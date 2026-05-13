Więcej bankructw niż rok temu. Nowe statystyki GUS

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 13:20
W I kwartale 2026 roku w Polsce odnotowano 108 upadłości podmiotów gospodarczych, nieco więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Statystyki wskazują na umiarkowane pogorszenie kondycji części firm działających w krajowej gospodarce. Jednocześnie liczba nowych firm nieznacznie wzrosła.

Branże ze wzrostem upadłości

GUS podał, że wzrost liczby upadłości zaobserwowano w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 5 jednostek), budownictwo (o 4 jedn.), zakwaterowanie i gastronomia (o 3 jedn.) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 1 jedn.).

Mniej upadłości w usługach i przemyśle

Spadek liczby upadłości wystąpił w sekcjach: usługi (o 4 jednostki) oraz przemysł (o 1 jedn.).

Ponad 89 tys. nowych firm

Z kolei liczba rejestracji przedsiębiorstw w I kwartale 2026 r. wyniosła 89 004 wobec 87 250 w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Ponad połowa wszystkich rejestracji dotyczyła trzech obszarów działalności, tj. usług (25,0 proc.), budownictwa (18,9 proc.) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (12,9 proc.).

Największy wzrost rejestracji w odniesieniu do I kwartału poprzedniego roku zanotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 11,6 proc.) oraz informacja i komunikacja (o 6,1 proc.).

Spadek zaobserwowano tylko w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 2,4 proc.) oraz budownictwo (o 0,1 proc.).

Źródło: PAP
