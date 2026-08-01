Po trzech latach wróciła na polski okręt. Potężna armata ma zwalczać drony

Specjaliści z PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni ponownie zamontowali okrętowy system uzbrojenia OSU-35K na pokładzie niszczyciela min ORP "Albatros". Informację o zakończeniu prac przekazała spółka w serwisie X. To powrót systemu po blisko trzech latach.

Armata OSU-35K ponownie na pokładzie ORP "Albatros"

OSU-35K został opracowany przez PIT-Radwar jako uniwersalny system artyleryjski przeznaczony do obrony okrętów. Może zwalczać samoloty, śmigłowce, drony oraz niewielkie jednostki pływające, a w razie potrzeby także cele lądowe. W skład zestawu wchodzą 35-milimetrowa armata AM-35K, głowica obserwacyjno-śledząca ZGS-35K, blok kierowania ogniem BSKO-35K oraz rezerwowe stanowisko kierowania ogniem RSKO-35K.

Armata może prowadzić ogień w trybie automatycznym, półautomatycznym lub ręcznym. W ciągu minuty jest w stanie wystrzelić nawet 550 pocisków, a jej skuteczny zasięg sięga 5,5 km. Dzięki dwóm magazynkom operator może błyskawicznie zmieniać rodzaj amunicji, dostosowując ją do charakteru zwalczanego celu. System wykorzystuje również amunicję programowalną, która po wystrzeleniu rozpada się w zaprogramowanym momencie, tworząc chmurę odłamków zwiększającą skuteczność rażenia.

Prace nad OSU-35K trwały blisko dwie dekady. W 2016 roku pierwszy prototyp trafił na korwetę ORP "Kaszub", a następnie system został zamontowany na seryjnych niszczycielach min projektu 258 Kormoran II – ORP "Albatros" i ORP "Mewa". Egzemplarz z "Albatrosa" został jednak zdemontowany i wykorzystany do budowy demonstratora samobieżnej armaty przeciwlotniczej SA-35. System osadzony na podwoziu Jelcza był prezentowany m.in. podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w 2024 i 2025 roku.

Marynarka Wojenna podkreśla znaczenie nowego uzbrojenia

Powrót systemu na pokład ORP "Albatros" oznacza odzyskanie przez jednostkę pełnych możliwości w zakresie obrony. – ORP "Albatros" ponownie dysponuje bardzo nowoczesną armatą, która zapewnia załodze wszechstronne możliwości obrony. Okręt operuje obecnie w natowskim zespole SNMCMG1, a podczas zakończonych niedawno ćwiczeń "Sea Breeze 2026" na Morzu Północnym przeprowadził pierwsze w swojej historii strzelanie z OSU-35K – komentuje kpt. mar. Łukasz Koziarski, oficer prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, cytowany przez portal Polska Zbrojna.

OSU-35K ma w najbliższych latach trafić również na trzy kolejne niszczyciele min typu Kormoran II budowane dla Marynarki Wojennej RP. Docelowo system zostanie także zainstalowany na prototypowym ORP "Kormoran", który od 2017 roku wykorzystuje tymczasowo 23-milimetrową armatę Wróbel.

Na tym plany się nie kończą. Produkt PIT-Radwar został przewidziany również jako element uzbrojenia trzech fregat programu Miecznik. Oznacza to, że OSU-35K stanie się jednym z podstawowych systemów artyleryjskich nowoczesnych okrętów budowanych dla polskiej Marynarki Wojennej.

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