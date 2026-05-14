Podatki 2027 – ulga mieszkaniowa ma nie służyć celom inwestycyjnym

Urszula Wilk-Winter
dzisiaj, 16:17
Ustawodawca od 2027 roku planuje wprowadzić zmiany związane z ulgą mieszkaniową, która ma na celu realizację podstawowych potrzeb mieszkaniowych podatnika. W jakim kierunku pójdą i czym zostaną spowodowane?

Ulga mieszkaniowa - założenia

Ulga mieszkaniowa obowiązywała w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) w latach 1992-2006 oraz od 2009 roku do chwili obecnej. Założeniem tej dawno wprowadzonej ulgi było wsparcie podatników przy realizacji ich podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Polega na zwolnieniu z podatku PIT dochodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat, pod warunkiem wydania tych pieniędzy na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat od końca roku sprzedaży.

Ulga mieszkaniowa – obecne stosowane możliwości zwolnienia z podatku PIT

Z upływem lat ulga mieszkaniowa zaczęła tracić swój pierwotny charakter. Przyczyną tego stanu rzeczy były zmiany zachodzące w Polsce oraz traktowanie zakupu nieruchomości jako inwestycję. W związku z tym podatnicy nabywali coraz więcej mieszkań. Druga kwestia to przyjęcie w orzecznictwie interpretacji pojęcia „cele mieszkaniowe” jako możliwość realizacji tych celów na potrzeby własne jednocześnie w kilku mieszkaniach czy budynkach. Mając na względzie ten pogląd podatnicy, kupując kolejne nieruchomości o charakterze mieszkalnym robią to w praktyce w celach inwestycyjnych, jednocześnie wielokrotnie korzystając z ulgi mieszkaniowej.

Ulga mieszkaniowa – proponowane zmiany – zwolnienie z podatku od sprzedaży co trzy lata

Celem uniemożliwienia skorzystania z takiej optymalizacji podatkowej proponowany jest powrót do pierwotnych założeń ulgi. Zmiana ma polegać na tym, że podatnik przy rozliczaniu podatku PIT nie będzie mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej w odniesieniu do dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeśli w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło to odpłatę zbycie dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości, w odniesieniu do których stosował już tą ulgę. Innymi słowy ma nastąpić ograniczenie możliwości wielokrotnego korzystania z preferencji wynikających z ulgi mieszkaniowej w krótkich odstępach czasu. W ten sposób w ocenie ustawodawcy ulga nie będzie wykorzystywana jako narzędzie do regularnych sprzedaży nieruchomości traktowanych jako inwestycje bez podatku z tym związanego. Proponowane ograniczenie ma dotyczyć jedynie nieruchomości nabytych po dniu 31 grudnia 2026 roku.

