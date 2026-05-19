G7 ostrzega przed Chinami i Iranem. USA apelują o twardsze działania

oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 18:43
Minister finansów USA dla Reutera: państwa G7 zamierzają skonfrontować się Chinami/Shutterstock
Minister finansów USA Scott Bessent, uczestniczący we wtorkowym spotkaniu ministrów finansów G7 w Paryżu, przekazał agencji Reuters, że rozmowy w dużej mierze skupiły się na relacjach z Pekinem. Jak wskazał, wynika to z danych pokazujących negatywne konsekwencje intensywnej ekspansji eksportowej Chin.

G7 koncentruje się na Chinach i ich polityce eksportowej

Bessent w wywiadzie dla Reutera, którego udzielił po zakończeniu spotkania ministrów, powołał się na dane gospodarcze opublikowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, z których wynika, że intensywny eksport chińskich towarów nasila „globalne nierównowagi”.

Przypomniał, że mówił zachodnim sojusznikom Ameryki, że jeśli nie wprowadzą ochrony celnej, to będą musieli sobie radzić z zalewem chińskich towarów eksportowych, włącznie z samochodami elektrycznymi, co zaszkodzi ich gospodarkom.

„Ostrzegałem Europejczyków, Australijczyków, Brytyjczyków i Kanadyjczyków i Japonię, że USA wprowadzą barierę celną, i że wszystkie te chińskie dobra high-end nie mogą zostać zaabsorbowane przez Globalne Południe i dokądś muszą trafić” - powiedział minister.

„I niestety miałem rację” - podkreślił.

USA wskazują na skutki ofensywy eksportowej Pekinu

Odnosząc się do amerykańskich sankcji nałożonych na Iran Bessent zauważył, że kraje europejskie powinny podjąć bardziej zdecydowane kroki, by zamykać oddziały irańskich banków, a państwa azjatyckie muszą dołożyć starań, by nie pozwolić irańskiej flocie cieni na transferowanie obłożonej embargiem ropy na tankowce nie objęte sankcjami.

Wcześniej, przed rozmową z Reuterem, Bessent napisał na platformie X, że ministrowie G7 prowadzą „konstruktywne rozmowy” zwłaszcza na temat „zagrożeń terrorystycznych ze strony Iranu oraz minerałów krytycznych”. (PAP)

Źródło: PAP
