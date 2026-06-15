Forsal logo

Trump i Nawrocki rozmawiali w USA. Na stole bezpieczeństwo i NATO

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 18:00
Donald Trump wszedł do klatki. Gala UFC w Białym Domu
Przydacz: prezydent Nawrocki uczestniczył w bankiecie wydanym przez D. Trumpa/PAP/EPA
Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w bankiecie zorganizowanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Jak przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, podczas spotkania przywódcy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz nadchodzącym szczycie NATO.

W trakcie uroczystości - jak relacjonował prezydencki minister - Nawrocki rozmawiał też m.in. z sekretarzem energii Chrisem Wrightem i z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em.

Nawrocki przybył do USA w sobotę wieczorem czasu miejscowego. W niedzielę wieczorem na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta Donalda Trumpa wziął udział w gali UFC Freedom 250 przy Białym Domu.

Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem o bezpieczeństwie Polski

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Przydacz powiedział, że wizyta w USA była też przyczynkiem do ważnych dyskusji politycznych. Dodał, że Nawrocki jako jedyny prezydent innego państwa był obecny na kolacji, bankiecie wydawanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. W spotkaniu - jak zaznaczył - wzięło udział kilkudziesięciu ważnych polityków i biznesmenów amerykańskich.

Przydacz powiedział, że „głównym rozmówcą” Nawrockiego był prezydent Stanów Zjednoczonych. Według niego jedna krótka rozmowa obu prezydentów odbyła się tuż przed jedną z walk na gali, ale wcześniej także odbyła się inna rozmowa - już w samym budynku. - Ta tematyka, która jest dla nas ważna, pozostaje na agendzie relacji polsko-amerykańskich, czyli kwestie polityki bezpieczeństwa, kwestie obecności amerykańskich żołnierzy, kwestie kontynuacji polityki zbrojeń, oczywiście także i zbliżający się szczyt NATO - mówił prezydencki minister.

Spotkania Nawrockiego z Vance'em i przedstawicielami administracji USA

Podkreślił, że Nawrocki rozmawiał nie tylko z samym prezydentem USA, ale także z sekretarzem energii Chrisem Wrightem, z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Dodał, że na uroczystości obecni byli także: sekretarz stanu USA Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth oraz Jared Kushner, który - jak podkreślił Przydacz - jest głównym negocjatorem USA, jeśli chodzi o tematykę bliskowschodnią, jak i ukraińsko-rosyjską.

- Więc ta perspektywa Polski w uszach tych najważniejszych negocjatorów wybrzmiała. I to dobrze, że ten dwugodzinny bankiet, ta dwugodzinna uroczystość przed samymi wydarzeniami sportowymi się odbyła i prezydent miał tam możliwość przeprowadzenia ważnych rozmów - podkreślił Przydacz. (PAP)

kos/ osk/ sdd/

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTrump i Nawrocki rozmawiali w USA. Na stole bezpieczeństwo i NATO »
Tematy: USAKarol NawrockiTrump
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
pieniądze, oszczędności, podatki, obligacje, lokaty, konta OKI
Powyżej tych kwot oszczędności trzeba będzie od 2027 r. zapłacić nowy podatek. Podatek Belki nie zniknie ale będą zwolnienia podatkowe dla posiadaczy kont OKI
Są lepsze od paneli fotowoltaicznych i można dostać dofinansowane. To się teraz montuje na dachach. Efektywność sięga aż 90 procent
Są lepsze od paneli fotowoltaicznych i można dostać dofinansowanie. To się teraz montuje na dachach. Efektywność sięga aż 90 procent
Policjant kontroluje stan techniczny i światła samochodu
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Klamka zapadła. Mamy harmonogram zmian
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj