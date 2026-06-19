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Jak Polacy oszczędzają na emeryturę? Ten sposób bije rekordy

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 09:38
pieniądze, banknoty, pracownik, wypłata
Jak Polacy oszczędzają na emeryturę?/Shutterstock
Jak Polacy oszczędzają na emeryturę? Dwa programy cieszą się największą popularnością: to PPK i OFE. Malejące oprocentowanie lokat sprawia, że coraz więcej osób dostrzega zalety długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Rekordziści już teraz mają na kontach ponad 21 tys. zł. zysku (nie licząc wpłat własnych).

Pracownicze Plany Kapitałowe uruchomione w 2019 roku nie od razu zdobyły zaufanie pracowników. Wizja oddawania co miesiąc części własnego wynagrodzenia nie przekonywała zwłaszcza tych, którym wypłata wystarczała jedynie na pokrycie bieżących wydatków, a każde uszczuplenie pensji oznaczało wyrzeczenia.

W ostatnich latach ten sposób oszczędzania na emeryturę cieszy się jednak coraz większą popularnością. Podobnie jak Otwarte Fundusze Emerytalne, w których składka wpłacana przez klienta także jest inwestowana, pozwalają na pomnażanie oszczędności. Kwoty zgromadzone na kontach uczestników długoterminowych programów oszczędzania są imponujące.

Nawet 21 tys. zł czystego zysku

Najwyższe wyniki finansowe zanotowały fundusze zdefiniowanej daty: łączna wartość aktywów netto to już blisko 53 mld zł. Maj był pod tym względem rekordowy: w ciągu miesiąca wartość oszczędności zgromadzonych w programie wzrosła o ponad 2 miliardy złotych. Najwięcej zarobiły fundusze o tzw. dalszej dacie docelowej: średni majowy zysk wyniósł ok. 5,3 proc.

Tylko w maju do PPK dołączyło ponad 37 tysięcy nowych pracowników. Z tej formy oszczędzania na emeryturę korzysta już blisko 4,3 mln Polaków. Najwięcej zyskali zwłaszcza ci, którzy w programie uczestniczą od 2019 roku. Jak pokazuje czerwcowy biuletyn PPK, osoby regularnie oszczędzające w PPK od grudnia 2019 roku zgromadziły na swoich rachunkach od 13 171 zł do nawet 21 293 zł ponad sumę ich własnych wpłat.

Chcesz mieć wyższą emeryturę? ZUS radzi: to przekłada się na realny wzrost świadczenia
Chcesz mieć wyższą emeryturę? ZUS radzi: to przekłada się na realny wzrost świadczenia

Średnio 60,75 proc. Polaków oszczędza w PPK, największym zainteresowaniem ten długoterminowy program cieszy się na Mazowszu: tam wskaźnik przekracza 84 proc.

Warto pamiętać o tym, że część pracowników traktuje PPK jak swego rodzaju lokatę i na bieżąco wypłaca środki, które w domyśle mają powiększać dochody na emeryturze. Miesięcznie na rachunek PPK pracownika wpływają:

  • środki potrącane z pensji (2 proc. wysokości wynagrodzenia),
  • wpłaty od pracodawcy (standardowo 1,5 proc.),
  • jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł po 3 miesiącach aktywnego oszczędzania,
  • dopłata roczna w wysokości 240 zł.

OFE również notuje rekordy

Jak wynika z najnowszego oficjalnego komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego, również wartość środków zgromadzonych w OFE wzrosła: średni zysk przekroczył 26 proc. Duże znaczenie ma fakt, że znaczna część kapitału inwestowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych.

To ważna informacja dla osób, które wciąż są aktywne zawodowo i posiadają otwarty rachunek w OFE. Wzrost kapitału na subkoncie emerytalnym przekłada się na przyszły wzrost świadczenia wypłacanego przez ZUS.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: emeryturaPPKoszczędzanieOFE
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