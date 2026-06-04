Forsal logo

O tyle wyższa będzie emerytura. W czerwcu wzrost kapitału początkowego i środków na subkoncie w ZUS

oprac. Diana Bartosiuk
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 07:00
Jak podnieść wysokość emerytury
O ile wzrosną oszczędności na kontach ubezpieczonych w ZUS?/Shutterstock
Coroczna waloryzacja składek na kontach ubezpieczonych w ZUS realnie podnosi wysokość przyszłej emerytury. O ile wzrosną oszczędności w czerwcu 2026 roku? ZUS informuje: stan naszego konta emerytalnego i kapitału początkowego wzrośnie o 9,81 proc., natomiast środki ulokowane na subkoncie zwiększą się o 10,61 proc.

To ważna wiadomość dla osób, które dopiero planują przejście na emeryturę i tych, które mają przed sobą wiele lat pracy. W czerwcu stan kont osób ubezpieczonych w ZUS zdecydowanie wzrośnie za sprawą corocznej waloryzacji składek emerytalnych. Ta operacja bezpośrednio podniesie wysokość przyszłych świadczeń.

Kwoty zgromadzone na koncie i subkoncie, które ZUS prowadzi dla osób ubezpieczonych, stanowią podstawę do obliczenia emerytury. Oznacza to, że wyższe wskaźniki dają wyższe wypłaty w przyszłości.

O ile wzrośnie kapitał początkowy?

Składki emerytalne wpłacone do ZUS są co roku mnożone przez wskaźnik waloryzacji – w tym roku jest to 109,81 proc. Wskaźnik ten ma też zastosowanie do kapitału początkowego osób, które pracowały przed 1999 rokiem.

Wysokość waloryzacji składek zależy od inflacji i wzrostu przypisu składek emerytalnych w poprzednim roku. Wskaźnik ten zgodnie z przepisami nie może być ujemny – to bardzo ważne dla osób ubezpieczonych.

Przykład

Przykładowo osoba, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, po waloryzacji ma o ponad 44,1 tys. zł więcej, czyli ponad 494,1 tys. zł. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan jego konta zwiększył się o blisko 83,4 tys. zł, czyli do 933,4 tys. zł.

Tak w czerwcu wzrosną oszczędności zgromadzone na subkoncie

Jeszcze wyższy wskaźnik dotyczy subkont, gdzie trafiają środki przeniesione z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz część składek emerytalnych odprowadzanych od maja 2011 roku. Tutaj przyrost wynosi aż 110,61 proc.

W tym przypadku waloryzacja zależy od przeciętnego wzrostu nominalnego produktu krajowego brutto (PKB) w ostatnich 5 latach poprzedzających termin waloryzacji. Podobnie jak przy głównym koncie, tu również nie ma ryzyka ujemnego wyniku.

Od września startuje nowe „Maluszkowe”. Jednorazowe wsparcie w wysokości 10 tys. zł, bez kryterium dochodowego
Od września startuje nowe „Maluszkowe”. Jednorazowe wsparcie w wysokości 10 tys. zł, bez kryterium dochodowego

Najwięcej zyskają najmłodsi i ci, którzy pracują dłużej niż do wieku emerytalnego

Dopisywane kwoty mają ogromne znaczenie dla osób, które mają przed sobą jeszcze wiele lat pracy. Zysk z waloryzacji na przestrzeni lat ma charakter wykładniczy. Dzieje się tak, ponieważ kolejne waloryzacje kumulują się i działa tu zasada procentu składanego.

Oficjalne dane ZUS potwierdzają prostą zależność: im później przejdziemy na emeryturę, tym wyższe będzie świadczenie. Emerytury rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych pobierają dziś osoby, które mogą pochwalić się bardzo długim, nawet ponad 60-letnim stażem pracy, co przekłada się na wysoki kapitał emerytalny.

Jak sprawdzić aktualny stan środków na koncie w ZUS?

Warto pracować legalnie i odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne w ZUS. Ważne też, by na bieżąco śledzić stan swojego konta w ZUS i waloryzację zgromadzonych środków. Każdy może mieć dostęp do konta w ZUS z domowego komputera. Wystarczy, że zaloguje się do portalu eZUS (dawniej PUE). Konto w ZUS jest tak samo ważne jak to w banku, bo zgromadzone na nim środki będą zabezpieczały naszą przyszłość emerytalną.

Ważne

Po czerwcowej waloryzacji ZUS przygotuje aktualne informacje dla każdego ubezpieczonego urodzonego po 31 grudnia 1948 r. Dokument ten ma nazwę Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU) i zostanie on udostępniony elektronicznie na eZUS (PUE ZUS). ZUS nie wysyła już w tej sprawie papierowych listów.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
oprac. Diana Bartosiuk
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraO tyle wyższa będzie emerytura. W czerwcu wzrost kapitału początkowego i środków na subkoncie w ZUS »
Tematy: ZUSemeryturykapitał początkowysubkonto w ZUS
Powiązane
emeryt, senior, zaskoczony, telefon
Nowe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów. Obowiązują od 1 czerwca 2026
emerytura, ZUS, senior
Nie każdy emeryt o tym pamięta. ZUS przypomina: „należy zgłosić odpowiednio wcześniej, najpóźniej 20 dni przed terminem”
Europa ma już w pełni autonomiczny system nawigacji Galileo. Teraz wysyła amerykański GPS na emeryturę.
To już pewne - rewolucja w nawigacji satelitarnej i pożegnanie z GPS. Co w zamian
Wciąż można odzyskać premię gwarancyjną z książeczki mieszkaniowej
Dobra wiadomość dla właścicieli dawnych książeczek mieszkaniowych. Wciąż można otrzymać pieniądze
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Zobacz
|
Masa czołgów przy granicy z Rosją. Brytyjczycy przerzucili elitarną jednostkę
Masa czołgów przy granicy z Rosją. Brytyjczycy przerzucili elitarną jednostkę
działka, posesja, mandat, auto, zakaz
Zakaz mycia auta na własnej posesji. Trzeba wybrać się na myjnię
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj