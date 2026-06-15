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Ceny maksymalne paliw we wtorek. Kiedy warto zatankować?

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:22
Ceny maksymalne paliw we wtorek. Kiedy warto zatankować?
Ceny maksymalne paliw we wtorek. Kiedy warto zatankować?/Shutterstock
Dobra wiadomość dla kierowców. Od wtorku spadną maksymalne ceny paliw – benzyna 95 będzie kosztować najwyżej 5,97 zł za litr, benzyna 98 – 6,52 zł, a diesel – 6,37 zł. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia Ministra Energii.

Ceny maksymalne paliw we wtorek 16.06

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97 zł, benzyny 98 - 6,52 zł, a diesla - 6,37 zł - wynika z poniedziałkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że w porównaniu z poniedziałkiem ceny maksymalne paliw będą niższe.

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Ceny maksymalne paliw od soboty do poniedziałku 13-15.06

Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,04 zł, benzyny 98 - 6,58 zł, a diesla - 6,40 zł. 31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

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Ceny maksymalne paliw

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek i określi ceny na środę.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

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Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Obniżony VAT na paliwa

W piątek została opublikowana nowelizacja rozporządzenia, wydłużającego obowiązywanie niższych stawek VAT na niektóre paliwa. Źródło zbliżone do Ministerstwa Finansów poinformowało PAP, że nie będzie przedłużenia obniżki akcyzy na niektóre paliwa. Tym samym, od 16 do 30 czerwca, poza obniżką stawki VAT z 23 do 8 proc., będą obowiązywały ceny maksymalne na stacjach, które są codziennie wyznaczane przez ministra energii. Zgodnie z ustawą, ceny maksymalne obowiązują tak długo, jak obowiązuje obniżka stawek VAT.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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Tematy: ceny paliwVATpaliwamaksymalne ceny paliw
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