Indeks Barometru EFL. Najniższy odczyt od trzech lat

Jak wynika z raportu, Indeks Barometru EFL dla sektora MŚP na II kwartał 2026 r. wyniósł 47,7 pkt., czyli o 4,4 pkt. mniej niż kwartał wcześniej. To najniższy odczyt od trzech lat (tyle samo wyniósł w II kw 2023 r.) i wyraźny sygnał pogarszających się nastrojów w sektorze MŚP - podano.

Utrzymanie bieżącej działalności ważniejsze niż rozwój

Raport pokazał, że w II kwartale br. przedsiębiorcy zdecydowanie mocniej niż na początku roku koncentrują się na utrzymaniu bieżącej działalności niż na przyspieszeniu rozwoju. Choć w każdej z badanych kategorii nadal dominują odpowiedzi wskazujące na brak zmian, to struktura deklaracji wyraźnie przesunęła się w stronę bardziej zachowawczych ocen - podkreślili autorzy raportu.

Dodali, że szczególnie mocno widać to w obszarze sprzedaży, gdzie tylko 9 proc. firm liczy na jej wzrost w najbliższym kwartale, podczas gdy aż 89 proc. zakłada brak zmian.

W przypadku płynności finansowej poprawy spodziewa się 6 proc. przedsiębiorców, co oznacza spadek o 10 proc. kwartał do kwartału (16 proc. spodziewało się poprawy pływności w I kw. br.). Większość firm zakłada obecnie utrzymanie płynności finansowej (90 proc.).

Jednocześnie z raportu wynika, że niemal 87 proc. przedsiębiorców nie planuje zmian w stosunku finansowania zewnętrznego. Wzrost zapotrzebowania na kapitał zewnętrzny oczekuje jedynie 3 proc. firm sektora MŚP.

W inwestycjach też bez odbicia

Jak ocenili autorzy barometru, na tle danych relatywnie lepiej prezentują się inwestycje, „choć trudno mówić o wyraźnym odbiciu”. 15 proc. firm zapowiada wzrost nakładów na inwestycje, 51 proc. utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie, a 34 proc. przewiduje spadek. „To oznacza, że komponent inwestycyjny pozostaje słaby, ale nie on jest dziś głównym źródłem pogorszenia nastrojów” - podał EFL.

„Odczyt Barometru EFL na poziomie 47,7 pkt. nie pozostawia złudzeń, sektor MŚP wyraźnie ograniczył apetyt na rozwój i wszedł w fazę ostrożnego przeczekiwania. Najmocniej wyhamowały dziś oczekiwania sprzedażowe, a to one najczęściej są pierwszym sygnałem, że firmy z większą rezerwą patrzą na najbliższe miesiące. W takich warunkach przedsiębiorcy naturalnie ostrożniej oceniają także płynność finansową i potrzebę sięgania po zewnętrzne finansowanie. Na tym tle inwestycje wyglądają nieco stabilniej, ale nadal nie są wystarczająco silne, by odwrócić ogólny kierunek nastrojów. Dziś priorytetem firm nie jest przyspieszenie, lecz bezpieczeństwo operacyjne i utrzymanie kontroli nad biznesem” – ocenił, cytowany w informacji prasowej prezes zarządu EFL Radosław Woźniak.

Średnie firmy z największym pogorszeniem nastrojów

Po raz pierwszy od dłuższego czasu najsłabszy odczyt Barometru EFL zanotowały przedsiębiorstwa średnie, dla których wskaźnik wyniósł 46,4 pkt. Małe firmy osiągnęły poziom 47,8 pkt., a najwyższy wynik w zestawieniu należy do mikrofirm - 48,2 pkt. Jednocześnie to właśnie firmy średnie odnotowały największe pogorszenie nastrojów względem poprzedniego pomiaru - aż o 6 pkt. W mikrofirmach spadek wyniósł 3,7 pkt., a w małych przedsiębiorstwach - 4,2 pkt.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu, tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki oraz maksymalizacją zysków, związaną z inwestycjami w środki trwałe. W badaniu, które odbyło się od 15 marca do 15 kwietnia br., wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Badanie zostało przygotowywane przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA.