 zł ponad sumę ich własnych wpłat.

Średnio 60,75 proc. Polaków oszczędza w PPK, największym zainteresowaniem ten długoterminowy program cieszy się na Mazowszu: tam wskaźnik przekracza 84 proc.

Warto pamiętać o tym, że część pracowników traktuje PPK jak swego rodzaju lokatę i na bieżąco wypłaca środki, które w domyśle mają powiększać dochody na emeryturze. Miesięcznie na rachunek PPK pracownika wpływają:

środki potrącane z pensji (2 proc. wysokości wynagrodzenia),

wpłaty od pracodawcy (standardowo 1,5 proc.),

jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł po 3 miesiącach aktywnego oszczędzania,

dopłata roczna w wysokości 240 zł.

OFE również notuje rekordy

Jak wynika z najnowszego oficjalnego komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego, również wartość środków zgromadzonych w OFE wzrosła: średni zysk przekroczył 26 proc. Duże znaczenie ma fakt, że znaczna część kapitału inwestowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych.

To ważna informacja dla osób, które wciąż są aktywne zawodowo i posiadają otwarty rachunek w OFE. Wzrost kapitału na subkoncie emerytalnym przekłada się na przyszły wzrost świadczenia wypłacanego przez ZUS.