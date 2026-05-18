KNF ogłasza: Wskaźnik kredytowy WIBOR pozostanie do końca 2036 roku. Pierwsze zmiany dla kredytobiorców zaczną się jednak już w styczniu 2027

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez spółkę GPW Benchmark — administratora wskaźników referencyjnych oraz Komisję Nadzoru Finansowego, sprawującą nadzór nad administratorem wskaźników, 31 grudnia 2036 r. będzie ostatnim dniem opracowywania stawek WIBID i WIBOR.

We wspólnym komunikacie Komisja i GPW określiły termin wygaszania ustalania wysokości wskaźników, przewidziany jest na ostatni dzień grudnia 2036, jest identyczny dla wszystkich obecnie stosowanych kluczowych terminów fixingowych, tj. dla WIBORu terminów 1 miesiąc (1M), 3 miesiące (3M) oraz 6 miesięcy (6M).

Jaki wskaźnik zastąpi WIBOR?

Równolegle od 1 stycznia 2027, nowe umowy kredytowe będą oparte na wskaźniku referencyjnym POLSTR (Polish Short Term Rate). Zastąpi on WIBOR we wszystkich transakcjach kredytowych, faktoringowych czy leasingu.

Z definicji będzie oparty na jednodniowych transakcjach depozytowych między podmiotami rynku finansowego w danym dniu roboczym.

Wskaźnik podobnie jak dotychczas WIBOR i WIBID będzie publikował i administrował GPW Benchmark. Publikacja wskaźnika będzie odbywać się w dni robocze o godzinie 12:55. KNF oczekuje, że wszystkie podmioty nadzorowane, a zwłaszcza kredytodawcy i pożyczkodawcy, do 31 grudnia 2026 roku zaprzestaną zawierania nowych umów (w tym umów finansowych) lub emitowania instrumentów finansowych, w których miałby być zastosowany wskaźnik referencyjny stóp procentowych WIBOR.

Wedle ogłoszenia Komisji, w związku z tym od 1 stycznia 2027 roku wskaźnik referencyjny WIBOR powinien służyć wyłącznie do wygaszenia umów zawartych przed tą datą.

KNF podkreśla fakt, że zaprzestanie zawierania nowych umów, w których miałby być zastosowany wskaźnik referencyjny stóp procentowych WIBOR, jest także w interesie prawnym stron umów niefinansowych, w tym podmiotów, które nie podlegają nadzorowi KNF.

Stanowisko to potwierdza Przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej, dr Tadeusz Białek, Prezes Związku Banku Polskich:

- W dniu dzisiejszym GPW Benchmark, jako administrator wskaźników, oraz Komisja Nadzoru Finansowego, sprawująca nadzór nad administratorem wskaźników, ogłosiły, iż WIBOR będzie pozostawał z nami do końca 2036 roku.

- Faktycznie oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2037 roku ostatecznie przestanie funkcjonować. -Nasi klienci będą mogli nadal korzystać z umów, w których stosowany jest WIBOR — podobnie zresztą jak w przypadku wszystkich instrumentów finansowych czy obligacji Skarbu Państwa. -dodaje.

O jaki wskaźnik będzie oprocentowany kredyt w okresie przejściowym?

Jeśli chodzi o nowe umowy zawierane obecnie przez klientów, z komunikatu wynika, że do końca grudnia tego roku — co jest zresztą zgodne z mapą drogową procesu reformy wskaźników referencyjnych WIBOR — wskaźnik ten będzie mógł być jeszcze stosowany w okresie przejściowym.

Równolegle jednak banki i inne instytucje finansowe, firmy leasingowe oraz firmy faktoringowe będą już konsekwentnie oferować umowy oparte na nowym wskaźniku. POLSTR, jako nowy wskaźnik, od 1 stycznia 2027 roku będzie bowiem jedynym wskaźnikiem, który będzie mógł być stosowany w nowych umowach.

Koniec WIBOR to koniec epoki na rynku kredytu

Podsumowując, WIBOR we wszystkich dotychczas zawartych umowach, instrumentach oraz obligacjach będzie mógł być stosowany do końca 2036 roku.

Do końca bieżącego roku banki będą mogły jeszcze stosować WIBOR w nowych umowach, ale równolegle z wdrażanym nowym wskaźnikiem POLSTR.

- Coraz częściej więc w umowach widoczny będzie nowy wskaźnik, a od 1 stycznia 2027 roku w nowych umowach będzie już stosowany wyłącznie wskaźnik POLSTR - tłumaczy dr Tadeusz Białek.

Ten wspólny komunikat KNF, nadzorcy rynku oraz spółki GPW Benchmark - administratora, to ostatni akt, który kończy dziesięciolecia wskaźnika WIBOR na rynku. Ten zmienił się rozwinął wymaga już innych rozwiązań do adekwatnej oceny wartości i punktów odniesienia.