To ważna wiadomość dla osób, które dopiero planują przejście na emeryturę i tych, które mają przed sobą wiele lat pracy. W czerwcu stan kont osób ubezpieczonych w ZUS zdecydowanie wzrośnie za sprawą corocznej waloryzacji składek emerytalnych. Ta operacja bezpośrednio podniesie wysokość przyszłych świadczeń.
Kwoty zgromadzone na koncie i subkoncie, które ZUS prowadzi dla osób ubezpieczonych, stanowią podstawę do obliczenia emerytury. Oznacza to, że wyższe wskaźniki dają wyższe wypłaty w przyszłości.
O ile wzrośnie kapitał początkowy?
Składki emerytalne wpłacone do ZUS są co roku mnożone przez wskaźnik waloryzacji – w tym roku jest to 109,81 proc. Wskaźnik ten ma też zastosowanie do kapitału początkowego osób, które pracowały przed 1999 rokiem.
Wysokość waloryzacji składek zależy od inflacji i wzrostu przypisu składek emerytalnych w poprzednim roku. Wskaźnik ten zgodnie z przepisami nie może być ujemny – to bardzo ważne dla osób ubezpieczonych.
Przykład
Przykładowo osoba, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, po waloryzacji ma o ponad 44,1 tys. zł więcej, czyli ponad 494,1 tys. zł. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan jego konta zwiększył się o blisko 83,4 tys. zł, czyli do 933,4 tys. zł.
Tak w czerwcu wzrosną oszczędności zgromadzone na subkoncie
Jeszcze wyższy wskaźnik dotyczy subkont, gdzie trafiają środki przeniesione z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz część składek emerytalnych odprowadzanych od maja 2011 roku. Tutaj przyrost wynosi aż 110,61 proc.
W tym przypadku waloryzacja zależy od przeciętnego wzrostu nominalnego produktu krajowego brutto (PKB) w ostatnich 5 latach poprzedzających termin waloryzacji. Podobnie jak przy głównym koncie, tu również nie ma ryzyka ujemnego wyniku.
Najwięcej zyskają najmłodsi i ci, którzy pracują dłużej niż do wieku emerytalnego
Dopisywane kwoty mają ogromne znaczenie dla osób, które mają przed sobą jeszcze wiele lat pracy. Zysk z waloryzacji na przestrzeni lat ma charakter wykładniczy. Dzieje się tak, ponieważ kolejne waloryzacje kumulują się i działa tu zasada procentu składanego.
Oficjalne dane ZUS potwierdzają prostą zależność: im później przejdziemy na emeryturę, tym wyższe będzie świadczenie. Emerytury rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych pobierają dziś osoby, które mogą pochwalić się bardzo długim, nawet ponad 60-letnim stażem pracy, co przekłada się na wysoki kapitał emerytalny.
Jak sprawdzić aktualny stan środków na koncie w ZUS?
Warto pracować legalnie i odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne w ZUS. Ważne też, by na bieżąco śledzić stan swojego konta w ZUS i waloryzację zgromadzonych środków. Każdy może mieć dostęp do konta w ZUS z domowego komputera. Wystarczy, że zaloguje się do portalu eZUS (dawniej PUE). Konto w ZUS jest tak samo ważne jak to w banku, bo zgromadzone na nim środki będą zabezpieczały naszą przyszłość emerytalną.
Ważne
Po czerwcowej waloryzacji ZUS przygotuje aktualne informacje dla każdego ubezpieczonego urodzonego po 31 grudnia 1948 r. Dokument ten ma nazwę Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU) i zostanie on udostępniony elektronicznie na eZUS (PUE ZUS). ZUS nie wysyła już w tej sprawie papierowych listów.