Liczba studentów ponownie wzrosła

Po kilku latach spadków polskie uczelnie notują wyraźne odbicie. W roku akademickim 2025/2026 na studiach kształciło się ponad 1,3 mln osób. To kolejny rok wzrostu i sygnał, że szkolnictwo wyższe nadal pozostaje atrakcyjną ścieżką rozwoju dla młodych ludzi.

Rosnąca liczba studentów może być związana zarówno z sytuacją na rynku pracy, jak i coraz większą świadomością znaczenia wyższego wykształcenia w budowaniu kariery zawodowej.

Coraz więcej absolwentów opuszcza uczelnie

Wzrost dotyczy nie tylko liczby osób rozpoczynających naukę. Wyraźnie zwiększyła się również liczba absolwentów kończących studia.

To pokazuje, że uczelnie nie tylko przyciągają nowych kandydatów, ale także skutecznie prowadzą studentów do uzyskania dyplomu. Dla rynku pracy oznacza to dopływ kolejnych specjalistów z różnych dziedzin.

Kobiety nadal dominują na uczelniach

Podobnie jak w poprzednich latach, większość studentów stanowią kobiety. Ich udział w ogólnej liczbie studiujących przekracza połowę i utrzymuje się na stabilnym poziomie.

To trend obserwowany od lat, który wpływa również na strukturę poszczególnych kierunków studiów oraz przyszłe zmiany na rynku pracy.

Studia stacjonarne wciąż wygrywają

Choć nauka w trybie zaocznym pozostaje popularna, większość studentów nadal wybiera studia stacjonarne. Dla wielu osób codzienna obecność na uczelni oznacza większe możliwości rozwoju, uczestnictwa w projektach oraz budowania kontaktów zawodowych.

Jednocześnie studia niestacjonarne pozostają ważnym rozwiązaniem dla osób łączących naukę z pracą.

Te kierunki cieszą się największym zainteresowaniem

Od lat w czołówce najczęściej wybieranych kierunków znajdują się studia związane z biznesem, informatyką, administracją i prawem. Dużą popularnością cieszą się również kierunki medyczne, społeczne oraz związane z komunikacją i mediami.

Wybory kandydatów pokazują, że przyszli studenci coraz częściej zwracają uwagę na możliwości zatrudnienia po ukończeniu nauki.

Studenci z zagranicy nadal wybierają Polskę

Polskie uczelnie pozostają atrakcyjne dla obcokrajowców, choć liczba zagranicznych studentów nieco się zmniejszyła. Największą grupę nadal stanowią osoby przyjeżdżające z Ukrainy.

Międzynarodowy charakter uczelni wpływa na rozwój środowiska akademickiego i zwiększa konkurencyjność polskiego szkolnictwa wyższego.

Mazowsze akademickim liderem Polski

Najwięcej studentów kształci się w województwie mazowieckim, które od lat pozostaje największym ośrodkiem akademickim w kraju. To właśnie tam znajduje się wiele największych i najbardziej rozpoznawalnych uczelni.

Na drugim biegunie znajduje się województwo lubuskie, gdzie liczba studentów pozostaje zdecydowanie niższa niż w innych częściach Polski.

FAQ

Ilu studentów studiuje obecnie w Polsce?

W roku akademickim 2025/2026 liczba studentów przekroczyła 1,3 mln osób.

Jakie kierunki studiów są najpopularniejsze?

Najwięcej osób wybiera kierunki związane z biznesem, administracją, prawem oraz zdrowiem i opieką społeczną.

W którym województwie studiuje najwięcej osób?

Liderem pozostaje województwo mazowieckie, skupiające największą część studentów w kraju.

Czy liczba studentów w Polsce rośnie?

Tak. To już piąty rok z rzędu, w którym odnotowano wzrost liczby osób studiujących.