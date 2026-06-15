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Cios w Rosję. Unia Europejska nakłada nowe sankcje

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 15:26
Cios w Rosję. Unia Europejska nakłada nowe sankcje
Cios w Rosję. Unia Europejska nakłada nowe sankcje/Shutterstock
Bruksela zaostrza presję na podmioty wspierające Rosję. Na unijną czarną listę trafiły firmy z pięciu krajów, m.in. Chin i Turcji, a także 34 osoby fizyczne. Łącznie nowe sankcje objęły 81 podmiotów i osób.

Sankcje UE na Rosję

Na nowe sankcje zgodzili się ministrowie spraw zagranicznych państw UE obradujący w poniedziałek w Luksemburgu. Osoby objęte restrykcjami nie mogą wjechać do UE, a ich aktywa są zamrożone. Podmioty prawne nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, a firmy w UE nie mogą podejmować z nimi współpracy.

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"Krok po kroku niszczymy fundamenty rosyjskiej gospodarki wojennej"

Prowadząca obrady w Luksemburgu szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas powiedziała, że celem kolejnej serii sankcji jest zwiększenie nacisku na Rosję, by zakończyła wojnę. Według niej sankcje uderzą w rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy, flotę cieni oraz odpowiedzialnych za hybrydowe ataki na Europę.

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- Liczby mówią same za siebie. Zachodnie sankcje kosztowały już Rosję szacunkowo 1-1,3 biliona euro. Krok po kroku niszczymy fundamenty rosyjskiej gospodarki wojennej - podkreśliła wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych.

Kto znalazł się na czarnej liście?

Sankcje obejmą producentów i dostawców dronów dla rosyjskich sił zbrojnych. Na liście znalazły się dwie chińskie firmy Shenzhen Minghuaxin i Xinxiang Richful Lube Additive Company.

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Na listę trafiły też osoby odpowiedzialne za szerzenie dezinformacji. Wśród nich znalazła się m.in. Maria Wołkońska, redaktorka naczelna kontrolowanego przez Kreml dziennika „Krymskaja Gazieta”.

Restrykcje dotyczą również Tahira Garajewa i Konstantina Rogacza oraz 24 podmiotów związanych z transportem i eksportem rosyjskiej ropy, w tym za pośrednictwem rosyjskiej floty cieni, za pomocą której Kreml sprzedaje surowiec po cenach rynkowych, a więc powyżej limitu cenowego wyznaczonego w ramach zachodnich sankcji. Dotyczą firm zarejestrowanych w Rosji, Liberii, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Azerbejdżanie i Hongkongu.

Kolejne 15 osób umieszczono na czarnej liście w związku z udziałem w prześladowaniu, próbie otrucia i śmierci rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego w lutym 2024 r. Są to rosyjscy sędziowie i prokuratorzy, a także funkcjonariusze organów ścigania, służby bezpieczeństwa państwa (FSB) i personel medyczny.

Na liście znalazła się też firma IPJSC NTK, która współpracowała z Departamentem Technologii Informacyjnych Miasta Moskwy przy opracowywaniu systemu rozpoznawania twarzy. System ten służył do wykrywania i zatrzymywania dziennikarzy, działaczy opozycji i uczestników protestów popierających Nawalnego i sprzeciwiających się wojnie przeciwko Ukrainie.

Ministrowie państw UE w poniedziałek zgodzili się też objąć sankcjami sześć kolejnych osób stojących za działaniami destabilizującymi w Mołdawii, wymierzonymi w suwerenność i demokrację tego państwa. Łącznie lista ta liczy 29 osób i pięć podmiotów.

Na liście znaleźli się m.in. współpracownicy Ilana Sora, mołdawskiego oligarchy sterującego działaniami sił prorosyjskich w tym kraju. Sor, przebywający obecnie w Rosji, stworzył sieć nielegalnego finansowania sił politycznych i kupowania głosów przed wyborami parlamentarnymi we wrześniu 2025 r. w Mołdawii.

Prace nad 21. pakietem sankcji

Równolegle trwają prace nad szerszym 21. pakietem sankcji. W jego ramach przewidziano ustanowienie zakazu wjazdu do UE osób biorących udział w działaniach wojennych przeciwko Ukrainie.

Z Luksemburga Magdalena Cedro

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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Tematy: sankcjeUnia Europejskasankcje wobec Rosji
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