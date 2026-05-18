Podatki 2027 – wykonanie zobowiązania w inny sposób niż poprzez zapłatę (datio in solutum), czy będzie się należał podatek dochodowy PIT?

Urszula Wilk-Winter
dzisiaj, 14:13
Kolejna proponowana zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy kwestii wykonania innego świadczenia w zamian za sumę w pieniądzu (datio in solutum). W jakim kierunku idą planowane modyfikacje i czym były spowodowane?

Datio in solutum

Przepisy prawa cywilnego umożliwiają aby doszło do wygaśnięcia zobowiązania pieniężnego dłużnika względem wierzyciela poprzez spełnienie innego świadczenia (datio in solutum). Wierzyciel musi się na to zgodzić. Zobowiązanie wygasa z chwilą wykonania nowego świadczenia, co ma miejsce przy przeniesieniu własności rzeczy w miejsce zapłaty.

Rozbieżność w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zastosowanie datio in solutum wywoływało wiele wątpliwości interpretacyjnych w orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, w zależności od składu orzekającego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z jednej strony prezentowany jest pogląd, że przeniesienie własności nieruchomości w takich warunkach nie stanowi jej odpłatnego zbycia albowiem przenoszący własność nie uzyskuje żadnego przysporzenia tj. nie uzyskuje przyrostu majątku powiększającego jego aktywa. Inny pogląd to zapatrywanie, iż przeniesienie własności lokalu w ramach świadczenia zastępczego w celu zwolnienia się z zobowiązania jest tak naprawdę odpłatnym zbyciem. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego odpłatność czy też zapłata nie musi mieć charakteru pieniężnego w postawić gotówki. Również może oznaczać także uzyskanie świadczenia wzajemnego w postaci zapłaty w naturze-poprzez otrzymanie w zamian innych rzeczy lub praw. Tym samym płatnością może być więc zwolnienie z długu czy potrącenie wzajemnych wymagalnych wierzytelności (zmniejszenie pasywów zbywcy).

Proponowana zmiana ustawy o PIT

Celem wyeliminowania rozbieżnej linii interpretacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego proponuje się jednoznaczne określenie, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy celem zwolnienia się podatnika z długu w ramach datio in solutum jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego odpłatnego zbycia nieruchomości, innych rzeczy lub praw. Wyjątkiem jest sytuacji gdy wartość rynkowa tych przenoszonych rzeczy lub praw jest wyższa od wartości regulowanego nimi zobowiązania-wtedy przychód z tego tytułu określa się w wysokości wartości rynkowej tej rzeczy lub praw. Tym samym będzie istniała konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
