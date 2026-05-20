Trump odniósł się do spotkania przywódców Rosji i Chin podczas rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska bazy Andrews przed odlotem do Connecticut.

- On (Xi) powiedział mi, że to zrobi. Myślę, że to dobrze. Nie wiem, czy ceremonia (powitania) była tak błyskotliwa jak moja, oglądałem to. Myślę, że go (Putina) prześcignęliśmy. Ale dogaduje się z obydwoma - powiedział prezydent USA. Powtórzył potem, że „lubi” zarówno Putina, jak i Xi.

Pytany o to, czy zamierza rozmawiać z prezydentem Tajwanu Lai Ching-te na temat wstrzymanych przez siebie dostaw broni dla Tajwanu, Trump odparł twierdząco.

- Mamy tę sytuację pod kontrolą. Mieliśmy wspaniałe spotkanie z prezydentem Xi. Było naprawdę niesamowite. Było niesamowite. Wielu z was tam było. Będziemy pracować nad tym problemem Tajwanu - powiedział.

W ubiegłym tygodniu Trump przyznał, że na temat dostaw broni dla Tajwanu o wartości ponad 11 mld dol. rozmawiał też z Xi, wbrew dotychczasowej polityce USA i obowiązującym od 1982 r. zapewnieniom dla Tajwanu, że sprawa dostaw uzbrojenia nie będzie konsultowana z ChRL.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)