Forsal logo

Po trzech latach wróciła na polski okręt. Potężna armata ma zwalczać drony

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 08:45
Po trzech latach wróciła na polski okręt. Potężna armata ma zwalczać drony
Po trzech latach wróciła na polski okręt. Potężna armata ma zwalczać drony/Materiały prasowe
Niszczyciel min ORP "Albatros" ponownie został wyposażony w okrętowy system uzbrojenia OSU-35K. Poprzedni egzemplarz zdemontowano, aby posłużył do budowy demonstratora samobieżnej armaty przeciwlotniczej SA-35. Powrót systemu oznacza przywrócenie okrętowi pełnych zdolności w zakresie obrony przed zagrożeniami z powietrza i na morzu.

Specjaliści z PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni ponownie zamontowali okrętowy system uzbrojenia OSU-35K na pokładzie niszczyciela min ORP "Albatros". Informację o zakończeniu prac przekazała spółka w serwisie X. To powrót systemu po blisko trzech latach.

Armata OSU-35K ponownie na pokładzie ORP "Albatros"

OSU-35K został opracowany przez PIT-Radwar jako uniwersalny system artyleryjski przeznaczony do obrony okrętów. Może zwalczać samoloty, śmigłowce, drony oraz niewielkie jednostki pływające, a w razie potrzeby także cele lądowe. W skład zestawu wchodzą 35-milimetrowa armata AM-35K, głowica obserwacyjno-śledząca ZGS-35K, blok kierowania ogniem BSKO-35K oraz rezerwowe stanowisko kierowania ogniem RSKO-35K.

Zobacz również

Armata może prowadzić ogień w trybie automatycznym, półautomatycznym lub ręcznym. W ciągu minuty jest w stanie wystrzelić nawet 550 pocisków, a jej skuteczny zasięg sięga 5,5 km. Dzięki dwóm magazynkom operator może błyskawicznie zmieniać rodzaj amunicji, dostosowując ją do charakteru zwalczanego celu. System wykorzystuje również amunicję programowalną, która po wystrzeleniu rozpada się w zaprogramowanym momencie, tworząc chmurę odłamków zwiększającą skuteczność rażenia.

Prace nad OSU-35K trwały blisko dwie dekady. W 2016 roku pierwszy prototyp trafił na korwetę ORP "Kaszub", a następnie system został zamontowany na seryjnych niszczycielach min projektu 258 Kormoran II – ORP "Albatros" i ORP "Mewa". Egzemplarz z "Albatrosa" został jednak zdemontowany i wykorzystany do budowy demonstratora samobieżnej armaty przeciwlotniczej SA-35. System osadzony na podwoziu Jelcza był prezentowany m.in. podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w 2024 i 2025 roku.

Marynarka Wojenna podkreśla znaczenie nowego uzbrojenia

Powrót systemu na pokład ORP "Albatros" oznacza odzyskanie przez jednostkę pełnych możliwości w zakresie obrony. – ORP "Albatros" ponownie dysponuje bardzo nowoczesną armatą, która zapewnia załodze wszechstronne możliwości obrony. Okręt operuje obecnie w natowskim zespole SNMCMG1, a podczas zakończonych niedawno ćwiczeń "Sea Breeze 2026" na Morzu Północnym przeprowadził pierwsze w swojej historii strzelanie z OSU-35K – komentuje kpt. mar. Łukasz Koziarski, oficer prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, cytowany przez portal Polska Zbrojna.

Zobacz również

OSU-35K ma w najbliższych latach trafić również na trzy kolejne niszczyciele min typu Kormoran II budowane dla Marynarki Wojennej RP. Docelowo system zostanie także zainstalowany na prototypowym ORP "Kormoran", który od 2017 roku wykorzystuje tymczasowo 23-milimetrową armatę Wróbel.

Na tym plany się nie kończą. Produkt PIT-Radwar został przewidziany również jako element uzbrojenia trzech fregat programu Miecznik. Oznacza to, że OSU-35K stanie się jednym z podstawowych systemów artyleryjskich nowoczesnych okrętów budowanych dla polskiej Marynarki Wojennej.

