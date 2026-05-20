Iran ma 3 dni. Trump postawił ultimatum Teheranowi

oprac. Kamil Nowak
53 minut temu
Prezydent USA Donald Trump oświadczył we wtorek, że odłożył decyzję o wznowieniu ataków na Iran o dwa–trzy dni, a być może do początku przyszłego tygodnia, aby – jak stwierdził – „dać Iranowi szansę na zawarcie porozumienia”. Dodał również, że prowadzi negocjacje wspólnie z bliskowschodnimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych.

Wstrzymanie ataku na Iran

Podczas rozmowy z dziennikarzami na placu budowy nowej sali balowej przy Białym Domu, Trump powiedział, że był „zaledwie o godzinę od wydania rozkazu uderzenia wojskowego na Iran”. Ostatecznie - jak stwierdził - wstrzymał atak, ponieważ otrzymał „pilną prośbę od sojuszników z Bliskiego Wschodu o przyznanie kilku dodatkowych dni” ze względu na rzekomą gotowość Teheranu do zawarcia „rozsądnego” porozumienia.

- Mówię o dwóch lub trzech dniach, może piątek, sobota, niedziela, coś koło tego; może początek przyszłego tygodnia, ograniczony czas - stwierdził Trump.

Negocjacje z państwami z Bliskiego Wschodu

Dodał, że prowadzi negocjacje razem z bliskowschodnimi sojusznikami: Arabią Saudyjską, Bahrajnem, Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi „jako drużyna”. Nie wykluczył jednak, że konieczne będzie wznowienie ataków na Iran, bo - jak oświadczył - być może reżim w Teheranie „potrzebuje ciosu”, by zmienić swoje stanowisko negocjacyjne.

W podobny sposób we wtorek o negocjacjach mówił wiceprezydent J.D. Vance, który stwierdził jednocześnie, że w rozmowach osiągnięto „znaczące postępy”.

Amerykańska "czerwona linia"

Zapytany, na ile realne jest zawarcie ostatecznego porozumienia, wiceprezydent odpowiedział, że „dopóki odpowiednie dokumenty nie zostaną podpisane, nie można mówić o sukcesie”. Wyraził zarazem opinię, że Iran potraktował „w pełni poważnie” amerykańską „czerwoną linię”, czyli długoterminowe wykluczenie zdobycia broni jądrowej.

Vance odrzucił spekulacje, jakoby przekazanie Rosji irańskiego wzbogaconego uranu było elementem planu USA. Podkreślił, że strona irańska nie wysuwała takich postulatów, a amerykańscy oficjele nie popierają tego rozwiązania.

Według wiceprezydenta USA amerykańska administracja obawia się, że zdobycie przez Iran takiej broni zapoczątkowałoby efekt domina i doprowadziło do sytuacji, w której najpierw inne państwa Zatoki Perskiej, a następnie kolejne reżimy na całym świecie, również dążyłyby do budowy własnego arsenału nuklearnego.

- Zniweczyłoby to ostatnie 20 lat amerykańskiej polityki zagranicznej i uczyniło świat znacznie mniej bezpiecznym miejscem - powiedział Vance.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

Źródło: PAP
USA zmniejszą liczbę wojsk w Europie. Będą też konsekwencje dla Polski
