Forsal logo

KNF ogłasza: Wskaźnik kredytowy WIBOR pozostanie do końca 2036 roku. Pierwsze zmiany dla kredytobiorców zaczną się jednak już w styczniu 2027

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 13:48
KNF i GPW ogłaszają koniec WIBOR jako podstawowego wskaźnika określającego stopę na jakiej oprocentowany jest kredyt
KNF i GPW ogłaszają koniec WIBOR jako podstawowego wskaźnika określającego stopę na jakiej oprocentowany jest kredyt/Forsal.pl
Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez spółkę GPW Benchmark — administratora wskaźników referencyjnych oraz Komisję Nadzoru Finansowego, sprawującą nadzór nad administratorem wskaźników, 31 grudnia 2036 r. będzie ostatnim dniem opracowywania stawek WIBID i WIBOR .

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez spółkę GPW Benchmark — administratora wskaźników referencyjnych oraz Komisję Nadzoru Finansowego, sprawującą nadzór nad administratorem wskaźników, 31 grudnia 2036 r. będzie ostatnim dniem opracowywania stawek WIBID i WIBOR.
We wspólnym komunikacie Komisja i GPW określiły termin wygaszania ustalania wysokości wskaźników, przewidziany jest na ostatni dzień grudnia 2036, jest identyczny dla wszystkich obecnie stosowanych kluczowych terminów fixingowych, tj. dla WIBORu terminów 1 miesiąc (1M), 3 miesiące (3M) oraz 6 miesięcy (6M).

Jaki wskaźnik zastąpi WIBOR?

Równolegle od 1 stycznia 2027, nowe umowy kredytowe będą oparte na wskaźniku referencyjnym POLSTR (Polish Short Term Rate). Zastąpi on WIBOR we wszystkich transakcjach kredytowych, faktoringowych czy leasingu.
Z definicji będzie oparty na jednodniowych transakcjach depozytowych między podmiotami rynku finansowego w danym dniu roboczym.

Wskaźnik podobnie jak dotychczas WIBOR i WIBID będzie publikował i administrował GPW Benchmark. Publikacja wskaźnika będzie odbywać się w dni robocze o godzinie 12:55. KNF oczekuje, że wszystkie podmioty nadzorowane, a zwłaszcza kredytodawcy i pożyczkodawcy, do 31 grudnia 2026 roku zaprzestaną zawierania nowych umów (w tym umów finansowych) lub emitowania instrumentów finansowych, w których miałby być zastosowany wskaźnik referencyjny stóp procentowych WIBOR.

Wedle ogłoszenia Komisji, w związku z tym od 1 stycznia 2027 roku wskaźnik referencyjny WIBOR powinien służyć wyłącznie do wygaszenia umów zawartych przed tą datą.
KNF podkreśla fakt, że zaprzestanie zawierania nowych umów, w których miałby być zastosowany wskaźnik referencyjny stóp procentowych WIBOR, jest także w interesie prawnym stron umów niefinansowych, w tym podmiotów, które nie podlegają nadzorowi KNF.

Stanowisko to potwierdza Przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej, dr Tadeusz Białek, Prezes Związku Banku Polskich:
- W dniu dzisiejszym GPW Benchmark, jako administrator wskaźników, oraz Komisja Nadzoru Finansowego, sprawująca nadzór nad administratorem wskaźników, ogłosiły, iż WIBOR będzie pozostawał z nami do końca 2036 roku.
- Faktycznie oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2037 roku ostatecznie przestanie funkcjonować. -Nasi klienci będą mogli nadal korzystać z umów, w których stosowany jest WIBOR — podobnie zresztą jak w przypadku wszystkich instrumentów finansowych czy obligacji Skarbu Państwa. -dodaje.

O jaki wskaźnik będzie oprocentowany kredyt w okresie przejściowym?

Jeśli chodzi o nowe umowy zawierane obecnie przez klientów, z komunikatu wynika, że do końca grudnia tego roku — co jest zresztą zgodne z mapą drogową procesu reformy wskaźników referencyjnych WIBOR — wskaźnik ten będzie mógł być jeszcze stosowany w okresie przejściowym.
Równolegle jednak banki i inne instytucje finansowe, firmy leasingowe oraz firmy faktoringowe będą już konsekwentnie oferować umowy oparte na nowym wskaźniku. POLSTR, jako nowy wskaźnik, od 1 stycznia 2027 roku będzie bowiem jedynym wskaźnikiem, który będzie mógł być stosowany w nowych umowach.

Koniec WIBOR to koniec epoki na rynku kredytu

Podsumowując, WIBOR we wszystkich dotychczas zawartych umowach, instrumentach oraz obligacjach będzie mógł być stosowany do końca 2036 roku.
Do końca bieżącego roku banki będą mogły jeszcze stosować WIBOR w nowych umowach, ale równolegle z wdrażanym nowym wskaźnikiem POLSTR.
- Coraz częściej więc w umowach widoczny będzie nowy wskaźnik, a od 1 stycznia 2027 roku w nowych umowach będzie już stosowany wyłącznie wskaźnik POLSTR - tłumaczy dr Tadeusz Białek.
Ten wspólny komunikat KNF, nadzorcy rynku oraz spółki GPW Benchmark - administratora, to ostatni akt, który kończy dziesięciolecia wskaźnika WIBOR na rynku. Ten zmienił się rozwinął wymaga już innych rozwiązań do adekwatnej oceny wartości i punktów odniesienia.

Nowy ustawowy wiek emerytalny: ile ma wynieść, co ze zrównaniem terminu przejścia na emeryturę kobiet i mężczyzn
Nowy ustawowy wiek emerytalny: ile ma wynieść, co ze zrównaniem terminu przejścia na emeryturę kobiet i mężczyzn
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKNF ogłasza: Wskaźnik kredytowy WIBOR pozostanie do końca 2036 roku. Pierwsze zmiany dla kredytobiorców zaczną się jednak już w styczniu 2027 »
Tematy: kredytWIBORGPWKNF
Powiązane
Rząd chce zachęcić do inwestycji. Osobiste Konta Inwestycyjne OKI mają sprawić, że oszczędności zaczną zarabiać i mnożyć kapitał.
Rząd zachęca nas do inwestowania bez podatku Belki. Czy poprawią się nasze finanse osobiste?
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Polacy masowo ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można odzyskać brakujące lata stażu pracy
Kto nie złoży wniosku w ZUS w terminie, straci dodatkowe lata stażu pracy. Polacy ruszyli do ZUS po potwierdzenie stażu pracy. Chodzi o nowe przepisy 2026
pieniądze, 800 plus, likwidacja PIT
Likwidacja PIT dla wszystkich zamiast 800 plus. Szykuje się rewolucja?
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele dniem ustawowo wolnym od pracy? Czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
Tunel między Afryką a Europą
Gigantyczny tunel do Afryki. Prawie 30 km pod morzem. Koszty przekroczą 10 mld euro
Niemcy zbroją się na potęgę. Snują czarny scenariusz dla Polski
Niemcy zbroją się na potęgę. Snują czarny scenariusz dla Polski
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj