Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła emerytury i renty oraz dodatki do nich w ściśle określonych terminach. Są to 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Jeśli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce, wypłata świadczenia realizowana jest do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem.

Emeryci i renciści mogą jednak pieniądze otrzymać z dużym opóźnieniem. Tak będzie, gdy nie poinformują organu rentowego o zmianie adresu czy numeru konta bankowego.

Czy brak aktualnych danych pozbawi emeryta świadczenia?

ZUS przypomina o konieczności aktualizacji danych. Chodzi o numer rachunku bankowego, na który wypłacane są świadczenia oraz adres zamieszkania. Zgodnie z danymi na koniec 2025 roku, 80 proc. emerytów świadczenia otrzymuje przelewem, pozostali: przekazem pocztowym.

Przykład Brak aktualnych danych może sprawić, że środki pieniężne nie zostaną dostarczone w ustalonym zgodnie z harmonogramem terminie. Gdy świadczenie zostanie wysłane na nieaktualny już adres lub przekazane na zamknięty rachunek bankowy, pieniądze wrócą do ZUS. Senior będzie za to musiał poczekać na ponowną realizację wypłaty.

To oznacza, że świadczenie zostanie dostarczone (pieniądze z pewnością nie przepadną), jednak z opóźnieniem.

Nieaktualny adres może stanowić ryzyko, że ważna korespondencja trafi do niepowołanych osób i może zostać wykorzystana do kradzieży danych osobowych

- podkreśla Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

W jaki sposób poinformować ZUS o zmianie danych?

Procedura jest prosta: dokument można złożyć osobiście w placówce ZUS-u, przesłać pocztą albo wysłać elektronicznie za pośrednictwem platformy eZUS. Służy do tego formularz EZP. Ten sam druk służy również do zmiany sposobu wypłaty świadczenia: z przekazu pocztowego na rachunek bankowy i odwrotnie.

Zmianę danych należy zgłosić na 20 dni przed terminem wypłaty świadczenia. Dotrzymanie tego terminu sprawi, że świadczenia zostaną dostarczone zgodnie z harmonogramem.