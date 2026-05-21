Objęcie autogazu (LPG) ceną maksymalną w ramach pakietu CPN – miliony kierowców wreszcie zapłacą mniej za paliwo?

Objęcie autogazu (LPG) pakietem „Ceny Paliwa Niżej”

Minister Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, skierowała do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego wystąpienie dotyczące objęcia autogazu (LPG) rozwiązaniami przewidzianymi w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. W piśmie przekazała stanowiska organizacji reprezentujących branżę LPG oraz przedsiębiorców wykorzystujących pojazdy zasilane autogazem w codziennej działalności.

Jak wskazała, obecne przepisy przewidują czasowe obniżenie VAT i akcyzy dla benzyny oraz oleju napędowego, natomiast autogaz nie został objęty mechanizmami osłonowymi. Zdaniem organizacji branżowych oznacza to wzrost kosztów funkcjonowania wielu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie tych działających w branżach opartych na mobilności – transporcie, usługach lokalnych czy przewozie osób.

– Wiele małych firm wykorzystuje pojazdy zasilane LPG jako podstawowe narzędzie pracy. Wzrost cen autogazu bez objęcia go rozwiązaniami osłonowymi oznacza wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które najmocniej odczuwają najmniejsze firmy działające poza dużymi miastami – argumentuje Agnieszka Majewska.

Rzecznik MŚP zwróciła się również do ministra o rozważenie objęcia autogazu obniżoną stawką VAT i akcyzy oraz o przedstawienie uzasadnienia dla obecnego stanowiska resortu.

– Stabilne warunki prowadzenia działalności gospodarczej mają duże znaczenie dla sektora MŚP. Rozwiązania dotyczące rynku paliw powinny uwzględniać specyfikę przedsiębiorców korzystających z autogazu, szczególnie tych, którzy codziennie ponoszą koszty związane z transportem i świadczeniem usług wymagających mobilności – podkreśla Agnieszka Majewska.

Wcześniej o objęcie LPG programem CPN apelowała Polska Izba Gazu Płynnego

Polska Izba Gazu Płynnego (PIGP) już wcześniej występowała z apelami dotyczącymi objęcia autogazu rządowym programem wsparcia. Organizacja zwraca uwagę, że na części stacji ceny LPG potrafiły osiągać nawet 4 zł za litr, co dla wielu kierowców stanowi istotną granicę psychologiczną.Dla porównania – w dniu rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie cena autogazu wynosiła od 2,62 zł do 2,78 zł za litr.

„Około trzech milionów użytkowników LPG – w przeciwieństwie do kierowców korzystających z benzyny i oleju napędowego – nadal nie odczuwa żadnej ulgi kosztowej” – wskazuje organizacja.

Prezes PIGP Paweł Bielski zwraca uwagę, że kierowcy korzystający z LPG czują się pomijani.

„Jeżeli program ma chronić kierowców przed wysokimi cenami paliw, powinien obejmować wszystkich użytkowników, a nie tylko część z nich. LPG wykorzystują na co dzień miliony osób i ten głos również powinien zostać uwzględniony” – powiedział.

Największe skutki wysokich cen autogazu odczuwają przedsiębiorcy

Zdaniem PIGP wysokie ceny LPG szczególnie odczuwają mikro i mali przedsiębiorcy, którzy od lat opierają swoją działalność głównie na gazie płynnym. Izba zwraca też uwagę na spadającą opłacalność montażu instalacji LPG. Jeszcze w styczniu zwrot z inwestycji mógł nastąpić po około siedmiu miesiacach. Obecnie potrzeba na to przynajmniej roku, a według prognoz w kolejnych miesiącach okres ten może wydłużyć się nawet do półtora roku.

Według organizacji może to przełożyć się na spadek liczby użytkowników autogazu. PIGP prognozuje, że w ciągu dwóch lat rynek LPG w segmencie autogazu może zmniejszyć się z 1,9 mln ton do poziomu 1,75–1,8 mln ton rocznie. Straty przedsiębiorców związanych z produkcją, dystrybucją i sprzedażą LPG oraz urządzeń związanych z gazem płynnym mogą sięgnąć nawet 300 mln zł rocznie.

Rząd: LPG nadal pozostaje konkurencyjne cenowo

Ministerstwo Finansów poinformowało, że obecnie nie są prowadzone działania dotyczące obniżenia opodatkowania LPG jako paliwa silnikowego. Jak wskazuje resort, rozwiązania przyjęte w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej” mają charakter interwencyjny i obejmują paliwa o największym znaczeniu dla gospodarki oraz stabilności cenowej – benzynę i olej napędowy.

Stanowisko potwierdził także wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na interpelację poselską.

„W ocenie Ministerstwa Finansów wzrost cen LPG przed wprowadzeniem programu CPN był niższy niż wzrost cen benzyny i oleju napędowego. Dodatkowo LPG nadal pozostaje paliwem wyraźnie tańszym i konkurencyjnym względem pozostałych paliw” – wskazano.

Resort przekazał jednocześnie, że sytuacja na rynku LPG jest monitorowana i podlega bieżącej analizie. Na dzień dzisiejszy średnia LPG w Polsce wynosi 3,72 zł/l. Prognozowany jest jednak wzrost cen, szczególnie w kontekście ograniczenia dostaw tego paliwa.

Źródła:

RMiŚP, POGP