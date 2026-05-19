To nie był zwykły lot nad Polską. USA wysłały Bombardiera do akcji

We wtorek, 19 maja nad północno–wschodnią Polską pojawił się amerykański samolot wywiadowczy Bombardier Artemis II. Maszyna, należąca do siły USA i obsługiwana przez firmę Leidos, wystartowała z bazy w Konstancy w Rumunii.

"Pętla" wokół Rosji. Bombardier Artemis II w akcji nad Polską

Samolot rozpoczął misję, kierując się nad Morze Bałtyckie na północny zachód od Trójmiasta. Następnie, zachowując bezpieczny dystans od wód terytorialnych Federacji Rosyjskiej, poleciał na północ, okrążył Kłajpedę i wszedł w przestrzeń powietrzną Litwy. Maszyna przeleciała wzdłuż strategicznego Przesmyku Suwalskiego, po czym "przykleiła się" do granicy polsko–rosyjskiej. Misja Bombardiera nad Polską trwała kilka godzin..

Rutynową misję zwiadowczą/rozpoznawczą, operując wokół Obwodu Królewieckiego 🇷🇺 rozpoczyna ✈️ #BRIO66 Bombardier ARTEMIS II "N159L" firmy Leidos 🇺🇸 (kontraktor Departamentu Wojny USA 🇺🇸). Samolot wystartował z Bazy… — Polish Military Radar 🇵🇱📡✈️ (@PolishMilRadar) May 19, 2026

Supernowoczesny szpieg Pentagonu. Co potrafi Bombardier Artemis II?

Dlaczego Pentagon wysyła tak zaawansowane maszyny w rejon Królewca? Odpowiedź tkwi w sensorach pasywnych i aktywnych, w jakie wyposażony jest ten szpiegowski samolot. Bombardier Artemis II operuje zazwyczaj na pułapie powyżej 40 tys. stóp (ponad 12 km). Taka wysokość pozwala na "zaglądanie" za pomocą radarów bocznego spojrzenia (SAR) oraz systemów rozpoznania radioelektronicznego (SIGINT/ELINT) w głąb terytorium. W praktyce oznacza to, iż samolot potrafi wykryć np. poruszające się na ziemi czołgi, a nawet stacje radarowe należące do wroga.

Parametry techniczne Bombardiera Artemis II:

Długość: 20,9 m;

Rozpiętość skrzydeł: 19,6 m;

Wysokość: 6,3 m;

Napęd: 2x silniki GE CF34-3B MTO;

Prędkość maksymalna: 1041 km\h;

Pułap: 12,4 km;

Zasięg lotu: 7408 km.

US Army dodaje, iż głównym zadaniem samolotów z programu Artemis ma być dostarczanie informacji dla dowódców wojskowych, którzy na tej podstawie będą mogli wybierać cele dla amerykańskiej artylerii czy pocisków rakietowych, w tym także dla broni hipersonicznej, nad którą aktywnie pracuje Pentagon.