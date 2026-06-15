W trakcie uroczystości - jak relacjonował prezydencki minister - Nawrocki rozmawiał też m.in. z sekretarzem energii Chrisem Wrightem i z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em.

Nawrocki przybył do USA w sobotę wieczorem czasu miejscowego. W niedzielę wieczorem na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta Donalda Trumpa wziął udział w gali UFC Freedom 250 przy Białym Domu.

Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem o bezpieczeństwie Polski

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Przydacz powiedział, że wizyta w USA była też przyczynkiem do ważnych dyskusji politycznych. Dodał, że Nawrocki jako jedyny prezydent innego państwa był obecny na kolacji, bankiecie wydawanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. W spotkaniu - jak zaznaczył - wzięło udział kilkudziesięciu ważnych polityków i biznesmenów amerykańskich.

Przydacz powiedział, że „głównym rozmówcą” Nawrockiego był prezydent Stanów Zjednoczonych. Według niego jedna krótka rozmowa obu prezydentów odbyła się tuż przed jedną z walk na gali, ale wcześniej także odbyła się inna rozmowa - już w samym budynku. - Ta tematyka, która jest dla nas ważna, pozostaje na agendzie relacji polsko-amerykańskich, czyli kwestie polityki bezpieczeństwa, kwestie obecności amerykańskich żołnierzy, kwestie kontynuacji polityki zbrojeń, oczywiście także i zbliżający się szczyt NATO - mówił prezydencki minister.

Spotkania Nawrockiego z Vance'em i przedstawicielami administracji USA

Podkreślił, że Nawrocki rozmawiał nie tylko z samym prezydentem USA, ale także z sekretarzem energii Chrisem Wrightem, z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Dodał, że na uroczystości obecni byli także: sekretarz stanu USA Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth oraz Jared Kushner, który - jak podkreślił Przydacz - jest głównym negocjatorem USA, jeśli chodzi o tematykę bliskowschodnią, jak i ukraińsko-rosyjską.

- Więc ta perspektywa Polski w uszach tych najważniejszych negocjatorów wybrzmiała. I to dobrze, że ten dwugodzinny bankiet, ta dwugodzinna uroczystość przed samymi wydarzeniami sportowymi się odbyła i prezydent miał tam możliwość przeprowadzenia ważnych rozmów - podkreślił Przydacz. (PAP)

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