Śledź najnowsze informacje dotyczące wojny, bezpieczeństwa i obronności. Więcej materiałów na ten temat znajdziesz na Forsal.pl.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOgromne transporty broni z Białorusi do Rosji. Śledztwo ujawniło przebieg przygotowań do wojny »
Tematy: PolskaokrętarmataORP
Powiązane
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40–tonową bestię
Nadchodzi pancerna odsiecz dla Abramsów. Polska pokaże 40-tonową bestię
Japonia szykuje się na podbój Europy. Patrzy w stronę Polski
Japonia szykuje się na podbój Europy. Patrzy w stronę Polski
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Nie przegap
Wizualizacja dworca kolejowego Portu Polska
To będzie architektoniczna perełka. Podziemny dworzec CPK trzy razy większy niż Warszawa Centralna
Kraków, Warszawa, pensja, wynagrodzenie
Ponad 11,4 tys. zł średniej pensji. To miasto, właśnie przebiło Warszawę
Po trzech latach wróciła na polski okręt. Potężna armata ma zwalczać drony
Po trzech latach wróciła na polski okręt. Potężna armata ma zwalczać drony
zakaz, wyprzedzanie, kierowca, rowerzysta, mandat
Zakaz wyprzedzania rowerzystów na ciągłej. Kierowcy muszą wykazać się cierpliwością, inaczej grozi im mandat
Myśliwiec Rafale
Francja przywróci atomową bazę. To stąd wystartują Rafale F5 z nowymi pociskami hipersonicznymi
Niedziela handlowa 02.08.2026: sklepy otwarte 2 sierpnia czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Czy jutro jest niedziela handlowa?
Rząd ma już plan masowej ewakuacji i szykuje się na najgorsze. Miliony Polaków mogą dostać sygnał w jednym momencie
Rząd ma już plan masowej ewakuacji i szykuje się na najgorsze. Miliony Polaków mogą dostać sygnał w jednym momencie
Rozliczenie KPO. Błędy w dokumentacji mogą oznaczać korekty i zwrot dofinansowania
KPO na finiszu. Ekspert: błędy w dokumentacji mogą kosztować miliony
Polecamy
Lekarz
Pacjenci mocno to poczują. Do tych specjalistów zapiszesz się od dziś po nowemu. Wyjaśniamy
Marco Rubio
Powrót do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą jest możliwy? Marco Rubio zabrał głos
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Cyryl, Putin
Moskiewski sąd sięga po nieruchomości. Zaczyna obierać je jednemu związkowi wyznaniowemu
Niedziela handlowa 02.08.2026: sklepy otwarte 2 sierpnia czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa: sklepy otwarte 2 sierpnia czy obowiązuje zakaz handlu
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mają ważne ostrzeżenie
Niezidentyfikowany obiekt nad Polską i fala dezinformacji. NASK wyjaśnia, co dzieje się w sieci
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
System ostrzegania ludności po incydencie z rakietą. MSWiA zapowiada zmiany
System ostrzegania ludności po incydencie z rakietą. MSWiA zapowiada zmiany
Kraj
zakaz, wyprzedzanie, kierowca, rowerzysta, mandat
Zakaz wyprzedzania rowerzystów na ciągłej. Kierowcy muszą wykazać się cierpliwością, inaczej grozi im mandat
Rząd ma już plan masowej ewakuacji i szykuje się na najgorsze. Miliony Polaków mogą dostać sygnał w jednym momencie
Rząd ma już plan masowej ewakuacji i szykuje się na najgorsze. Miliony Polaków mogą dostać sygnał w jednym momencie
Mateusz Morawiecki
To ostateczny koniec dawnego obozu? Niespodziewani goście i mocne słowa na wydarzeniu Morawieckiego
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mają ważne ostrzeżenie
Niezidentyfikowany obiekt nad Polską i fala dezinformacji. NASK wyjaśnia, co dzieje się w sieci
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mają ważne ostrzeżenie
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mówią o sygnale ostrzegawczym
Siedziba MI6 w Londynie
Polska za Estonią w rankingu służb wywiadowczych Europy. Na osłodę jest pochwała od Mossadu
System ostrzegania ludności po incydencie z rakietą. MSWiA zapowiada zmiany
System ostrzegania ludności po incydencie z rakietą. MSWiA zapowiada zmiany
Służby w miejscu upadku obiektu
Rosyjski pocisk rozbił się na Lubelszczyźnie. Wiceszef MON odkrył nowe karty
Świat
Marco Rubio
Powrót do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą jest możliwy? Marco Rubio zabrał głos
Cyryl, Putin
Moskiewski sąd sięga po nieruchomości. Zaczyna obierać je jednemu związkowi wyznaniowemu
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Myśliwiec Rafale
Francja przywróci atomową bazę. To stąd wystartują Rafale F5 z nowymi pociskami hipersonicznymi
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
AfD zablokuje transport wojsk NATO do Polski? "Die Welt": Niemcy szykują plan awaryjny
AfD zablokuje transport wojsk NATO do Polski? "Die Welt": Niemcy szykują plan awaryjny
Ukraina jednak nie będzie produkować Patriotów? Trump: Nie jestem pewien
Ukraina jednak nie będzie produkować Patriotów? Trump: Nie jestem pewien
Strażak gasi pożar w Kijowie
Rosyjska rakieta uderzyła w fabrykę amerykańskiej firmy. Produkowała drony dla Ukrainy
Zapisz się na newsletter
Zapisz się na newsletter Forsal.pl „Bezpieczeństwo” i otrzymuj najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w Polsce i na świecie.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj