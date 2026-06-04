To ważna wiadomość dla osób, które dopiero planują przejście na emeryturę i tych, które mają przed sobą wiele lat pracy. W czerwcu stan kont osób ubezpieczonych w ZUS zdecydowanie wzrośnie za sprawą corocznej waloryzacji składek emerytalnych. Ta operacja bezpośrednio podniesie wysokość przyszłych świadczeń.

Kwoty zgromadzone na koncie i subkoncie, które ZUS prowadzi dla osób ubezpieczonych, stanowią podstawę do obliczenia emerytury. Oznacza to, że wyższe wskaźniki dają wyższe wypłaty w przyszłości.

O ile wzrośnie kapitał początkowy?

Składki emerytalne wpłacone do ZUS są co roku mnożone przez wskaźnik waloryzacji – w tym roku jest to 109,81 proc. Wskaźnik ten ma też zastosowanie do kapitału początkowego osób, które pracowały przed 1999 rokiem.

Wysokość waloryzacji składek zależy od inflacji i wzrostu przypisu składek emerytalnych w poprzednim roku. Wskaźnik ten zgodnie z przepisami nie może być ujemny – to bardzo ważne dla osób ubezpieczonych.

Przykład Przykładowo osoba, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, po waloryzacji ma o ponad 44,1 tys. zł więcej, czyli ponad 494,1 tys. zł. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan jego konta zwiększył się o blisko 83,4 tys. zł, czyli do 933,4 tys. zł.

Tak w czerwcu wzrosną oszczędności zgromadzone na subkoncie

Jeszcze wyższy wskaźnik dotyczy subkont, gdzie trafiają środki przeniesione z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz część składek emerytalnych odprowadzanych od maja 2011 roku. Tutaj przyrost wynosi aż 110,61 proc.

W tym przypadku waloryzacja zależy od przeciętnego wzrostu nominalnego produktu krajowego brutto (PKB) w ostatnich 5 latach poprzedzających termin waloryzacji. Podobnie jak przy głównym koncie, tu również nie ma ryzyka ujemnego wyniku.

Najwięcej zyskają najmłodsi i ci, którzy pracują dłużej niż do wieku emerytalnego

Dopisywane kwoty mają ogromne znaczenie dla osób, które mają przed sobą jeszcze wiele lat pracy. Zysk z waloryzacji na przestrzeni lat ma charakter wykładniczy. Dzieje się tak, ponieważ kolejne waloryzacje kumulują się i działa tu zasada procentu składanego.

Oficjalne dane ZUS potwierdzają prostą zależność: im później przejdziemy na emeryturę, tym wyższe będzie świadczenie. Emerytury rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych pobierają dziś osoby, które mogą pochwalić się bardzo długim, nawet ponad 60-letnim stażem pracy, co przekłada się na wysoki kapitał emerytalny.

Jak sprawdzić aktualny stan środków na koncie w ZUS?

Warto pracować legalnie i odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne w ZUS. Ważne też, by na bieżąco śledzić stan swojego konta w ZUS i waloryzację zgromadzonych środków. Każdy może mieć dostęp do konta w ZUS z domowego komputera. Wystarczy, że zaloguje się do portalu eZUS (dawniej PUE). Konto w ZUS jest tak samo ważne jak to w banku, bo zgromadzone na nim środki będą zabezpieczały naszą przyszłość emerytalną.