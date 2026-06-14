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Ile kosztuje start w dorosłość? Koszty utrzymania studenta w 2026 roku barierą nie do przejścia

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 15:30
studia, kredyt studencki, pieniądze
Ile kosztuje start w dorosłość? Koszty utrzymania studenta w 2026 roku barierą nie do przejścia/ShutterStock
Wysoka inflacja z poprzednich lat oraz drastyczne podwyżki cen energii zmieniły realia polskiego szkolnictwa wyższego. Dyplom wyższej uczelni staje się towarem luksusowym. Największym obciążeniem dla młodych ludzi nie jest czesne, ale koszty stałego utrzymania w miastach akademickich. Dla wielu rodzin wysłanie dziecka na studia do Warszawy, Krakowa czy Wrocławia to wydatek, który rujnuje domowy budżet. Analiza kosztów pokazuje, że bez wsparcia banków lub pracy na pełen etat, zdobycie wykształcenia staje się niemożliwe.

Kryzys na rynku najmu. Akademiki droższe niż pokoje

Największym wydatkiem w budżecie każdego studenta jest zakwaterowanie. Ceny miejsc w domach studenckich w 2026 roku poszybowały w górę. Uczelnie uzasadniają podwyżki wyższymi kosztami utrzymania budynków oraz opłatami za prąd i ogrzewanie.

Sytuacja na rynku prywatnym jest jeszcze trudniejsza. Wynajęcie jednoosobowego pokoju w Warszawie to koszt rzędu dwóch tysięcy złotych miesięcznie. W efekcie studenci masowo rezygnują z samodzielnych mieszkań na rzecz współdzielenia pokoi w kilka osób. Dla wielu młodych ludzi z mniejszych miejscowości bariera finansowa staje się decydującym czynnikiem przy wyborze uczelni. Część z nich decyduje się na pozostanie w domu rodzinnym i wybiera gorsze lokalne ośrodki dydaktyczne.

Studencki kredyt barierą na całe życie

Aby sfinansować naukę, młodzi ludzie coraz częściej sięgają po kredyty studenckie. Państwowy system dopłat do oprocentowania miał być ułatwieniem. W realiach 2026 roku staje się jednak finansową pętlą na szyi absolwenta.

Miesięczna transza kredytu ledwo pokrywa podstawowe opłaty. Po zakończeniu edukacji młody człowiek wchodzi na rynek pracy z długiem, który musi spłacać przez kolejnych kilka lat. Przy obecnym kryzysie wartości dyplomu, zarobki na początku kariery często nie pozwalają na jednoczesne opłacanie raty i samodzielne utrzymanie się w dużym mieście. To sprawia, że banki coraz surowiej oceniają zdolność kredytową młodych ludzi. Utrudnia to im w przyszłości zakup pierwszego własnego mieszkania.

Praca na pełen etat zamiast wykładów

Konieczność samofinansowania wymusza zmianę modelu studiowania. Studia dzienne stają się fikcją. Większość studentów podejmuje pracę zarobkową już na pierwszym roku nauki.

Pracodawcy chętnie zatrudniają studentów ze względu na ulgi w składkach ZUS. Dla młodych ludzi oznacza to jednak konieczność łączenia ciężkiej pracy z nauką. Efektem jest drastyczny spadek jakości kształcenia. Studenci opuszczają wykłady, aby wyrobić godziny w pracy. Zmęczenie i brak czasu prowadzą do masowego przerywania studiów przed obroną pracy dyplomowej. Uczelnie wyższe przegrywają rynek z pracodawcami, którzy oferują realne pieniądze od ręki.

FAQ

Czy student pracujący na umowę zlecenie traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy uczelni?

Nie. Student do ukończenia 26 roku życia zachowuje status osoby ubezpieczonej przy rodzicach lub uczelni. Podpisanie umowy zlecenie nie rodzi obowiązku odprowadzania składek społecznych, co zwiększa jego pensję netto.

Jakie są kryteria dochodowe przyznawania stypendiów socjalnych w 2026 roku?

Progi dochodowe są ustalane ustawowo i regularnie waloryzowane. Podstawą jest czysty dochód netto na jednego członka rodziny z roku poprzedzającego rok akademicki. Przekroczenie progu nawet o złotówkę skutkuje całkowitą odmową przyznania pomocy.

Czy kredyt studencki można umorzyć w przypadku dobrych wyników w nauce?

Tak. Przepisy przewidują możliwość częściowego umorzenia długu dla studentów, którzy znaleźli się w ścisłym gronie najlepszych absolwentów danej uczelni. Decyzję podejmuje bank na wniosek rektora.

Czy uczelnia prywatna może podnieść czesne w trakcie trwania roku akademickiego?

Uczelnia może zmienić wysokość opłat tylko wtedy, gdy umowa o warunkach odpłatności przewiduje taką możliwość i określa jasne zasady indeksacji (np. o wskaźnik inflacji). Bez odpowiednich zapisów w umowie jednostronna podwyżka jest nielegalna.

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Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
Prawnik, redaktor serwisów internetowych.
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Tematy: kosztkredyt studenckistudent
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