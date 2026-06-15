Forsal logo

W Rosji brakuje paliwa. Moskwa zgodziła się na obniżenie standardów produkcji

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
54 minut temu
W Rosji brakuje paliwa. Moskwa zgodziła się na obniżenie standardów produkcji
W Rosji brakuje paliwa. Moskwa zgodziła się na obniżenie standardów produkcji/Shutterstock
W obliczu problemów z zaopatrzeniem rynku paliwowego Rosja zdecydowała się poluzować normy ekologiczne dla części rafinerii. Według Reutersa produkowane przez nie paliwa o niższej jakości mają pomóc w zwiększeniu podaży benzyny i diesla.

Ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę

Ukraina od wielu miesięcy atakuje rosyjską infrastrukturę energetyczną, w tym rafinerie, rurociągi i magazyny paliw, starając się ograniczyć zdolność Kremla do finansowania wojny.

NATO szykuje się na najgorsze. Holendrzy przyjmą tysiące rosyjskich jeńców
NATO szykuje się na najgorsze. Holendrzy przyjmą tysiące rosyjskich jeńców

W piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o uderzeniach na rafinerie ropy naftowej w Tatarstanie, zakład przemysłowy w obwodzie samarskim, a także stanowiska dowodzenia, punkty obserwacyjne i obiekty logistyczne na terytorium Rosji oraz na okupowanych przez nią terenach Ukrainy.

Rosja łagodzi wymogi

Jak podał rosyjski dziennik „Kommiersant”, powołując się na źródła, już jesienią 2025 r. władze złagodziły przepisy dla części rafinerii, pozwalając im sprzedawać na rynku krajowym benzynę i olej napędowy, które nie spełniają obowiązujących norm dotyczących m.in. zawartości siarki. Rozwiązanie miało obowiązywać do 1 maja br., jednak później zostało przedłużone - podał dziennik.

Niedobory paliwa w Rosji

Według agencji Reutera rosyjskie media i portale społecznościowe donoszą o niedoborach paliwa w Rosji w ponad 10 regionach. Jedynie okupowany przez Rosję ukraiński Krym oraz dwa regiony Syberii oficjalnie potwierdziły niedobory. Wicepremier Rosji Aleksandr Nowak wezwał w ubiegłym tygodniu do przygotowania prognoz rynku paliw, aby zapobiec trudnościom w dystrybucji i zaspokoić popyt krajowy.

Władze Republiki Udmurckiej, położonej na wschodzie europejskiej części Rosji, poinformowały w poniedziałek o wprowadzeniu od 12 czerwca tymczasowego ograniczenia dostaw benzyny AI-92 i AI-95 na stacjach benzynowych należących do koncernu Tatnieft.

„Ograniczenia dotyczą samochodów osobowych i wynikają z problemów technicznych i logistycznych” – powiadomiły władze regionalne dodając, że problem ma zostać wkrótce rozwiązany.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: Reuters
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraW Rosji brakuje paliwa. Moskwa zgodziła się na obniżenie standardów produkcji »
Tematy: Rosjapaliworafinerie
Powiązane
Putin
Putin odrzuca propozycję spotkania z Zełenskim. "Nie widzę powodu"
Putin ujawnił, o co poprosił go Donald Trump. Chodzi o Ukrainę
Putin ujawnił, o co poprosił go Donald Trump. Chodzi o Ukrainę
Putin wskazał kraj przyjazny Rosji. "Nasze więzi są coraz mocniejsze"
Putin grozi po słowach Litwy. „Zniszczymy każdego, kto zaatakuje Królewiec”
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
To już naprawdę koniec pieców na gaz. Podali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Pierwsze zakazy wchodzą już wkrótce
Koniec pieców na gaz. Odwrotu już nie ma. Wskazali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Niedługo wchodzą pierwsze zakazy
pieniądze, oszczędności, podatki, obligacje, lokaty, konta OKI
Powyżej tych kwot oszczędności trzeba będzie od 2027 r. zapłacić nowy podatek. Podatek Belki nie zniknie ale będą zwolnienia podatkowe dla posiadaczy kont OKI
Są lepsze od paneli fotowoltaicznych i można dostać dofinansowane. To się teraz montuje na dachach. Efektywność sięga aż 90 procent
Są lepsze od paneli fotowoltaicznych i można dostać dofinansowanie. To się teraz montuje na dachach. Efektywność sięga aż 90 procent
Policjant kontroluje stan techniczny i światła samochodu
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Klamka zapadła. Mamy harmonogram zmian
Polskie MiG-29 miały lecieć na wojnę. Ukraina nie wywiązała się z umowy
Polskie MiG-29 miały lecieć na wojnę. Ukraina nie wywiązała się z umowy
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj