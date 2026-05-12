Ten region Polski szykuje się na najgorsze. Powstanie zaplecze na czas wojny

oprac. Jakub Laskowski
dzisiaj, 15:53
126 mln zł z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej trafi do samorządów z Warmii i Mazur. Środki zostaną przeznaczone na działania wzmacniające odporność regionu, w tym sprzęt, zaplecze logistyczne, magazyny, miejsca łączności, zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców oraz przygotowanie na sytuacje kryzysowe.

W Olsztynie wójtowie, burmistrzowie i starostowie podpisali z wojewodą warmińsko-mazurskim Radosławem Królem 80 umów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jak poinformowało biuro prasowe, dotacje wynikające z podpisanych we wtorek umów opiewają na kwotę 126 mln zł.

To pierwsze i największe z tegorocznych rozstrzygnięć dotyczących tego aspektu bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur. Środki zostaną przeznaczone na działania wzmacniające odporność regionu, w tym sprzęt, zaplecze logistyczne, magazyny, miejsca łączności, zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców oraz przygotowanie na sytuacje kryzysowe.

Wójt Jonkowa Jacek Jatkiewicz powiedział, że w ubiegłym roku dzięki pieniądzom z programu na ochronę ludności gmina zakupiła magazyn. Obecnie chce otworzyć centrum usług społecznych, które będzie odpowiadać za część zadań z zakresu obrony cywilnej. Gmina kupiła lub planuje kupić m.in. mobilną stację uzdatniania wody, przenośne agregaty oraz beczkowozy a także radiotelefony oraz przeprowadzić szkolenia z pierwszej pomocy medycznej.

Wójt Purdy Teresa Chrostowska podkreśliła, że gmina dzięki dotacjom kupi m.in. kuchnie polowe, śpiwory, łóżka polowe, urządzenie do magazynowania wody. Wójt przyznała, że w związku z dużym zainteresowaniem i popytem na zakupy sprzętu oferenci windują ceny. Są także sygnały, że może brakować na rynku niektórych urządzeń.

Wicestarosta bartoszycki Paweł Wójcik przypomniał, że powiat bartoszycki graniczy z obwodem królewieckim. - Można powiedzieć, że jesteśmy początkiem Europy i trzeba inwestować w nasze bezpieczeństwo. Za pieniądze z programu ochrony ludności kupujemy agregaty prądotwórcze i sprzęt wielozadaniowy, który posłuży w sytuacjach kryzysowych - powiedział wicestarosta.

Wojewoda warmińsko-mazurski poinformował, że z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej do województwa trafią pieniądze na zakup 17 nowoczesnych karetek z napędem na cztery koła. Dofinansowanie do zakupu każdej karetki będzie wynosiło 800 tys. zł. Po dwa samochody ratunkowe trafią do szpitali w Elblągu, Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim, Węgorzewie oraz po jednym do Morąga, Iławy, Olecka, Szczytna, Pisza, Bartoszyc, Braniewa, Nowego Miasta Lubawskiego i Ełku.

Źródło: PAP
