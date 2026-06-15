Forsal logo

Coraz więcej osób wybiera studia. Najnowsze dane pokazują wyraźny trend

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 18:01
indeks, wykład,
Coraz więcej osób wybiera studia. Najnowsze dane pokazują wyraźny trend/Shutterstock
Coraz więcej młodych Polaków decyduje się na studia, a liczba studentów rośnie już piąty rok z rzędu. Najnowsze dane pokazują nie tylko wzrost zainteresowania edukacją wyższą, ale także ujawniają, które kierunki cieszą się największą popularnością i gdzie znajduje się największe akademickie centrum kraju.

Liczba studentów ponownie wzrosła

Po kilku latach spadków polskie uczelnie notują wyraźne odbicie. W roku akademickim 2025/2026 na studiach kształciło się ponad 1,3 mln osób. To kolejny rok wzrostu i sygnał, że szkolnictwo wyższe nadal pozostaje atrakcyjną ścieżką rozwoju dla młodych ludzi.

Rosnąca liczba studentów może być związana zarówno z sytuacją na rynku pracy, jak i coraz większą świadomością znaczenia wyższego wykształcenia w budowaniu kariery zawodowej.

Coraz więcej absolwentów opuszcza uczelnie

Wzrost dotyczy nie tylko liczby osób rozpoczynających naukę. Wyraźnie zwiększyła się również liczba absolwentów kończących studia.

To pokazuje, że uczelnie nie tylko przyciągają nowych kandydatów, ale także skutecznie prowadzą studentów do uzyskania dyplomu. Dla rynku pracy oznacza to dopływ kolejnych specjalistów z różnych dziedzin.

Kobiety nadal dominują na uczelniach

Podobnie jak w poprzednich latach, większość studentów stanowią kobiety. Ich udział w ogólnej liczbie studiujących przekracza połowę i utrzymuje się na stabilnym poziomie.

To trend obserwowany od lat, który wpływa również na strukturę poszczególnych kierunków studiów oraz przyszłe zmiany na rynku pracy.

Studia stacjonarne wciąż wygrywają

Choć nauka w trybie zaocznym pozostaje popularna, większość studentów nadal wybiera studia stacjonarne. Dla wielu osób codzienna obecność na uczelni oznacza większe możliwości rozwoju, uczestnictwa w projektach oraz budowania kontaktów zawodowych.

Jednocześnie studia niestacjonarne pozostają ważnym rozwiązaniem dla osób łączących naukę z pracą.

Te kierunki cieszą się największym zainteresowaniem

Od lat w czołówce najczęściej wybieranych kierunków znajdują się studia związane z biznesem, informatyką, administracją i prawem. Dużą popularnością cieszą się również kierunki medyczne, społeczne oraz związane z komunikacją i mediami.

Wybory kandydatów pokazują, że przyszli studenci coraz częściej zwracają uwagę na możliwości zatrudnienia po ukończeniu nauki.

Studenci z zagranicy nadal wybierają Polskę

Polskie uczelnie pozostają atrakcyjne dla obcokrajowców, choć liczba zagranicznych studentów nieco się zmniejszyła. Największą grupę nadal stanowią osoby przyjeżdżające z Ukrainy.

Międzynarodowy charakter uczelni wpływa na rozwój środowiska akademickiego i zwiększa konkurencyjność polskiego szkolnictwa wyższego.

Mazowsze akademickim liderem Polski

Najwięcej studentów kształci się w województwie mazowieckim, które od lat pozostaje największym ośrodkiem akademickim w kraju. To właśnie tam znajduje się wiele największych i najbardziej rozpoznawalnych uczelni.

Na drugim biegunie znajduje się województwo lubuskie, gdzie liczba studentów pozostaje zdecydowanie niższa niż w innych częściach Polski.

FAQ

Ilu studentów studiuje obecnie w Polsce?

W roku akademickim 2025/2026 liczba studentów przekroczyła 1,3 mln osób.

Jakie kierunki studiów są najpopularniejsze?

Najwięcej osób wybiera kierunki związane z biznesem, administracją, prawem oraz zdrowiem i opieką społeczną.

W którym województwie studiuje najwięcej osób?

Liderem pozostaje województwo mazowieckie, skupiające największą część studentów w kraju.

Czy liczba studentów w Polsce rośnie?

Tak. To już piąty rok z rzędu, w którym odnotowano wzrost liczby osób studiujących.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
Prawnik, redaktor serwisów internetowych.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCoraz więcej osób wybiera studia. Najnowsze dane pokazują wyraźny trend »
Tematy: studiakarieraprzyszłośćmaturzysta
Powiązane
studia, kredyt studencki, pieniądze
Ile kosztuje start w dorosłość? Koszty utrzymania studenta w 2026 roku barierą nie do przejścia
wypłata, pieniądze, praca w niedziele i święta
Rynek weryfikuje dyplomy. Dlaczego absolwenci szkół branżowych szybciej osiągają niezależność finansową?
książki, studia,
Drastyczne cięcia na uczelniach. Ministerstwo zakręca kurek z pieniędzmi na niepopularne kierunki
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
300 plus, ZUS, świadczenie, 2026, prąd
300 plus na prąd bez względu na dochód. Bez wniosku pieniądze nie trafią na konto
Dopłacą do urlopu nawet 600 złotych. Startuje nowy, rządowy program
Bon turystyczny po nowemu. Nawet 600 złotych dopłaty do wakacji. Czy trzeba składać wniosek?
pieniądze, oszczędności, podatki, obligacje, lokaty, konta OKI
Powyżej tych kwot oszczędności trzeba będzie od 2027 r. zapłacić nowy podatek. Podatek Belki nie zniknie ale będą zwolnienia podatkowe dla posiadaczy kont OKI
Są lepsze od paneli fotowoltaicznych i można dostać dofinansowane. To się teraz montuje na dachach. Efektywność sięga aż 90 procent
Są lepsze od paneli fotowoltaicznych i można dostać dofinansowanie. To się teraz montuje na dachach. Efektywność sięga aż 90 procent
Policjant kontroluje stan techniczny i światła samochodu
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Klamka zapadła. Mamy harmonogram zmian
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj