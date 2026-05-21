Letni urlop 2026 w Polsce to duże ryzyko ze względu na pogodę? Czy w lipcu będzie lało – meteorolodzy już wiedzą

Który w letnich miesięcy jest najlepszy w 2026 roku na urlopowe wędrówki po Polsce? Stereotyp głosi, że w lipcu zawsze leje nad morzem, a w sierpniu w górach.

Na Mazurach leje zawsze, a na dodatek w drugiej połowie sierpnia noce są już zimne – nie do zniesienia.

Co z tych stereotypów polskiej urlopowej pogody ma pokrycie w prognozie meteorologów na wakacje 2026?

Pogoda w Polsce na czerwiec: kto planuje urlop w drugiej połowie czerwca, ten trafił dobry los na loterii

Na lato czy choćby tylko cieplejszą wiosnę czekamy z utęsknieniem – mimo końca maja w bardzo wielu domach i to nawet w centralnej Polsce kaloryfery nie zostały jeszcze całkowicie zamknięte, bo pogoda jest kwietniowa – trochę zimy trochę lata, na przemian.

Niestety ten stan szybko nie ustąpi. A to znaczy, że najbardziej ryzykownym okresem na urlop w Polsce jest pierwsza połowa czerwca, poza Złotym Wybrzeżem gdzie w tym roku gwoździem programu będzie debiut hotelu-giganta w Pobierowie, które tradycyjnie w pierwszej połowie czerwca kojarzy się ze słoneczną pogodą, reszta Polski wciąż będzie narzekała na chłód.

Czy także na wilgoć? Według synoptyków opady będą w normie lub nieco poniżej. To oznacza, że urlop gdy przez cały jego czas leje, nie wchodzi w rachubę, można być spokojnym i liczyć, że uniknie się tego ryzyka.

Sytuacja diametralnie zmieni się w drugiej połowie czerwca – będzie nie tylko bez opadów, ale i temperatura nareszcie letnia – i to według prognoz synoptyków nieco wyższa od średniej wieloletniej.

Pogoda na urlop w Polsce 2026: lipiec z opadami czy z tropikalnym upałem

Poza tradycyjnymi obawami od kilku już lat całkiem realnym ryzykiem są tropikalne upały. Oczywiście znacznie lepiej znosi się je nad woda – na plaży bałtyckiej czy nad jeziorami – niż w murach miast, ale dla wielu osób to „przegięcie w drugą stronę” i finalnie duży dyskomfort.

Tu synoptycy uspakajają: lipiec będzie ciepły, ale tropikalne upały jako „rekompensata” za wyjątkowo nieprzyjemną zimę, mało są prawdopodobne.

Podobnie jak w czerwcu, lipcowe temperatury będą nieco wyższe od średniej wieloletniej, a opady – czym martwić się będą rolnicy, a my z poślizgiem płacąc jesienią za żywność – ale nie urlopowicze.

Pogoda na urlop w sierpniu 2026: w Polsce chłodniej niż na południu Europy

Choć tropikalne upały i podzwrotnikowe burze i huragany nie są już u nas rzadkością, to generalnie nie zmieniło się nasze położenie geograficzne, co ma oczywiście konsekwencje także donośnie aury.

Jako kraj leżący subkontynentalnie mamy co do zasady klimat umiarkowany, co kwalifikuje apogeum lata i ciepła na przełom lipca i sierpnia, a drugą połowę miesiąca wieńczącego lato – do okresów ze spadkowym trendem temperatury, zwłaszcza w nocy.

To jest wyjaśnienie tych chłodnych nocy na Mazurach. Jednocześnie jednak nie doświadczamy wciąż, poza anomaliami, tak wysokich temperatur jak na południu Włoch czy w hiszpańskiej Andaluzji. Kto więc woli uniknąć upałów może planować urlop na drugą połowę sierpnia, zwłąszca jeśli ma to być Bałtyk.

Większe ryzyko nie trafienia na dobrą pogodę podejmują ci, którzy chcieliby tegoroczny urlop spędzić w kraju, ale właśnie w górach czy na Mazurach.

Gdy brak dzieci w wieku szkolnym, idealna będzie dla nich druga połowa czerwca, a jeśli urlop łączony z wakacjami – każdy okres kanikuły z uwagą, iż druga połowa sierpnia to nie tylko czas przedszkolnych przygotowań, ale i większego ryzyka co do gwarancji pogodowych.