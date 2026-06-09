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14. emerytura 2026. Pełny kalendarz wypłat i zasady przyznawania świadczenia

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 16:00
14 emerytura 2026
14 emerytura 2026 - kiedy wypłata?/ShutterStock
Co roku miliony emerytów czekają na wypłatę 14. emerytury. W 2026 roku dodatkowe świadczenie ponownie trafi do emerytów i rencistów bez konieczności składania wniosku. Nie wszyscy otrzymają jednak taką samą kwotę. O wysokości „czternastki” decyduje zasada „złotówka za złotówkę”, która zmniejsza świadczenie osobom pobierającym wyższe emerytury. Kiedy ZUS wypłaci 14. emerytury w 2026 roku? Kto w ogóle nie otrzyma świadczenia?

Czternasta emerytura jest świadczeniem ustawowym, wypłacanym z urzędu osobom pobierającym emerytury i renty z systemu zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że uprawnieni nie muszą składać żadnego wniosku: Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam ustala prawo do wypłaty na podstawie posiadanych danych. Dodatkowe świadczenie po raz pierwszy zostało wypłacone w 2021 roku, miało być jednorazowe i zapobiec ubóstwu emerytów. Od 2023 roku 14. emerytura jest wypłacana co roku, jej celem jest poprawa sytuacji materialnej osób o najniższych dochodach.

Kiedy w 2026 roku uprawnieni do otrzymania świadczenia mogą spodziewać się wypłat? Część emerytów nie dostanie „czternastki” lub będzie ona wyraźnie niższa.

Kto w 2026 roku otrzyma pełną kwotę 14. emerytury? Ile wynosi „czternastka”?

Pełną kwotę 14. emerytury otrzymują osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza ustawowego progu dochodowego. Po jego przekroczeniu stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że wysokość czternastki jest pomniejszana o kwotę, o którą emerytura lub renta przekracza obowiązujący limit.

Pełna kwota 14. emerytury w 2026 roku to 1978,49 zł brutto. Jednak dodatkowe roczne świadczenie w pełnej wysokości otrzymają wyłącznie osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Spora liczba emerytów otrzymuje wyższe świadczenia, które dodatkowo podniosła marcowa waloryzacja. Na szczęście nie oznacza to utraty prawa do wypłaty „czternastki”. Kwota dodatkowego świadczenia zostanie jednak zmniejszona.

Harmonogram wypłat emerytur w lipcu 2026 roku. Kiedy ZUS przeleje pieniądze?
Harmonogram wypłat emerytur w lipcu 2026 roku. Kiedy ZUS przeleje pieniądze?

Kto w 2026 roku dostanie 14. emeryturę? Komu 14. emerytura nie zostanie wypłacona?

Prawo do 14. emerytury mają m.in. emeryci, renciści, osoby pobierające rentę socjalną, rentę rodzinną, świadczenie przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Warunkiem jest posiadanie prawa do jednego z tych świadczeń na dzień wskazany w przepisach regulujących wypłatę czternastki w danym roku. W tym roku jest to ostatni dzień sierpnia 2026 r.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom pobierających jedno z długoterminowych świadczeń z ZUS, KRUS, innego systemu zaopatrzenia emerytalnego:

  • emeryturę (również pomostową),
  • rentę socjalną i rodzinną,
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • świadczenie przedemerytalne,
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • świadczenie mama 4+.

Dodatkowe świadczenie co do zasady nie przysługuje osobom, których emerytura lub renta została zawieszona. W przypadku bardzo wysokich świadczeń zastosowanie zasady „złotówka za złotówkę” może natomiast spowodować, że kwota czternastki spadnie poniżej ustawowego minimum uprawniającego do jej wypłaty. Tak będzie, gdy kwota brutto pobieranego świadczenia (przed potrąceniami) będzie wyższa niż 4828,49 zł.

Kiedy wypłata 14. emerytury w 2026 roku?

Najwięcej uprawnionych otrzyma przelew od ZUS. Dodatkowe świadczenie jest wypłacane wraz z emeryturą lub rentą w standardowych terminach ZUS:

Termin emerytury

Przewidywany termin wypłaty 14. emerytury

1 września

1 września

6 września

6 września

10 września

10 września

15 września

15 września

20 września

20 września

25 września

24 września (piątek)

Jedynie emeryci z terminem wypłaty podstawowego świadczenia 25. dnia miesiąca mogą liczyć na wypłatę obu świadczeń (emerytury lub renty i „czternastki”) dzień wcześniej, ponieważ 25 września wypada w sobotę.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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Tematy: ZUSemerytury14. emeryturasenior
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