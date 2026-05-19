Kolejny kraj szykuje się na atak USA. Masowo kupuje drony z Rosji i Iranu

Axios donosi, powołując się na raporty wywiadowcze USA, że rząd w Hawanie od 2023 roku systematycznie modernizuje swoją armię, sprowadzając zaawansowane drony uderzeniowe. Maszyny są na bieżąco rozmieszczane w strategicznych punktach wyspy, co pozwala na błyskawiczne podjęcie działań operacyjnych.

Tajne plany rządu w Hawanie. Na liście celów bazy wojskowe USA

Z analiz amerykańskich służb wynika, że w przypadku eskalacji konfliktu kubańskie wojsko rozważa konkretne scenariusze uderzeń. Potencjalnymi celami mogą stać się przede wszystkim amerykańskie okręty wojenne, strategiczna baza marynarki wojennej USA w Guantanamo Bay, a nawet położone na Florydzie miasto Key West.

Te rewelacje miały stać się jednym z kluczowych powodów, dla których administracja Donalda Trumpa zaczęła ponownie postrzegać Kubę jako bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa USA.

Irańscy doradcy wojskowi na Kubie. Wojsko studiuje taktykę wojny dronów

Sytuację zaognia dodatkowo fakt, że w Hawanie oficjalnie działają irańscy doradcy wojskowi, którzy pomagają lokalnym strukturom w implementacji taktyki wojny dronów. Z przechwyconych materiałów wynika, że kubańskie służby z dużym zaangażowaniem studiują dotychczasowe doświadczenia Iranu w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Sprawa stała się na tyle poważna, że – jak donoszą amerykańskie media – dyrektor CIA John Ratcliffe osobiście udał się z tajną wizytą na Kubę. Szef amerykańskiej agencji miał stanowczo ostrzec lokalne władze przed konsekwencjami jakichkolwiek działań militarnych wymierzonych w USA.

Tajna misja dyrektora CIA. Szef wywiadu żąda natychmiastowych reform

Ratcliffe wezwał również kubańskie przywództwo do głębokich reform ustrojowych i porzucenia obecnego systemu politycznego, co stanowiłoby jedyną drogę do złagodzenia dotkliwych sankcji gospodarczych.

Co więcej, amerykański wywiad odnotował, że w ciągu ostatniego miesiąca kubańscy emisariusze podejmowali intensywne próby zakupu kolejnych partii bezzałogowców oraz zaawansowanego sprzętu wojskowego bezpośrednio z Federacji Rosyjskiej.

Odwet Departamentu Sprawiedliwości USA. Raul Castro usłyszy poważne zarzuty

W odpowiedzi na raporty wywiadowcze Departament Sprawiedliwości USA przygotowuje kolejny cios wymierzony w Hawanę. Planowane jest oficjalne opublikowanie aktu oskarżenia przeciwko Raulowi Castro. Zarzuty dotyczą jego bezpośredniego udziału w wydaniu rozkazu zestrzelenia w 1996 roku samolotu humanitarnego organizacji "Brothers to the Rescue" z siedzibą w Miami. W najbliższych dniach Waszyngton ma także ogłosić nowy pakiet sankcji ekonomicznych.

Choć Pentagon oficjalnie uspokaja, że obecnie nie widać znaków zapowiedzi natychmiastowego ataku, a Kuba nie ma technicznych możliwości zablokowania Cieśniny Florydzkiej na wzór działań Iranu w Cieśninie Ormuz, to podjęto już zdecydowane kroki zapobiegawcze. USA gwałtownie zwiększyły liczbę wojskowych lotów rozpoznawczych w pobliżu granic Kuby.